Davide Ancelotti: Saya Menikmati Barcelona, Vinicius Pemain yang Tak Tersentuh

Dan ketika pembicaraan beralih ke perkembangan sepakbola, Ancelotti menyampaikan pandangan yang jelas mengenai apa yang ia nilai sebagai tren paling menonjol dalam permainan saat ini. Setelah bertahun-tahun gagasan penguasaan bola, pressing, dan membangun serangan dari belakang mendominasi panggung, pelatih Lille itu meyakini bahwa tim-tim besar kini memberikan perhatian yang semakin besar pada fase bertahan.
Ia mengatakan: "Tim-tim papan atas hari ini memberikan prioritas tertinggi pada fase bertahan mereka. Baik menggunakan penjagaan zona maupun penjagaan satu lawan satu, tim-tim yang mencapai final Liga Champions Eropa mengutamakan pertahanan ketimbang serangan."
Ia mencontohkan Arsenal dan Paris Saint-Germain, meski gaya kedua tim berbeda, dengan menegaskan bahwa keduanya sama-sama memiliki fondasi pertahanan yang kuat. Ia juga menjelaskan bahwa penjagaan satu lawan satu telah menjadi senjata yang digunakan tim-tim besar seperti Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan Barcelona, di samping Real Madrid ketika melakukan pressing dengan kuat, dengan tujuan utama mencegah lawan mendapatkan waktu dan ruang untuk membangun permainan.
Ia menegaskan bahwa jenis sepakbola seperti ini membutuhkan bek-bek yang mampu memenangi duel satu lawan satu, dengan mencontohkan Saliba dan Gabriel di Arsenal, serta Marquinhos dan Pacho di Paris Saint-Germain.
Timnas Spanyol mendapat kekaguman yang jelas dari Davide Ancelotti, yang memandangnya sebagai model sepakbola kolektif yang teknis. Ia mengatakan: "Mereka sangat mahir dalam mengolah bola. Mereka mewujudkan sepakbola yang teknis, pemain ketiga, keunggulan jumlah, dan yang terpenting, bermain sebagai satu tim. Mereka tanpa diragukan menjadi sumber inspirasi."
Ia juga memuji konsistensi timnas Spanyol pada identitasnya bahkan di masa-masa saat mereka tidak meraih kemenangan, dengan menilai bahwa sepakbola Spanyol berhasil membangun sebuah identitas nasional yang jelas.
Sebaliknya, ia menilai Italia membutuhkan kestabilan proyeknya, dengan menunjukkan bahwa timnas Italia sejak lama dikenal dengan kekuatan bertahannya, tetapi aspek ini tidak lagi hadir dengan gambaran yang sama pada saat ini. Ia berkata: "Kami sejak lama terkenal dengan kekuatan bertahan kami, dan hal itu kini tidak lagi terjadi. Kami selalu memiliki pelatih-pelatih yang cakap, seperti Mancini dan Spalletti, dengan level yang sangat tinggi. Dan sekarang, saya berharap kami dapat menyaksikan kestabilan dalam proyek kami."