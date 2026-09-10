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imago-sport-1082245952.jpgJoan Gosa

Diterjemahkan oleh

Deco: Absennya Duo Barcelona dari Ballon d'Or adalah "Skandal", Kami Menolak Merekrut Pemain Real

Ballon d'Or
Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Champions League
Levante vs Barcelona
Levante
LaLiga
Raphinha
Pedri
B. Silva
L. Yamal
Real Madrid
A. Gordon
Spanyol
Belanda
Brasil
Portugal
Inggris

Pejabat Barcelona mengakui: Akan sulit menghadapi Madrid dalam kondisi ini

Deco, direktur olahraga Barcelona, mengungkapkan keheranannya atas absennya dua pemain tim dari daftar tiga puluh nominasi peraih penghargaan Ballon d'Or, sembari membahas sejumlah topik lain, yang paling menonjol adalah penolakan klub untuk merekrut Bernardo Silva, bintang lini tengah Real Madrid saat ini, musim panas lalu ketika ia masih menjadi pemain di klub sebelumnya, Manchester City.

Dalam sebuah wawancara dengan radio "El Món a RAC 1", Deco menyatakan kepuasan besarnya atas awal musim Barcelona di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick, sekaligus menegaskan kepercayaannya terhadap proyek olahraga klub.

  • Awal yang kuat

    Deco berbicara tentang awal yang kuat dari Barcelona: "Saya sudah tahu bahwa kami akan memulai dengan baik dan kuat, berdasarkan apa yang kami saksikan. Mencetak sebanyak ini gol adalah hal yang istimewa, tetapi sejujurnya saya merasa lebih bersemangat karena kerja harian dibanding pertandingan-pertandingannya."

    Ia menambahkan sebagaimana dikutip "Mundo Deportivo": "Ketika Anda melihat level latihan, kepercayaan diri, dan semangat yang dimiliki tim, lalu Anda mendapati bahwa apa yang Anda saksikan dalam pertandingan masih membuat Anda terkejut, maka itu memberi Anda kebahagiaan dan rasa aman yang lebih besar."

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  • Gordon: Transfer yang Dibutuhkan Barcelona

    Direktur olahraga Barcelona menjelaskan bahwa klub tengah mencari pemain yang memiliki energi dan kekuatan fisik di samping kualitas teknis, terutama setelah tim mengalami kesulitan pada musim lalu ketika Raphinha absen dari sejumlah pertandingan.

    Ia berkata: "Masalahnya bukan pada kualitas, tetapi kami membutuhkan pemain yang memiliki kekuatan dan ketajaman, di samping kemampuan teknis yang menjadi keharusan di Barcelona".

    Ia menambahkan bahwa klub memantau Anthony Gordon, meski sulit untuk merekrut pemain dari Liga Inggris, seraya menegaskan bahwa Flick melihatnya sebagai pemain yang paling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, sebelum akhirnya tercapai kesepakatan mengenai angka dan transfer pun rampung.

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  • Mengapa Bernardo Silva tidak bergabung?

    Deco berbicara mengenai kemungkinan mendatangkan Bernardo Silva, seraya menegaskan bahwa bintang Portugal itu bukan pilihan yang tepat dari sisi teknis dan ekonomi.

    Ia mengatakan: "Bernardo adalah pemain yang sangat saya sukai, dan ia termasuk salah satu pemain terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir, tetapi posisinya bukanlah yang kami cari dari segi spesifikasi."

    Ia melanjutkan: "Kami mendapat informasi bahwa ia ingin datang, dan hal itu akan menjadi tambahan bagi kami, tetapi tidak sesuai dengan kriteria ekonomi kami. Kami tidak menjanjikan pemain mana pun untuk tampil sebagai starter. Kami memberikan apa yang dibutuhkan pelatih, dan jika pemain menginginkan hal lain, kami membiarkannya pergi."

    Silva bergabung dari Manchester City ke skuad Real Madrid musim panas lalu, dan menjadi pemain inti dalam susunan pemain rekan senegaranya, Jose Mourinho.

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  • Rodri: Bagaimana Barcelona bergerak?

    Deco mengungkap detail pergerakan Barcelona terhadap Rodri, menjelaskan bahwa pada awalnya klub tidak menyangka pemain Manchester City itu akan tersedia di bursa transfer.

    Ia mengatakan: "Beberapa bulan lalu kami tidak berpikir untuk mendatangkan Rodri, karena kami mengira dia tidak akan meninggalkan Manchester City, terutama dengan sisa kontraknya satu tahun lagi."

    Ia menambahkan: "Ketika kabar tentang kemungkinan kepergiannya mulai sampai kepada kami, saya menghubungi Hugo Viana (direktur olahraga Manchester City) untuk mengetahui kebenarannya, lalu dia memberi tahu saya bahwa dia memiliki tawaran untuk memperpanjang kontraknya, tetapi dia juga menjelaskan bahwa jika ada tawaran lain yang datang, klub tidak akan bisa mempertahankannya."

    Deco menuturkan bahwa Barcelona telah memberi tahu Flick tentang kemungkinan ini, dan mendapatkan persetujuannya, sebelum klub mulai menjalin komunikasi dengan agen pemain tersebut.

    Terkait kemungkinan kepindahan Rodri ke Real Madrid, Deco hanya mengatakan: "Dalam kasus itu, kami harus berbicara dengannya."

