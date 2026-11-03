Pemain Brasil milik Al Sadd, Claudinho, mencatatkan namanya dalam peristiwa luar biasa dalam sejarah sepak bola Qatar, setelah dijatuhi denda finansial terbesar yang pernah dikenakan kepada seorang pemain dalam sejarah olahraga ini di negara tersebut, senilai satu juta riyal (sekitar 275 ribu dolar) Qatar.

Pemain tersebut juga dihukum larangan tampil dalam 6 pertandingan sebagai sanksi atas perilaku tidak sportifnya setelah pertandingan melawan Al Shamal pada pekan kedelapan liga.

Dampak dari peristiwa itu tidak berhenti pada hukuman terhadap Claudinho, karena Komite Disiplin Asosiasi Sepak Bola Qatar mewajibkannya untuk mengganti kerugian finansial akibat ia melempar trofi pemain terbaik pada pertandingan yang berlangsung pada 30 Oktober lalu.

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Keputusan komite juga meluas ke pemain lain dari Al Sadd, di mana komite memberikan peringatan kepada Mohamed Kamara dan Saad Abdullah Al Sheeb, disertai denda masing-masing sebesar 10 ribu riyal (sekitar 2.750 dolar), karena tindakan mereka setelah pertandingan.

Di kubu Al Shamal, pemain Tunisia Mohamed Ali Ben Romdhane mendapat hukuman larangan tampil tiga pertandingan, di samping denda sebesar 15 ribu riyal (sekitar 4.120 dolar), akibat serangan fisiknya terhadap salah satu lawan selama pertandingan.

Khaled Ahmed Al Ansari, asisten pelatih Al Shamal, juga dihukum larangan tampil lima pertandingan dan denda 50 ribu riyal (sekitar 13,7 ribu dolar), karena perilaku tidak sportifnya setelah berakhirnya pertandingan.