Belum Juga Debut Untuk AS Monaco, Paul Pogba Sudah CEDERA LAGI! Penampilan Perdananya Yang Telah Dinanti, Lagi-Lagi Harus Ditunda

Seiring dengan meningkatnya antisipasi atas kembalinya Pogba ke sepak bola kompetitif, bintang Monaco tersebut mengalami kemunduran yang tidak beruntung. Pemain berusia 32 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki selama sesi latihan Kamis, membuatnya absen dari pertandingan Ligue 1 melawan Paris FC pada hari Sabtu. Pelatih Monaco, Sebastien Pocognoli, sebelumnya telah meningkatkan harapan dengan menyarankan bahwa Pogba akhirnya dapat dimasukkan dalam skuad pertandingan, yang berpotensi mengakhiri ketidakhadirannya selama 26 bulan dari sepak bola profesional.

Pogba terakhir bermain untuk Juventus pada September 2023 sebelum mendapatkan skorsing doping yang awalnya dijadwalkan selama empat tahun tetapi kemudian dikurangi menjadi 18 bulan. Dia telah menghabiskan tiga bulan terakhir dalam program kebugaran yang ketat setelah kedatangannya di Monaco pada bulan Juni, bekerja untuk membangun kembali kekuatan fisik dan ketajaman setelah lama absen. Debutnya sudah tertunda sekali karena cedera ringan sebelum pertandingan Angers, dan masalah pergelangan kaki terbaru ini sekarang memperpanjang penantiannya untuk penampilan pertama di Ligue 1.

Monaco mengonfirmasi bahwa mereka sedang menunggu konfirmasi mengenai tingkat keparahan cedera tersebut namun tetap berharap bahwa Pogba hanya akan absen selama dua minggu lagi. “Kami menunggu konfirmasi tingkat keparahannya, tetapi diharapkan dia hanya akan absen selama dua minggu,” kata Pocognoli kepada wartawan. "Kami semua kecewa," tambahnya, menjelaskan bahwa tim sekarang berharap pemain Prancis itu bisa fit tepat waktu untuk pertandingan kandang mereka melawan Rennes pada 22 November.