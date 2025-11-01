Getty Images Sport
Belum Juga Debut Untuk AS Monaco, Paul Pogba Sudah CEDERA LAGI! Penampilan Perdananya Yang Telah Dinanti, Lagi-Lagi Harus Ditunda
Kembalinya Paul Pogba ke lapangan tertunda lagi
Seiring dengan meningkatnya antisipasi atas kembalinya Pogba ke sepak bola kompetitif, bintang Monaco tersebut mengalami kemunduran yang tidak beruntung. Pemain berusia 32 tahun itu mengalami cedera pergelangan kaki selama sesi latihan Kamis, membuatnya absen dari pertandingan Ligue 1 melawan Paris FC pada hari Sabtu. Pelatih Monaco, Sebastien Pocognoli, sebelumnya telah meningkatkan harapan dengan menyarankan bahwa Pogba akhirnya dapat dimasukkan dalam skuad pertandingan, yang berpotensi mengakhiri ketidakhadirannya selama 26 bulan dari sepak bola profesional.
Pogba terakhir bermain untuk Juventus pada September 2023 sebelum mendapatkan skorsing doping yang awalnya dijadwalkan selama empat tahun tetapi kemudian dikurangi menjadi 18 bulan. Dia telah menghabiskan tiga bulan terakhir dalam program kebugaran yang ketat setelah kedatangannya di Monaco pada bulan Juni, bekerja untuk membangun kembali kekuatan fisik dan ketajaman setelah lama absen. Debutnya sudah tertunda sekali karena cedera ringan sebelum pertandingan Angers, dan masalah pergelangan kaki terbaru ini sekarang memperpanjang penantiannya untuk penampilan pertama di Ligue 1.
Monaco mengonfirmasi bahwa mereka sedang menunggu konfirmasi mengenai tingkat keparahan cedera tersebut namun tetap berharap bahwa Pogba hanya akan absen selama dua minggu lagi. “Kami menunggu konfirmasi tingkat keparahannya, tetapi diharapkan dia hanya akan absen selama dua minggu,” kata Pocognoli kepada wartawan. "Kami semua kecewa," tambahnya, menjelaskan bahwa tim sekarang berharap pemain Prancis itu bisa fit tepat waktu untuk pertandingan kandang mereka melawan Rennes pada 22 November.

Apa arti kepindahan ke Monaco bagi Pogba...
Setback berulang Pogba telah menimbulkan bayangan pada babak baru dalam kariernya yang seharusnya menebus kesalahan sebelumnya. Setelah menandatangani kontrak dua tahun dengan Monaco sebagai pemain bebas pada bulan Juni, kepindahan ini dilihat sebagai awal yang baru dan pernyataan niat; peluang bagi salah satu gelandang paling berbakat di Prancis untuk merebut kembali tempatnya di kalangan elite sepak bola. Namun, sejak kedatangannya, pemenang Piala Dunia ini terbatas pada pekerjaan di gym, sesi pemulihan, dan rutinitas latihan individu, dengan penggemar masih menunggu melihatnya berseragam Monaco.
Pada usia 32 tahun, Pogba tidak lagi memiliki kehadiran eksplosif seperti di Manchester United atau Juventus, dan transisinya kembali ke sepak bola papan atas memerlukan kesabaran dan manajemen yang hati-hati. Staf pelatih Monaco secara terbuka mendukung proses rehabilitasinya, dengan Pocognoli dan tim medisnya bertekad untuk tidak terburu-buru membawanya kembali secara prematur dan berisiko mengalami setback cedera lebih lanjut.
Perjalanan sepak bola Pogba: Kombinasi momen puncak yang tinggi dan terendah yang rendah
Perjalanan karir sepak bola Pogba adalah salah satu yang paling berwarna pada generasinya. Sebagai produk akademi Manchester United, ia pertama kali mencuat bersama Juventus, memenangkan empat gelar Serie A berturut-turut sebelum kembali ke Old Trafford pada 2016 dengan biaya transfer yang saat itu memecahkan rekor dunia sebesar £89 juta. Selama dua periode di United, ia membuat lebih dari 150 penampilan, memenangkan Liga Europa dan Piala Carabao sambil memantapkan dirinya sebagai salah satu gelandang paling berbakat secara teknis dari Prancis.
Karier internasionalnya mencapai puncaknya pada tahun 2018 ketika ia memainkan peran penting dalam kemenangan Piala Dunia Prancis, mencetak gol di final melawan Kroasia. Namun cedera dan inkonsistensi mulai menghambat performanya di klub pada tahun-tahun berikutnya. Penangguhan doping yang dijatuhkan pada tahun 2023 menjadi titik terendah dalam kariernya.
Bergabung dengan Monaco merupakan kesempatan untuk membangun kembali. Adegan emosional yang menyertai penandatanganannya, Pogba terlihat menangis ketika menandatangani kontrak, menunjukkan betapa berartinya kembalinya ini baginya secara pribadi. Tujuan yang dinyatakannya adalah “menemukan kembali kebahagiaan melalui sepak bola” dan, akhirnya, mendapatkan panggilan kembali ke skuad Prancis asuhan Didier Deschamps menjelang Piala Dunia 2026. Namun untuk saat ini, mimpinya tetap tertunda, dengan pemulihan sekali lagi menjadi fokus utamanya.

Debut Pogba sekarang bisa datang setelah jeda internasional November
Tujuan segera Pogba adalah untuk pulih tepat waktu untuk pertandingan Monaco pada 22 November melawan Rennes, yang sekarang menjadi target baru untuk debutnya yang telah lama dinantikan. Tim medis klub sedang memantau pergelangan kakinya dengan cermat, dan meskipun cedera tersebut dianggap tidak serius, Monaco mengambil pendekatan hati-hati mengingat riwayat cedera terbarunya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pertandingan melawan Rennes bisa menjadi penampilan pertamanya di sepak bola profesional dalam lebih dari dua tahun.
Sampai saat itu, fokus Monaco akan tetap pada menjaga performa di Ligue 1 saat mereka menghadapi jadwal sibuk tanpa pemain bintang yang mereka rekrut di musim panas. Tim Pocognoli menghadapi Paris FC akhir pekan ini dan Reims tak lama setelahnya, pertandingan yang bisa menjadi penentu dalam mempertahankan momentum awal musim mereka. Tim akan terus mengandalkan pemain seperti Mohamed Camara dan Eliot Matazo untuk memperkuat lini tengah sementara Pogba menyelesaikan program pemulihannya.
