Deco, direktur olahraga Barcelona, mengungkapkan keheranannya atas absennya dua pemain tim dari daftar tiga puluh nominasi peraih penghargaan Ballon d'Or, sembari membahas sejumlah topik lain, yang paling menonjol adalah penolakan klub untuk merekrut Bernardo Silva, bintang lini tengah Real Madrid saat ini, musim panas lalu ketika ia masih menjadi pemain di klub sebelumnya, Manchester City.
Dalam sebuah wawancara dengan radio "El Món a RAC 1", Deco menyatakan kepuasan besarnya atas awal musim Barcelona di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick, sekaligus menegaskan kepercayaannya terhadap proyek olahraga klub.