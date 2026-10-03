Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Madrid v Chelsea FC: Quarterfinal First Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Davide Ancelotti: Saya Menikmati Barcelona, Vinicius Pemain yang Tak Tersentuh

D. Ancelotti
C. Ancelotti
H. Flick
P. Guardiola
J. Mourinho
T. Kroos
Vinicius Junior
K. Mbappe
Italia
Jerman
Spanyol
Portugal
Brasil
Prancis
Maroko
Aljazair

Mourinho cocok untuk Real Madrid, dan Kroos takkan tergantikan

Davide Ancelotti bukan lagi sekadar nama yang bergerak di bawah bayang-bayang ayahnya yang legendaris, Carlo, setelah ia mulai menorehkan jejak karier sendiri selangkah demi selangkah. Setelah bertahun-tahun berada di sisi sang ayah di persinggahan-persinggahan besar seperti Bayern Munich, Napoli, Everton, dan Real Madrid, Davide menjalani pengalaman baru di Botafogo, dan mewujudkan mimpi meraih gelar Piala Dunia bersama timnas Brasil, sebelum akhirnya berlabuh di Lille, tempat ia menemukan sebuah proyek yang memungkinkannya bekerja dengan caranya sendiri.

Di usia tiga puluh tujuh tahun, Davide tampak semakin yakin akan perlunya membangun namanya sendiri jauh dari perbandingan yang terus-menerus dengan sang ayah. Dalam wawancara panjang dengan surat kabar Spanyol "AS", pelatih asal Italia itu berbicara terus terang tentang filosofi kepelatihannya, perkembangan sepak bola modern, dan kekuatan Liga Prancis. Ia juga menyinggung soal Real Madrid dan kepergian Toni Kroos, pengaruh Vinicius Junior, kedatangan Kylian Mbappe, serta pandangannya tentang Jose Mourinho, di samping mimpinya yang tak ia sembunyikan untuk suatu hari melatih klub kerajaan tersebut.


  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLEAFP

    Proyek yang memberi Davide Ancelotti ruangnya sendiri

    Tampaknya kepindahan ke Lille datang pada waktu yang sempurna bagi Davide Ancelotti, terutama setelah fase sulit yang dilaluinya bersama timnas Brasil. Pelatih Italia itu berkata tentang kedatangannya ke Prancis: "Saya berpindah dari Piala Dunia untuk berada di sini hampir dalam semalam, dan itu bagus untuk saya, sejujurnya, karena apa yang terjadi dengan Brasil sangatlah sulit."

    Di Lille, Ancelotti menemukan sebuah proyek yang ia gambarkan sebagai kokoh, yang berlandaskan kerja keras dan standar tinggi, dengan kehadiran yang berkelanjutan di kompetisi-kompetisi Eropa. Ia menilai bahwa klub ini memiliki model yang berbeda di dunia sepak bola, karena mampu bersaing dan meraih hasil yang baik, sekaligus menjaga stabilitas finansialnya.

    Ia menunjukkan bahwa klub ini bersandar pada perencanaan yang cermat dan tidak membiarkan segala sesuatu berjalan tanpa persiapan, yang memungkinkannya untuk terus-menerus memunculkan pemain-pemain istimewa, lalu memperoleh keuntungan dari penjualan mereka tanpa menghancurkan proyek olahraga.

    Ia berkata: "Berkat perencanaan yang cermat, dan tidak adanya ruang untuk improvisasi, pemain-pemain menonjol muncul di sini setiap tahun, dan inilah tepatnya yang membuat klub stabil secara finansial. Lille meraih hasil positif, bersaing dengan kuat, dan tampil di Liga Champions Eropa. Ini adalah kasus unik di dunia sepak bola saat ini."

    Davide Ancelotti tidak melihat bahwa Liga Prancis kekurangan kekuatan, melainkan ia percaya bahwa karakter fisik dan kompetitifnya menjadikannya dekat dengan atmosfer Liga Primer Inggris. Ia mengakui bahwa kompetisi Prancis menderita karena tidak mendapatkan perhatian yang layak diterimanya, terutama di tengah persoalan hak siar televisi, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan bahwa liga ini terus menghasilkan sejumlah besar bakat.

