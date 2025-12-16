Ousmane Dembele Menang Lagi! Bintang PSG Sabet Penghargaan FIFA The Best, Aitana Bonmati Rebut Kategori Wanita

Dembele menutup musim 2024/25 yang benar-benar brilian dengan menambahkan penghargaan The Best FIFA Men's Player ke koleksi trofi Ballon d'Or yang ia raih awal tahun ini, mengukuhkan statusnya sebagai pesepakbola top dunia. Penyerang Prancis itu menjadi motor penggerak di balik treble kontinental bersejarah Paris Saint-Germain, saat klub tersebut mengamankan gelar Ligue 1, Coupe de France, dan trofi Liga Champions UEFA pertama mereka.

Selain treble, ia juga membantu timnya memenangkan Trophee des Champions dan Piala Super, melengkapi perolehan lima trofi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu tahun kalender di sepanjang musim 2024/25 dan awal musim 2025/26.

Penampilan luar biasa Dembele, yang mencakup 35 gol dan 16 assist di semua kompetisi, membuatnya mengalahkan Lamine Yamal dari Barcelona untuk kedua penghargaan individu tertinggi. Meski Yamal yang berbakat dan baru berusia 18 tahun juga memiliki tahun yang fenomenal — memenangkan treble domestik bersama Barcelona dan Euro 2024 bersama Spanyol, serta mengamankan Trofi Kopa untuk pemain muda terbaik — kepemimpinan Dembele dalam mempersembahkan gelar Liga Champions pertama bagi PSG terbukti menentukan dalam pemungutan suara. Kebangkitannya, dari talenta yang rentan cedera menjadi superstar global, membuat kemenangannya menjadi kisah yang populer dan memikat.