Sepanjang bulan terakhir, Mauro Icardi benar-benar banyak dibicarakan, baik karena pencarian klub baru yang bisa memberinya kesempatan maupun karena kehidupannya jauh dari dunia sepak bola. Namun, mantan kapten Inter dan mantan bomber Galatasaray itu masih punya keinginan yang sangat besar untuk kembali menginjak rumput lapangan sepak bola dan, sebagai pemain bebas transfer, kini ia sangat dekat untuk kembali ke Eropa dengan peluang berlabuh di Premier League. Selama jeda panjang ini, ada dua klub yang mendekati rombongannya, yaitu Tottenham dan Everton.
De Zerbi ingin Icardi ke Tottenham: bersaing dengan Everton untuk merekrutnya secara gratis
De Zerbi menginginkannya di Tottenham
Tottenham sudah sejak lama memburu Icardi, dengan Roberto De Zerbi yang sedang mempertimbangkan untuk menambah seorang bomber dari pasar pemain bebas transfer yang mampu mengatasi masalah timnya di depan gawang.
Untuk saat ini, lapor TyC Sports di Argentina, pendekatan dari manajer Italia itu belum berujung pada tawaran resmi untuk sang pemain.
ADA EVERTON
Dan dalam "kekosongan" ini, Everton mencoba masuk. Sebulan lalu mereka sudah melakukan penjajakan untuknya ketika Icardi sedang mempertimbangkan tawaran dari Lazio. Saat itu tidak ada kelanjutannya, tetapi di Goodison Park juga ada kebutuhan mendesak akan seorang bomber untuk dimasukkan ke dalam skuad, sehingga klub Inggris itu kembali mengaktifkan pembicaraan dengan agen-agen Maurito untuk mencoba menemukan kesepakatan.
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