    Ia menambahkan: "Dari segi antusiasme dan persaingan, sepak bola Prancis sangat mirip dengan Liga Primer Inggris. Faktanya, banyak pemain Prancis yang akhirnya berlabuh di Inggris."

    Kemudian ia menjelaskan karakter tantangan di dalam lapangan dengan berkata: "Jika Anda datang ke sini sambil mengira bahwa Anda punya banyak waktu untuk menguasai bola dan berpikir, maka Anda keliru."


  • Botafogo v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Senjata terpenting dalam sepak bola modern, dan Italia mencari jati dirinya

    Dan ketika pembicaraan beralih ke perkembangan sepakbola, Ancelotti menyampaikan pandangan yang jelas mengenai apa yang ia nilai sebagai tren paling menonjol dalam permainan saat ini. Setelah bertahun-tahun gagasan penguasaan bola, pressing, dan membangun serangan dari belakang mendominasi panggung, pelatih Lille itu meyakini bahwa tim-tim besar kini memberikan perhatian yang semakin besar pada fase bertahan.

    Ia mengatakan: "Tim-tim papan atas hari ini memberikan prioritas tertinggi pada fase bertahan mereka. Baik menggunakan penjagaan zona maupun penjagaan satu lawan satu, tim-tim yang mencapai final Liga Champions Eropa mengutamakan pertahanan ketimbang serangan."

    Ia mencontohkan Arsenal dan Paris Saint-Germain, meski gaya kedua tim berbeda, dengan menegaskan bahwa keduanya sama-sama memiliki fondasi pertahanan yang kuat. Ia juga menjelaskan bahwa penjagaan satu lawan satu telah menjadi senjata yang digunakan tim-tim besar seperti Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan Barcelona, di samping Real Madrid ketika melakukan pressing dengan kuat, dengan tujuan utama mencegah lawan mendapatkan waktu dan ruang untuk membangun permainan.

    Ia menegaskan bahwa jenis sepakbola seperti ini membutuhkan bek-bek yang mampu memenangi duel satu lawan satu, dengan mencontohkan Saliba dan Gabriel di Arsenal, serta Marquinhos dan Pacho di Paris Saint-Germain.

    Timnas Spanyol mendapat kekaguman yang jelas dari Davide Ancelotti, yang memandangnya sebagai model sepakbola kolektif yang teknis. Ia mengatakan: "Mereka sangat mahir dalam mengolah bola. Mereka mewujudkan sepakbola yang teknis, pemain ketiga, keunggulan jumlah, dan yang terpenting, bermain sebagai satu tim. Mereka tanpa diragukan menjadi sumber inspirasi."

    Ia juga memuji konsistensi timnas Spanyol pada identitasnya bahkan di masa-masa saat mereka tidak meraih kemenangan, dengan menilai bahwa sepakbola Spanyol berhasil membangun sebuah identitas nasional yang jelas.

    Sebaliknya, ia menilai Italia membutuhkan kestabilan proyeknya, dengan menunjukkan bahwa timnas Italia sejak lama dikenal dengan kekuatan bertahannya, tetapi aspek ini tidak lagi hadir dengan gambaran yang sama pada saat ini. Ia berkata: "Kami sejak lama terkenal dengan kekuatan bertahan kami, dan hal itu kini tidak lagi terjadi. Kami selalu memiliki pelatih-pelatih yang cakap, seperti Mancini dan Spalletti, dengan level yang sangat tinggi. Dan sekarang, saya berharap kami dapat menyaksikan kestabilan dalam proyek kami."


  • FBL-WC-2026-BRA-TRAININGAFP

    Barcelona dan Guardiola: Sepak Bola Berubah Ketika Para Pemain Berubah

    Davide mengenang bagaimana Barcelona di bawah arahan Pep Guardiola mengilhami banyak klub di seluruh dunia, tetapi ia menyoroti sebuah masalah mendasar: tidak semua tim memiliki pemain yang mampu menerapkan filosofi yang sama.

