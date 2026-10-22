De Laurentiis menginginkan 2 miliar untuk menjual Napoli: kontak dengan Rizzetta kembali terjalin

Tahap pertama negosiasi, yang dijalankan melalui para penasihat, dihentikan dan ditolak oleh De Laurentiis bukan terutama karena nominal yang ditawarkan, melainkan karena skema pembayaran yang diajukan.

Pemilik Napoli itu tidak mau memberi potongan harga. Ia sadar bahwa dalam waktu dekat, paket klub tersebut mungkin juga mencakup stadion baru milik klub yang akan dibangun di lahan milik Q8, pihak yang sudah mulai diajak bernegosiasi.

Menurut surat kabar asal Roma tersebut, angka yang bisa membuatnya goyah adalah 2 miliar euro, yang harus dibayarkan seluruhnya saat itu juga tanpa cicilan. "Siapa pun yang mampu membayar sepadan dengan apa yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun ini, silakan maju. Saya rasa orang seperti itu tidak ada," pernah ia nyatakan, bahkan belum