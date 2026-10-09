Dejan Kulusevski ambil langkah besar menuju comeback ke Tottenham jelang duel melawan Manchester United

Kulusevski telah mencapai momen krusial dalam proses pemulihannya, dengan mengikuti skenario laga pertamanya dalam lebih dari 500 hari. Pemain internasional Swedia itu terjebak dalam mimpi buruk cedera sejak Mei 2025, berjuang melawan masalah tempurung lutut yang kompleks dan mengharuskannya menjalani dua prosedur operasi terpisah dalam periode sepuluh bulan. Mantan penyerang Juventus itu menghadapi jalan pemulihan yang berat, termasuk kemunduran baru-baru ini yang sempat membuatnya ditarik dari sesi latihan tim utama.

Namun, ia berhasil meningkatkan beban latihannya selama jeda internasional tiga pekan. Staf medis klub memantau perkembangannya dengan sangat hati-hati, memastikan kembalinya dia ke sepak bola berintensitas tinggi dikelola untuk menghindari komplikasi lebih lanjut pada lututnya. Dalam langkah maju yang signifikan, Kulusevski tampil dalam laga latihan 11 lawan 11 yang digelar di Hotspur Way pada pekan kedua jeda internasional. Ia ditempatkan dalam tim yang berisi para pemain senior tim utama, berhadapan dengan tim yang terdiri dari prospek Tottenham U-21 dan U-18, seperti dilaporkan oleh Daily Mail.