Deco mengungkap detail pergerakan Barcelona terhadap Rodri, menjelaskan bahwa pada awalnya klub tidak menyangka pemain Manchester City itu akan tersedia di bursa transfer.

Ia mengatakan: "Beberapa bulan lalu kami tidak berpikir untuk mendatangkan Rodri, karena kami mengira dia tidak akan meninggalkan Manchester City, terutama dengan sisa kontraknya satu tahun lagi."

Ia menambahkan: "Ketika kabar tentang kemungkinan kepergiannya mulai sampai kepada kami, saya menghubungi Hugo Viana (direktur olahraga Manchester City) untuk mengetahui kebenarannya, lalu dia memberi tahu saya bahwa dia memiliki tawaran untuk memperpanjang kontraknya, tetapi dia juga menjelaskan bahwa jika ada tawaran lain yang datang, klub tidak akan bisa mempertahankannya."

Deco menuturkan bahwa Barcelona telah memberi tahu Flick tentang kemungkinan ini, dan mendapatkan persetujuannya, sebelum klub mulai menjalin komunikasi dengan agen pemain tersebut.

Terkait kemungkinan kepindahan Rodri ke Real Madrid, Deco hanya mengatakan: "Dalam kasus itu, kami harus berbicara dengannya."