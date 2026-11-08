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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Del Piero, umpan tumit untuk Marchisio dan cedera: di Turin menggunakan kruk

A. Del Piero
Juventus

Mantan kapten Juve mengalami cedera dalam laga antarlegenda. Di kubu lawan, tim Ronaldinho n

Pertandingan berikutnya
FIO

FIO

Serie A

08 Nov 2026

JUV

JUV

Tim Alessandro Del Piero dan tim Ronaldinho saling berhadapan di "Zurich All-Star Game". Sayangnya, mantan pemain bernomor punggung 10 Juventus itu hanya bermain selama beberapa menit akibat cedera otot fleksor kanan yang terjadi saat ia mencoba mengoper dengan tumit kepada Marchisio.

  • Del Piero tetap meninggalkan lapangan dengan senyum di bibirnya, lalu kembali ke Turin dengan kruk.

  • Di Zurich, di Stadion Letzigrund, tim pilihan Brasil yang bertumpu pada Ronaldinho menghadapi tim Italia yang dipimpin Alessandro Del Piero. Momen puncak laga para legenda ini terjadi ketika Ronaldinho sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-78, mengubah skor menjadi 4-3.

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Pertandingan berikutnya
FIO

FIO

Serie A

08 Nov 2026

JUV

JUV