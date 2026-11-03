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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
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Denda terbesar dalam sejarah sepak bola Qatar dijatuhkan kepada pemain Al Sadd

Al-Sadd vs Al-Shamal
Al-Sadd
Al-Shamal
Stars League
M. Camara
Claudinho
S. Al Sheeb
M. Ben Romdhane
Qatar
Mali
Brasil
Tunisia

Sanksi berat setelah kekacauan laga Al-Shamal

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Pemain Brasil milik Al Sadd, Claudinho, mencatatkan namanya dalam peristiwa luar biasa dalam sejarah sepak bola Qatar, setelah dijatuhi denda finansial terbesar yang pernah dikenakan kepada seorang pemain dalam sejarah olahraga ini di negara tersebut, senilai satu juta riyal (sekitar 275 ribu dolar) Qatar.

Pemain tersebut juga dihukum larangan tampil dalam 6 pertandingan sebagai sanksi atas perilaku tidak sportifnya setelah pertandingan melawan Al Shamal pada pekan kedelapan liga.

Dampak dari peristiwa itu tidak berhenti pada hukuman terhadap Claudinho, karena Komite Disiplin Asosiasi Sepak Bola Qatar mewajibkannya untuk mengganti kerugian finansial akibat ia melempar trofi pemain terbaik pada pertandingan yang berlangsung pada 30 Oktober lalu.

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Keputusan komite juga meluas ke pemain lain dari Al Sadd, di mana komite memberikan peringatan kepada Mohamed Kamara dan Saad Abdullah Al Sheeb, disertai denda masing-masing sebesar 10 ribu riyal (sekitar 2.750 dolar), karena tindakan mereka setelah pertandingan.

Di kubu Al Shamal, pemain Tunisia Mohamed Ali Ben Romdhane mendapat hukuman larangan tampil tiga pertandingan, di samping denda sebesar 15 ribu riyal (sekitar 4.120 dolar), akibat serangan fisiknya terhadap salah satu lawan selama pertandingan.

Khaled Ahmed Al Ansari, asisten pelatih Al Shamal, juga dihukum larangan tampil lima pertandingan dan denda 50 ribu riyal (sekitar 13,7 ribu dolar), karena perilaku tidak sportifnya setelah berakhirnya pertandingan.

  • Pernyataan Al Sadd: Kami Menghormati Keputusan Itu, tapi!

    Dari pihaknya, klub Al Sadd mengeluarkan pernyataan melalui akunnya di platform "X" yang menegaskan kepercayaan besarnya terhadap para anggota komite disiplin, serta rasa hormat penuhnya atas keputusan-keputusan mereka.

    Klub menambahkan: "Namun pada saat yang sama, kami memandang bahwa hukuman terhadap Claudinho tidak layak sebesar itu, baik dari sisi denda finansial maupun durasi larangan bertanding, jika dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan komite terhadap pihak yang menjadi penyebab dan pemicu utama dari peristiwa-peristiwa yang terjadi."

    Klub melanjutkan: "Kami menegaskan sekali lagi rasa hormat kami terhadap keputusan-keputusan tersebut, dan kami juga menegaskan hak klub untuk mengajukan banding atas keputusan-keputusan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku."

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  • Sanksi pertandingan-pertandingan lain

    Tindakan disipliner tersebut juga mencakup Francisco Rias, pelatih kebugaran Al Arabi, yang menerima peringatan dan denda sebesar lima ribu riyal, akibat sikapnya terhadap para ofisial pertandingan timnya menghadapi Al Rayyan, yang berlangsung pada 31 Oktober.

    Al Ahli pun tak absen dari daftar yang dikenai sanksi, setelah komite menjatuhkan peringatan dan denda lima ribu riyal, serta mewajibkannya menanggung biaya perbaikan kerusakan yang terjadi pada bangku cadangan selama pertandingannya melawan Al Shahania pada 30 Oktober, sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak berwenang, menurut yang dilaporkan situs Al Jazeera.

    Komite menjelaskan bahwa keputusan-keputusannya diambil berdasarkan regulasi disiplin yang disahkan untuk musim olahraga 2026-2027.

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