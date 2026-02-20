Getty
Dele Alli kembali ke Tottenham! Gelandang bebas transfer akan tampil spesial bersama Spurs sementara pencarian klub baru terus berlanjut
Bagaimana performa Dele selama masa kejayaannya di Spurs
Dele bergabung dengan Tottenham pada tahun 2015 setelah potensinya yang jelas diperhatikan di klub masa kecilnya, MK Dons. Ia dengan cepat menyesuaikan diri di kalangan elit Premier League dan menjadi pemenang dua kali PFA Young Player of the Year.
Ia mencetak 67 gol untuk Spurs dalam 269 penampilan, sementara juga mengumpulkan 37 caps untuk Timnas Inggris. Dele menerima tantangan baru saat bergabung dengan Everton pada 2022, dan sejak itu ia mengalami kesulitan dalam hal performa dan kebugaran.
Dele akan menjadi tamu spesial dalam derby London Utara.
Dia tetap menjadi idola para pendukung Spurs, dan akan kembali ke lingkungan yang familiar saat Arsenal berkunjung ke Tottenham Hotspur Stadium. Pernyataan resmi di situs web resmi klub berbunyi: “Dele kembali ke Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu sebagai tamu spesial kami untuk derby London Utara.
“Salah satu pemain paling populer di era modern - 67 gol dalam 269 penampilan di semua kompetisi - gelandang serang ini berhasil mencuri hati para penggemar Spurs selama tujuh tahun karirnya di Lilywhite, 2015-22. Fakta bahwa lagunya 'we've got Dele...' menjadi lagu pertama yang dinyanyikan penggemar di stadion baru, sebelum pertandingan pembuka melawan Palace pada April 2019, sudah cukup menggambarkan semuanya.
“Para pendukung akan dapat menyanyikan lagu untuknya lagi pada babak pertama Minggu ini, saat ia pasti akan mengenang beberapa momen magis bersama Spurs bersama Paul Coyte.”
Dalam persidangan: Dele diperingatkan bahwa dia harus membuktikan dirinya layak untuk mendapatkan kontrak baru.
Dele lebih memilih tidak memiliki jeda dalam jadwalnya yang memungkinkan dia kembali ke London Utara. Dia dilepas oleh Como pada September 2025 - setelah hanya tampil sebagai pemain pengganti sekali untuk mereka yang berakhir dengan kartu merah - dan sejak itu menjadi pemain bebas transfer.
Dia telah diperingatkan bahwa akan sulit untuk mendapatkan kontrak baru setelah minimnya waktu bermain dalam tiga tahun terakhir. Mantan bek Spurs, Stephan Carr, mengatakan kepada GOAL tentang upaya Dele mencari klub baru: “Sangat mengkhawatirkan bagaimana dia jatuh. Dia baru berusia 29 tahun, baru saja melewati masa puncaknya, tapi jumlah pertandingan yang dia mainkan dalam beberapa tahun terakhir sangat sedikit.
“Sangat sulit. Ini tidak berbeda dengan saat Anda cedera, Anda melakukan semua latihan dan butuh waktu untuk pulih. Dia telah melewatkan banyak pertandingan. Dari cara dia berbicara, sepertinya dia masih memiliki semangat. Tapi peluangnya kini sangat tipis.
“Apakah ada orang lain yang memberinya kesempatan… Dia adalah pemain top, pernah bermain untuk Inggris, tapi itu masa lalu. Sekarang yang penting adalah sekarang, dan dia tidak bermain, tidak tampil baik. Ini adalah kesempatan terakhir baginya. Apakah dia akan mendapat kesempatan bagus lagi, atau apakah keinginannya masih ada…
“Di mana pun dia berakhir, dia tidak akan bisa memilih. Bisa jadi itu adalah uji coba di mana dia harus membuktikan diri. Pertanyaannya adalah apakah dia punya nyali untuk itu. Saya sendiri pernah melakukannya, mengikuti uji coba. Bagi saya, itu tidak mengganggu. Itu sangat sulit, situasinya berbeda. Saya tidak mengenal pemuda itu, kepribadiannya, atau orang-orang di sekitarnya. Dia telah jatuh dari kedudukan yang tinggi secara dramatis. Sangat sulit untuk kembali. Saya tahu pikiranmu mengatakan itu, tapi tubuhnya tidak akan mengatakannya karena dia belum bermain dalam waktu yang lama dan dia tidak terbiasa dengan itu.”
Dele dikabarkan terkait dengan klub-klub di Inggris dan Spanyol.
Dele telah berusaha tetap positif, setelah dikaitkan dengan tim-tim di Inggris dan Spanyol, dengan video-video yang diunggah di media sosial tentang program latihan individu yang terus dia jalani.
Dia berharap Tottenham bisa meraih tiga poin melawan rival terberat mereka pada Minggu ini, dengan Igor Tudor memimpin pertandingan pertamanya sejak ditunjuk sebagai pengganti sementara Thomas Frank. Spurs saat ini berada di peringkat ke-16 di klasemen Premier League, lima poin di atas zona degradasi.
