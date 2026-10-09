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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Dejan Kulusevski ambil langkah besar menuju comeback ke Tottenham jelang duel melawan Manchester United

D. Kulusevski
Tottenham Hotspur
Premier League

Tottenham Hotspur mendapat dorongan kebugaran yang signifikan karena Dejan Kulusevski semakin dekat untuk kembali ke tim utama setelah menjalani masa berat selama tujuh belas bulan di pinggir lapangan. Winger Swedia itu berhasil melewati tonggak penting dalam program pemulihannya selama jeda internasional terbaru.

  • Kembalinya yang telah lama dinantikan ke lapangan

    Kulusevski telah mencapai momen krusial dalam proses pemulihannya, dengan mengikuti skenario laga pertamanya dalam lebih dari 500 hari. Pemain internasional Swedia itu terjebak dalam mimpi buruk cedera sejak Mei 2025, berjuang melawan masalah tempurung lutut yang kompleks dan mengharuskannya menjalani dua prosedur operasi terpisah dalam periode sepuluh bulan. Mantan penyerang Juventus itu menghadapi jalan pemulihan yang berat, termasuk kemunduran baru-baru ini yang sempat membuatnya ditarik dari sesi latihan tim utama.

    Namun, ia berhasil meningkatkan beban latihannya selama jeda internasional tiga pekan. Staf medis klub memantau perkembangannya dengan sangat hati-hati, memastikan kembalinya dia ke sepak bola berintensitas tinggi dikelola untuk menghindari komplikasi lebih lanjut pada lututnya. Dalam langkah maju yang signifikan, Kulusevski tampil dalam laga latihan 11 lawan 11 yang digelar di Hotspur Way pada pekan kedua jeda internasional. Ia ditempatkan dalam tim yang berisi para pemain senior tim utama, berhadapan dengan tim yang terdiri dari prospek Tottenham U-21 dan U-18, seperti dilaporkan oleh Daily Mail.

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    De Zerbi menghadapi dilema pemilihan pemain

    Waktu perkembangan Kulusevski sangat krusial bagi pelatih kepala Roberto De Zerbi, yang belum menggunakan winger itu dalam pertandingan kompetitif sejak mengambil alih tim. Pelatih asal Italia tersebut saat ini sedang menghadapi daftar kekhawatiran soal ketersediaan pemain yang kian bertambah di dalam skuadnya. Kapten Micky van de Ven mengalami cedera jari saat jeda internasional, sementara sesama bek Belanda Jan Paul van Hecke sedang dibekap masalah kaki yang membatasi keterlibatannya.

    Selain itu, Tottenham Hotspur juga mencemaskan kondisi kebugaran Pedro Porro, yang terpaksa mundur dari skuad Spanyol karena cedera hamstring yang dideritanya dalam kekalahan terbaru dari Aston Villa. Dengan pemain-pemain kunci seperti Mykhailo Mudryk, Xavi Simons, dan Wilson Odobert juga masih menepi, potensi kembalinya Kulusevski memberi secercah harapan bagi skuad yang telah terkuras hingga batasnya selama pekan-pekan awal musim ini.

  • Kehati-hatian medis di Hotspur Way

    Meski ada kabar positif terkait pemain Swedia itu, departemen medis Tottenham yang telah diperbarui, dipimpin direktur performa Dan Lewindon, tetap mengambil sikap konservatif. Klub bertekad menghindari krisis cedera yang menghantui dua musim sebelumnya, ketika masalah kebugaran turut berkontribusi pada finis beruntun di peringkat ke-17. Kelangsungan mereka musim lalu baru dipastikan pada hari terakhir, yang kemudian mendorong perombakan total dalam pendekatan klub terhadap manajemen beban pemain.

    Integrasi Kulusevski secara hati-hati merupakan bagian dari strategi yang lebih luas ini untuk melindungi kesehatan jangka panjang skuad. Mengingat lamanya ia absen, tim medis waspada agar tidak terlalu cepat mengembalikannya ke lingkungan Premier League yang berintensitas tinggi. Setiap langkah dalam proses kembalinya dipantau berdasarkan data untuk memastikan ia bisa memenuhi tuntutan fisik yang dibutuhkan dalam sistem taktik De Zerbi tanpa berisiko mengalami absen jangka panjang lagi.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Duel krusial di Old Trafford

    Tottenham memasuki akhir pekan dengan terpuruk di dasar klasemen Premier League, setelah gagal meraih satu pun kemenangan dalam lima pertandingan pembuka mereka. Dengan hanya mengoleksi dua poin dan dua gol, tekanan terhadap skuad semakin besar untuk membalikkan keadaan. Lawatan ke Old Trafford yang akan datang menghadirkan tantangan berat melawan Manchester United yang juga sedang mencari performa terbaik di bawah Michael Carrick. Meski masih harus dilihat apakah Kulusevski akan siap untuk mendapat tempat di bangku cadangan saat menghadapi United, kembalinya dia ke sesi latihan pertandingan menunjukkan bahwa ia memasuki fase akhir pemulihannya.

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