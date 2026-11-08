Pertandingan berikutnya FIO Serie A 14.45 JUV Tonton

Tim Alessandro Del Piero dan tim Ronaldinho saling berhadapan di "Zurich All-Star Game". Sayangnya, mantan pemain bernomor punggung 10 Juventus itu hanya bermain selama beberapa menit akibat cedera otot fleksor kanan yang terjadi saat ia mencoba mengoper dengan tumit kepada Marchisio.