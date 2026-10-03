Davide Ancelotti: Saya Menikmati Barcelona, Vinicius Pemain yang Tak Tersentuh

Tampaknya kepindahan ke Lille datang pada waktu yang sempurna bagi Davide Ancelotti, terutama setelah fase sulit yang dilaluinya bersama timnas Brasil. Pelatih Italia itu berkata tentang kedatangannya ke Prancis: "Saya berpindah dari Piala Dunia untuk berada di sini hampir dalam semalam, dan itu bagus untuk saya, sejujurnya, karena apa yang terjadi dengan Brasil sangatlah sulit."

Di Lille, Ancelotti menemukan sebuah proyek yang ia gambarkan sebagai kokoh, yang berlandaskan kerja keras dan standar tinggi, dengan kehadiran yang berkelanjutan di kompetisi-kompetisi Eropa. Ia menilai bahwa klub ini memiliki model yang berbeda di dunia sepak bola, karena mampu bersaing dan meraih hasil yang baik, sekaligus menjaga stabilitas finansialnya.

Ia menunjukkan bahwa klub ini bersandar pada perencanaan yang cermat dan tidak membiarkan segala sesuatu berjalan tanpa persiapan, yang memungkinkannya untuk terus-menerus memunculkan pemain-pemain istimewa, lalu memperoleh keuntungan dari penjualan mereka tanpa menghancurkan proyek olahraga.

Ia berkata: "Berkat perencanaan yang cermat, dan tidak adanya ruang untuk improvisasi, pemain-pemain menonjol muncul di sini setiap tahun, dan inilah tepatnya yang membuat klub stabil secara finansial. Lille meraih hasil positif, bersaing dengan kuat, dan tampil di Liga Champions Eropa. Ini adalah kasus unik di dunia sepak bola saat ini."

Davide Ancelotti tidak melihat bahwa Liga Prancis kekurangan kekuatan, melainkan ia percaya bahwa karakter fisik dan kompetitifnya menjadikannya dekat dengan atmosfer Liga Primer Inggris. Ia mengakui bahwa kompetisi Prancis menderita karena tidak mendapatkan perhatian yang layak diterimanya, terutama di tengah persoalan hak siar televisi, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan bahwa liga ini terus menghasilkan sejumlah besar bakat.

Ia menambahkan: "Dari segi antusiasme dan persaingan, sepak bola Prancis sangat mirip dengan Liga Primer Inggris. Faktanya, banyak pemain Prancis yang akhirnya berlabuh di Inggris."

Kemudian ia menjelaskan karakter tantangan di dalam lapangan dengan berkata: "Jika Anda datang ke sini sambil mengira bahwa Anda punya banyak waktu untuk menguasai bola dan berpikir, maka Anda keliru."



