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De LaurentiisGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

De Laurentiis menginginkan 2 miliar untuk menjual Napoli: kontak dengan Rizzetta kembali terjalin

SSC Napoli

Kontak terkait penjualan klub kembali terjalin, tetapi valuasinya sudah sangat tinggi.

Saga soal masa depan SSC Napoli resmi berlanjut lagi. Namun, kali ini urusannya sama sekali tidak terkait dengan apa yang terjadi di lapangan maupun Massimiliano Allegri. Setelah enam bulan negosiasi dan penghentian pembicaraan yang diumumkan melalui media, dalam beberapa hari terakhir pembicaraan antara Aurelio De Laurentiis dan Matt Rizzetta, presiden Napoli Basket, kembali berlangsung. Rizzetta masih berniat membeli klub tersebut. Menurut Corriere dello Sport, kali ini orang nomor satu FilmAuro itu tidak sepenuhnya menutup pintu.

  • PERTEMUAN BARU

    Aurelio De Laurentiis dan Matt Rizzetta bertemu kemarin sore di hotel de Bonart di Chiaia, tempat yang sama dengan jamuan makan malam menjelang laga Liga Champions bersama Allegri dan direktur olahraga Manna. Pertemuan itu berlangsung tak lama sebelum laga EuroCup antara Napoli Basket dan tim Turki Tofaş Spor.


    Pertemuan langsung itu menegaskan hubungan yang sangat baik di antara kedua pihak, sekaligus keinginan Rizzetta, yang kembali ia sampaikan melalui media, untuk mengambil alih kendali klub sepak bola Napoli bersama kelompok investor Italia-Amerika yang terkait dengannya.

  • Pernyataan Rizzetta

    Konfirmasi ketertarikan untuk membeli Napoli, dengan tujuan membentuk klub multiolahraga bersama Napoli Basket, datang langsung dari Rizzetta. Ia menyampaikannya di sela-sela pemaparannya dalam konferensi "Upaya Mengembangkan Olahraga - Dari America's Cup hingga Proyek Sosial untuk Daerah" di Fondazione Banco di Napoli.


    Pria Italia-Amerika itu mengatakan: "Hubungan saya dengan Aurelio sangat baik, dilandasi rasa saling menghormati yang tinggi. Saya siap, dan saya akan merasa terhormat untuk meneruskan warisan yang ia bangun dari kebangkrutan lebih dari 20 tahun lalu. Suatu hari nanti, saya ingin mengambil komitmen dan tanggung jawab ini. Saya juga bisa meyakinkan publik bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga agar tidak mengecewakan"

  • De Laurentiis menginginkan 2 miliar, seluruhnya dibayar segera

    Tahap pertama negosiasi, yang dijalankan melalui para penasihat, dihentikan dan ditolak oleh De Laurentiis bukan terutama karena nominal yang ditawarkan, melainkan karena skema pembayaran yang diajukan.

    Pemilik Napoli itu tidak mau memberi potongan harga. Ia sadar bahwa dalam waktu dekat, paket klub tersebut mungkin juga mencakup stadion baru milik klub yang akan dibangun di lahan milik Q8, pihak yang sudah mulai diajak bernegosiasi.

    Menurut surat kabar asal Roma tersebut, angka yang bisa membuatnya goyah adalah 2 miliar euro, yang harus dibayarkan seluruhnya saat itu juga tanpa cicilan. "Siapa pun yang mampu membayar sepadan dengan apa yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun ini, silakan maju. Saya rasa orang seperti itu tidak ada," pernah ia nyatakan, bahkan belum

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