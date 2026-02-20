Dele Alli kembali ke Tottenham! Gelandang bebas transfer akan tampil spesial bersama Spurs sementara pencarian klub baru terus berlanjut

Dele lebih memilih tidak memiliki jeda dalam jadwalnya yang memungkinkan dia kembali ke London Utara. Dia dilepas oleh Como pada September 2025 - setelah hanya tampil sebagai pemain pengganti sekali untuk mereka yang berakhir dengan kartu merah - dan sejak itu menjadi pemain bebas transfer.

Dia telah diperingatkan bahwa akan sulit untuk mendapatkan kontrak baru setelah minimnya waktu bermain dalam tiga tahun terakhir. Mantan bek Spurs, Stephan Carr, mengatakan kepada GOAL tentang upaya Dele mencari klub baru: “Sangat mengkhawatirkan bagaimana dia jatuh. Dia baru berusia 29 tahun, baru saja melewati masa puncaknya, tapi jumlah pertandingan yang dia mainkan dalam beberapa tahun terakhir sangat sedikit.

“Sangat sulit. Ini tidak berbeda dengan saat Anda cedera, Anda melakukan semua latihan dan butuh waktu untuk pulih. Dia telah melewatkan banyak pertandingan. Dari cara dia berbicara, sepertinya dia masih memiliki semangat. Tapi peluangnya kini sangat tipis.

“Apakah ada orang lain yang memberinya kesempatan… Dia adalah pemain top, pernah bermain untuk Inggris, tapi itu masa lalu. Sekarang yang penting adalah sekarang, dan dia tidak bermain, tidak tampil baik. Ini adalah kesempatan terakhir baginya. Apakah dia akan mendapat kesempatan bagus lagi, atau apakah keinginannya masih ada…

“Di mana pun dia berakhir, dia tidak akan bisa memilih. Bisa jadi itu adalah uji coba di mana dia harus membuktikan diri. Pertanyaannya adalah apakah dia punya nyali untuk itu. Saya sendiri pernah melakukannya, mengikuti uji coba. Bagi saya, itu tidak mengganggu. Itu sangat sulit, situasinya berbeda. Saya tidak mengenal pemuda itu, kepribadiannya, atau orang-orang di sekitarnya. Dia telah jatuh dari kedudukan yang tinggi secara dramatis. Sangat sulit untuk kembali. Saya tahu pikiranmu mengatakan itu, tapi tubuhnya tidak akan mengatakannya karena dia belum bermain dalam waktu yang lama dan dia tidak terbiasa dengan itu.”