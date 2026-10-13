Pemain Belgia berusia 25 tahun itu menjalani awal musim yang sulit. Sejauh ini, ia baru mencatatkan satu assist, yang dibuat pada 12 September lalu dalam laga yang berakhir dengan kekalahan dari Cagliari. Catatan minim itu berbanding terbalik dengan penampilannya bersama tim nasional Belgia. Di Piala Dunia dan laga-laga Nations League baru-baru ini, mantan pemain AC Milan tersebut mencetak tiga gol dan menyumbang tiga assist, sekaligus menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu pemain andalan Belgia. Perbedaannya terletak pada posisi di lapangan dan, terutama, instruksi taktik yang harus dijalankan. Di bawah asuhan Rudi Garcia, De Ketelaere selalu dimainkan sebagai penyerang tengah agar kemampuannya dalam membangun permainan dan menuntaskan serangan bisa dimaksimalkan. Setelah Mark Van Bommel mengambil alih kursi pelatih, situasinya tidak berubah. Pemain kelahiran 2001 itu tetap menjadi ujung tombak utama, dengan hasil positif yang terlihat jelas.



