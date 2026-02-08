Masih Menganggur, Dele Alli Pamer Latihan Keras & Dapat Dukungan Emosional Dari Jack Grealish

Dele membuat terobosan tim utama di MK Dons di liga kasta bawah, tetapi manajer mereka saat ini, Paul Warne, telah menepis kemungkinan reuni bak dongeng tersebut.

Dia mengatakan: "Saya belum mendengar apa pun tentang itu. Sama sekali tidak ada kebenaran di dalamnya, kecuali jika saya pergi dari sini dan pemilik menarik saya ke samping!"

"Saya tidak mendengar apa-apa, saya belum berbicara dengannya, kami tidak saling kenal, kami tidak punya nomor telepon, tidak ada pesan basa-basi. Saya belum melihatnya di tempat latihan, dia tidak meminta untuk datang dan mengajak anjing saya jalan-jalan!"

"Jika Anda ingin datang ke sini, tidak masalah jika Anda salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki klub ini; Anda masih harus setidaknya mencoba dan mengambil hati saya! Saya tidak tahu siapa yang memulai rumor itu, ini musim yang gila."