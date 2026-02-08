Getty Images Sport
Masih Menganggur, Dele Alli Pamer Latihan Keras & Dapat Dukungan Emosional Dari Jack Grealish
Update Terbaru Dele Alli
Dele kesulitan menemukan klub sejak kepergiannya dari Como pada 2025. Ia hanya mencatatkan satu penampilan senior untuk klub Serie A tersebut, dan langsung diganjar kartu merah dalam laga itu.
Kini, ia mengunggah serangkaian foto di Instagram yang memperlihatkan dirinya sedang berlatih di gym maupun di lapangan rumput. Ia juga menulis: "Lakukan apa yang membuatmu bahagia."
Mantan rekan setimnya di Inggris, Jack Grealish, termasuk di antara sejumlah pemain, seperti Kyle Walker-Peters dan akun PFA, yang meninggalkan komentar dukungan.
Mustahil Balik ke MK Dons
Dele membuat terobosan tim utama di MK Dons di liga kasta bawah, tetapi manajer mereka saat ini, Paul Warne, telah menepis kemungkinan reuni bak dongeng tersebut.
Dia mengatakan: "Saya belum mendengar apa pun tentang itu. Sama sekali tidak ada kebenaran di dalamnya, kecuali jika saya pergi dari sini dan pemilik menarik saya ke samping!"
"Saya tidak mendengar apa-apa, saya belum berbicara dengannya, kami tidak saling kenal, kami tidak punya nomor telepon, tidak ada pesan basa-basi. Saya belum melihatnya di tempat latihan, dia tidak meminta untuk datang dan mengajak anjing saya jalan-jalan!"
"Jika Anda ingin datang ke sini, tidak masalah jika Anda salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki klub ini; Anda masih harus setidaknya mencoba dan mengambil hati saya! Saya tidak tahu siapa yang memulai rumor itu, ini musim yang gila."
Masalah Nico Paz di Como
TalkSPORT mengutip pakar sepakbola Eropa Andy Brassell, yang mengklaim bahwa kepindahan Dele ke Como benar-benar salah, karena ia tidak mungkin menggeser Nico Paz di starting XI klub Italia tersebut.
"Jika Anda melihat Dele di Italia, itu seharusnya berhasil, atau setidaknya memiliki peluang bagus untuk berhasil," kata Brassell kepada talkSPORT.com.
"Karena jika Anda melihat begitu banyak pemain yang melenceng di Liga Primer, mereka mampu membangun kembali diri mereka sendiri dalam beberapa tahun terakhir di Italia."
"Saya kira perbedaannya adalah dia keluar dari situasi pribadi yang sangat sulit dan banyak tekanan. Dan dia punya waktu lama berurusan dengan cedera."
"Saya pikir masalah lainnya Como adalah klub yang sepenuhnya salah untuknya, karena jika Anda melihat bagaimana Como dibangun, itu di sekitar pemain muda."
"Dia hanya dikontrak sebagai pelapis Nico Paz. Itulah yang dikatakan Cesc Fabregas. Sekarang, Paz adalah salah satu pemain terbaik di liga, dan Anda tidak akan pernah melewatinya - Jadi, Anda tidak pernah mendapatkan pertandingan."
Apa Selanjutnya?
Dele berharap dapat menemukan klub baru selama sisa musim ini sebagaimana ia ingin melakukan comeback yang signifikan.
Brassell menyarankan dia harus mencari transfer ke Spanyol, menambahkan: "Sekarang, jika kita asumsikan bahwa Dele Alli masih ingin dan mampu menjadi pesepakbola level atas, saya pikir klub-klub di Spanyol adalah jenis level di mana dia harusnya berada."
"Jelas, dalam kondisi terbaiknya, dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik untuk salah satu dari mereka. Sekarang, saya pikir Sevilla adalah yang menarik karena Anda melihat mereka dan mereka adalah klub dengan kesuksesan besar di abad ke-21."
