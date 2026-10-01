Tottenham sudah sejak lama memburu Icardi, dengan Roberto De Zerbi yang sedang mempertimbangkan untuk menambah seorang bomber dari pasar pemain bebas transfer yang mampu mengatasi masalah timnya di depan gawang.

Untuk saat ini, lapor TyC Sports di Argentina, pendekatan dari manajer Italia itu belum berujung pada tawaran resmi untuk sang pemain.