  • Masa Depan Raphinha

    Deco memuji kontribusi yang diberikan Raphinha di dalam Barcelona, seraya menegaskan bahwa sang pemain merasa bahagia di klub, dan bahwa pelatih Flick berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

    Ia berkata: "Setiap pemain memiliki harga dirinya, tetapi Raphinha telah membangun kisahnya di dalam klub, dan ia mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya di ruang ganti. Ia bahagia di sini, dan itu adalah hal yang penting."

    Mengenai kemungkinan perpanjangan kontraknya, yang berlaku hingga 2028, ia berkata: "Kami selalu memantau situasi para pemain kami agar tidak terkejut dengan berkas-berkas perpanjangan kontrak. Ada pula prinsip kelayakan dan keseimbangan antar-kontrak, dan kami akan berbicara dengannya."

  • Yamal Lebih Layak Meraih Ballon d'Or

    Deco menegaskan dukungan penuhnya agar Lamine Yamal memenangkan penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, seraya menilai bahwa bintang Barcelona itu merupakan kandidat terkuat baginya.

    Ia mengatakan: "Saya rasa dia adalah kandidat utama. Saya tidak memiliki keraguan sedikit pun soal ini. Dia menampilkan musim yang luar biasa bersama Barcelona, dan menjadi penentu dalam meraih gelar liga."

    Ia menambahkan: "Saya mencintai sepak bola. Ini mirip ketika Leo memenangkan Ballon d'Or karena dia adalah yang terbaik. Dalam kasus ini pun, tidak banyak yang perlu diperdebatkan mengenai hal tersebut."

  • Cubarsí adalah "Lamine para bek"

    Deco juga memilih Pau Cubarsi sebagai talenta bertahan paling menonjol dalam sepak bola, dengan mengatakan: "Bagi saya, dia adalah Lamine Yamal-nya para bek. Dia adalah talenta yang paling mengagumkan."

    Ia menambahkan: "Kami selalu berbicara dengan Bojan tentang perkembangan para pemain. Apa yang dilakukan Cubarsi sungguh luar biasa, baik dari cara dia berkembang, cara dia memimpin tim, maupun perhatiannya terhadap detail-detail kecil."

  • Coret Pedri dan Raphinha Sebuah "Skandal Dunia"

    Deco pun mengkritik tidak adanya Pedri dan Raphinha dalam daftar nominasi Ballon d'Or, seraya berkata: "Ini adalah skandal internasional. Saya tidak mengerti daftar-daftar itu dan bagaimana cara penyusunannya, tetapi ada ketidakadilan dalam penghargaan ini."

    Ia menambahkan: "Sulit melihat tidak adanya Pedri dan Raphinha dalam daftar tersebut, mengingat bakat yang mereka miliki."

  • De Jong: Barcelona Tidak Ikut Campur dalam Urusan Medis

    Deco menolak berbicara mengenai detail cedera Frenkie de Jong, seraya menegaskan bahwa hal itu adalah urusan medis dan pribadi bagi sang pemain.

    Ia berkata: "Kami tidak membicarakan hal-hal medis. Itu adalah urusan pribadi pemain. Ketika saya punya masalah, saya pergi ke dokter, dan ada pemain yang lebih memilih berkonsultasi dengan dokter yang mereka percayai."

    Ia menjelaskan bahwa kedatangan Rodri tidak terkait dengan cedera de Jong, seraya menyebut bahwa pemain tersebut sudah diperkirakan akan absen selama tiga atau empat bulan.

  • Araujo: Kita tunggu apa yang akan terjadi di masa depan

    Deco berbicara mengenai peminjaman Ronald Araujo ke Liverpool, seraya menegaskan bahwa Barcelona berpegang teguh pada pemain tersebut dan menghargai apa yang telah ia berikan untuk klub.

    Ia berkata: "Saya menonton pertandingan itu di rumah dan melihat assist yang ia berikan. Saya menyukainya dan berharap ia sukses serta bahagia."

    Ia menambahkan: "Kami menghormati dan menghargainya di dalam klub maupun ruang ganti, ia memiliki kontrak dengan kami, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi di masa depan."

  • Senang untuk Torres

    Terkait Ferran Torres, mantan penyerang Barcelona, yang mencetak 3 gol pada pertandingan pertamanya bersama Saint-Germain di Liga Champions Eropa, Deco berkomentar: "Saya senang dengan tiga golnya. Sepak bola bergantung pada tekad dan kekuatan mental."

    Ia menambahkan, dengan merujuk pada situasi Torres: "Jika seorang pemain ingin pergi, maka kita harus mendengarkannya. Saya mendoakan yang terbaik untuk Paris Saint-Germain."

  • Kualitas Real Madrid

    Deco menutup pembicaraannya tentang Real Madrid dengan memuji kualitas tim kerajaan itu, namun ia menegaskan bahwa Barcelona fokus pada proyeknya sendiri.

    Ia berkata: "Saya selalu mengatakan bahwa Real Madrid memiliki pemain-pemain hebat dengan level yang sangat tinggi, di samping pelatih yang istimewa."

    Ia menambahkan: "Saya berharap mereka sukses, tapi bukan saat melawan kami. Jika mereka berhasil membangun tim sesuai yang diinginkan, maka akan sulit untuk menghadapi mereka, namun kami harus fokus pada diri sendiri dan bekerja untuk mencapai level tertinggi."

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