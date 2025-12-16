Getty Images Sport
Ousmane Dembele Menang Lagi! Bintang PSG Sabet Penghargaan FIFA The Best, Aitana Bonmati Rebut Kategori Wanita
Dembele Kembali Borong Penghargaan
Dembele menutup musim 2024/25 yang benar-benar brilian dengan menambahkan penghargaan The Best FIFA Men's Player ke koleksi trofi Ballon d'Or yang ia raih awal tahun ini, mengukuhkan statusnya sebagai pesepakbola top dunia. Penyerang Prancis itu menjadi motor penggerak di balik treble kontinental bersejarah Paris Saint-Germain, saat klub tersebut mengamankan gelar Ligue 1, Coupe de France, dan trofi Liga Champions UEFA pertama mereka.
Selain treble, ia juga membantu timnya memenangkan Trophee des Champions dan Piala Super, melengkapi perolehan lima trofi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu tahun kalender di sepanjang musim 2024/25 dan awal musim 2025/26.
Penampilan luar biasa Dembele, yang mencakup 35 gol dan 16 assist di semua kompetisi, membuatnya mengalahkan Lamine Yamal dari Barcelona untuk kedua penghargaan individu tertinggi. Meski Yamal yang berbakat dan baru berusia 18 tahun juga memiliki tahun yang fenomenal — memenangkan treble domestik bersama Barcelona dan Euro 2024 bersama Spanyol, serta mengamankan Trofi Kopa untuk pemain muda terbaik — kepemimpinan Dembele dalam mempersembahkan gelar Liga Champions pertama bagi PSG terbukti menentukan dalam pemungutan suara. Kebangkitannya, dari talenta yang rentan cedera menjadi superstar global, membuat kemenangannya menjadi kisah yang populer dan memikat.
Bonmati Tak Terbendung
Musim 2024/25 Bonmati mengukuhkannya sebagai kekuatan paling dominan di sepakbola wanita, disorot oleh pencapaian bersejarahnya memenangkan Ballon d'Or Feminin ketiga berturut-turut. Meski kalah tipis 1-0 dari Arsenal di final Liga Champions Wanita, Bonmati dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di kompetisi tersebut selama tiga tahun berturut-turut, setelah memimpin turnamen dengan lima assist dan empat gol.
Di kancah domestik, ia menginspirasi Barcelona untuk menyapu bersih penghargaan Spanyol, mengamankan treble domestik yang terdiri dari gelar Liga F, Copa de la Reina, dan Supercopa de España Femenina. Di panggung internasional, ia membimbing Spanyol ke final Euro Wanita UEFA 2025, di mana ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen. Tahun luar biasanya berakhir pada 16 Desember 2025, ketika ia dinobatkan sebagai The Best FIFA Women's Player untuk ketiga kalinya secara beruntun.
Bagaimana Penghargaan FIFA Diputuskan?
Penghargaan The Best FIFA Football untuk pria dan wanita diputuskan melalui sistem pemungutan suara yang melibatkan empat sektor utama komunitas sepakbola. Keputusan dibagi rata antara pelatih tim nasional, kapten tim nasional, perwakilan media spesialis dari setiap wilayah, dan penggemar yang terdaftar di laman resmi FIFA.
Masing-masing dari keempat kelompok ini menyumbang tepat 25 persen dari total suara. Pemilih dari kelompok-kelompok ini memilih tiga kandidat teratas mereka untuk setiap kategori, memberikan lima poin untuk tempat pertama, tiga untuk kedua, dan satu untuk ketiga. Untuk menjaga integritas, kapten dan pelatih yang dinominasikan dilarang memilih diri mereka sendiri. Pemain atau pelatih dengan poin kumulatif terbanyak di semua kategori dinyatakan sebagai pemenang.
Tantangan Besar Menanti Para Pemenang
Fokus utama Dembele adalah menavigasi negosiasi kontrak yang rumit dengan Paris Saint-Germain, di mana ia mencari kesepakatan baru menyusul kemenangan Ballon d'Or-nya, sambil mengelola cedera yang sering kambuh. Di lapangan, tujuannya adalah membantu PSG mempertahankan gelar Liga Champions dan menjaga kebugaran yang konsisten untuk tampil di level elite bagi klub dan negara menjelang Piala Dunia tahun depan.
Bagi Bonmati, prioritas utamanya adalah pemulihan penuh dari operasi kaki baru-baru ini, yang saat ini membuatnya absen selama beberapa bulan. Berkomitmen pada Barcelona setelah menandatangani kontrak jangka panjang, ia bertekad untuk kembali kuat di akhir musim yang krusial demi memimpin timnya merebut kembali gelar Liga Champions Wanita dan melanjutkan dominasi domestik mereka.
