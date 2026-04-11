Goal.com
Live
Florentino Perez Joan Laporta

Diterjemahkan oleh

"De Bruyne yang baru" memanaskan persaingan sengit antara Barcelona, Real Madrid, dan Manchester United

Transfers
Manchester United
Arsenal
Liverpool
Barcelona
Real Madrid
AZ Alkmaar
K. Smit
Inggris
Spanyol
Belanda

Eropa bersiap menghadapi pertarungan senilai 50 juta euro

Di sudut tenang bursa transfer, tempat kesepakatan-kesepakatan dirajut jauh dari sorotan, sebuah nama baru mulai bergema pelan di koridor-koridor Manchester United. Ia belum menjadi bintang yang matang, juga bukan nama yang setiap hari menghiasi headline, namun ia memiliki sesuatu yang berbeda... sesuatu yang membuat perbandingan-perbandingan besar itu tampak tidak terlalu gila.

Di sana, di antara laporan-laporan rahasia dan mata para pencari bakat, bayangan "Kevin De Bruyne baru" muncul sebagai gagasan yang perlahan merasuki kemungkinan kenyataan. Seorang pemain muda, dengan sentuhan tenang dan visi tajam, mampu mengubah ritme pertandingan dengan satu umpan, seolah-olah waktu melambat di antara kakinya.

Di Old Trafford, di mana klub berusaha memulihkan identitasnya yang hilang, kesepakatan berikutnya mungkin bukan sekadar penguatan biasa.. melainkan upaya untuk menciptakan pikiran baru di jantung lapangan. Pikiran yang melihat apa yang tidak dilihat orang lain.

  • Netherlands v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Bakat yang meroket dengan cepat

    Gelandang AZ Alkmaar, Kees Smit, dengan cepat menonjol sebagai salah satu talenta muda terkemuka yang diprediksi akan menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas mendatang.

    Pemain pengatur serangan asal Belanda berusia 20 tahun ini berhasil menarik perhatian berkat kreativitasnya yang luar biasa, ketenangannya yang mencolok dalam mengolah bola, serta kemampuannya memimpin serangan dan menciptakan perbedaan di sepertiga akhir lapangan. Kualitas-kualitas ini mendorong banyak pengamat untuk membandingkannya dengan bintang Belgia Kevin De Bruyne, salah satu gelandang paling berpengaruh dalam sepak bola modern.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-ALKMAAR-ZWOLLEAFP

    Perhatian luas dari Eropa

    Menurut laporan dari sumber-sumber terpercaya di pasar agen pemain kepada situs "CaughtOffside", minat untuk merekrut Smit tidak terbatas pada liga tertentu, melainkan meluas hingga mencakup sejumlah klub besar Eropa.

    Laporan-laporan menunjukkan bahwa pemain muda ini kini menjadi sorotan klub-klub seperti Newcastle United, Manchester United, Arsenal, Liverpool, dan Chelsea, serta dua raksasa Spanyol, Barcelona dan Real Madrid, seiring dengan keyakinan yang semakin kuat akan potensi teknisnya yang besar.

    Klub AZ Alkmaar memperkirakan nilai pemainnya berkisar antara 45 hingga 50 juta euro, yang membuka jalan bagi musim panas yang panas yang mungkin akan menyaksikan persaingan sengit di antara klub-klub besar Eropa untuk mendapatkan jasanya.

    Schmitt telah tampil dalam 42 pertandingan bersama timnya sepanjang musim ini di berbagai kompetisi, menampilkan performa luar biasa yang memperkuat posisinya sebagai salah satu gelandang serang muda terbaik di Eropa.

  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-ALKMAARAFP

    Pandangan yang tajam... dan lingkungan yang subur

    Kenaikan performa pemain ini didukung oleh kecerdasan taktisnya yang tinggi, kemampuannya dalam membaca alur permainan, serta pengaruhnya yang jelas di area serangan. Sebagai gelandang serang, ia memiliki visi permainan yang tajam, akurasi umpan yang tinggi, dan pemahaman ruang yang sangat baik—elemen-elemen yang membuatnya menjadi sorotan para pencari bakat.

    Umpan-umpan terarahnya yang akurat dan kemampuannya menciptakan peluang gol merupakan salah satu kekuatan utamanya, ditambah keahliannya dalam mengirimkan umpan-umpan terobosan yang menembus barisan pertahanan, yang menjelaskan mengapa ia sering disamakan dengan De Bruyne, terutama dalam hal timing umpan yang sempurna dan kepercayaan diri di area serangan.

    Liga Utama Belanda (Eredivisie) dikenal sebagai lingkungan yang subur untuk mengasah bakat-bakat kreatif, di mana liga ini sering melahirkan gelandang-gelandang unggulan yang kemudian pindah ke klub-klub besar Eropa, hal ini semakin meningkatkan daya tarik Smit di pasar transfer.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-ALKMAAR-ZWOLLEAFP

    Konflik Inggris... dan Ambisi Spanyol

    Di sisi lain, Manchester United memasukkan pemain tersebut ke dalam rencana mereka untuk membangun kembali lini tengah, di mana departemen pemandu bakat klub terus memantau sejumlah talenta muda berbakat di berbagai liga Eropa.

    Dalam konteks yang sama, Newcastle United termasuk salah satu klub terkemuka yang telah memantau pemain tersebut sejak lama, menjadikannya pesaing kuat dalam perburuan untuk merekrutnya, sementara Arsenal dan Liverpool terus memantau perkembangannya dengan cermat, mengingat kesesuaian karakteristik teknisnya dengan gaya permainan mereka.

    Di luar Inggris, Barcelona dan Real Madrid telah menunjukkan minat yang jelas dalam memantau perkembangan sang pemain, sementara Chelsea juga masuk dalam daftar klub yang tertarik, meskipun beberapa pengamat berpendapat bahwa Smit masih merupakan proyek yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut sebelum mencapai puncak performanya.