    Ia menilai bahwa hal ini terjadi di Italia dan Jerman, ketika banyak tim mulai mengadopsi gaya bermain yang mengandalkan penguasaan bola dan umpan, meskipun karakter pemain yang mereka miliki berbeda.

    Mengenai Barcelona saat ini, ia menegaskan bahwa dirinya menikmati menyaksikan mereka, terutama karena gaya bermain yang langsung, seraya menyebutkan kekagumannya terhadap cara penggunaan Raphinha sebagai penyerang murni dan pergerakannya di ruang-ruang kosong.

    Ia mengatakan bahwa sepak bola langsung bukan sekadar mengirim pemain ke depan, tetapi membutuhkan pemain yang memiliki kemampuan mengirim bola dengan akurat ke ruang yang tepat.

    Mengenai apakah ia memiliki panutan dari luar lapangan, ia berkata: "Pertama, tentu saja ayah saya. Lalu saya sangat mengagumi Emery karena ia memiliki organisasi pertahanan yang luar biasa. Tim-timnya bertahan dengan baik, dan ia mempersiapkan pertandingan dengan sangat baik. Ia juga lebih menyukai sepak bola menyerang dan permainan taktikal. Namun yang benar-benar saya kagumi darinya adalah pendekatan defensifnya, sama seperti saya mengagumi organisasi pertahanan yang diterapkan Arteta saat ini. Saya juga menghargai pekerjaan yang dilakukan Luis Enrique."

    Ia menambahkan: "Saya mengagumi kemampuan Simeone dalam mempersiapkan laga-laga besar karena ia selalu menemukan titik lemah lawan, baik dalam menyerang maupun bertahan. Saya tidak menganggapnya sebagai panutan tertinggi, tetapi ia adalah sosok yang banyak hal bisa dipelajari darinya, sama seperti kita bisa belajar dari yang lain seperti Emery, De Zerbi, dan Klopp."


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Kroos: Pemain yang Tak Bisa Direplikasi Real Madrid

    Kepergian Toni Kroos menjadi salah satu topik paling menonjol yang disoroti Davide Ancelotti, yang berbicara dengan penuh kekaguman tentang gelandang asal Jerman itu. Ia berkata dengan jelas: "Kamu kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan kembali."

    Dan ketika ditanya tentang apa yang hilang dari Real Madrid akibat kepergian Kroos, ia menjawab: "Pemain terbaik di dunia di posisinya. Kamu tidak bisa berkata: aku butuh Kroos yang lain, karena tidak ada pemain seperti dia."

    Ia menilai Kroos bukan sekadar pemain yang mengoper bola, melainkan sosok yang mengendalikan sepenuhnya tempo pertandingan, menentukan kecepatan permainan, dan membuat pertandingan berjalan sesuai keputusannya. Ia juga menyoroti kemampuan fisik dan taktiknya, menjelaskan bahwa Kroos menempuh sekitar 11 kilometer dalam satu pertandingan, tahu cara bertahan, dan memiliki kesadaran taktik yang luar biasa.

    Ia menambahkan bahwa hubungannya dengan Kroos sangat baik, dan berbincang dengannya tentang sepak bola selalu memperkaya, karena ia adalah sosok yang memiliki gagasan dan pandangan yang mendorong orang lain untuk berpikir. Ia berkata: "Dia menjadikanku pelatih yang lebih baik. Kepergiannya adalah kehilangan besar."

    Dan ketika nama Rodri diajukan sebagai pemain yang bisa beradaptasi dengan Real Madrid, Davide tidak ragu menegaskan kemampuannya untuk sukses di mana pun. Namun ia menolak gagasan untuk mencari "Kroos baru", seraya menegaskan bahwa Real Madrid tidak perlu menggandakan pemain yang telah pergi, melainkan harus menemukan keseimbangannya sendiri.

    Ia berkata: "Tidak perlu mencari pengganti untuk Toni. Real Madrid akan menemukan keseimbangannya. Dengan atau tanpa Rodri, mereka akan tetap menjadi pesaing yang kuat hingga akhir, seperti biasanya."

    Ia menilai bahwa identitas Real Madrid memungkinkan mereka untuk tetap hadir di momen-momen penentu, seraya menambahkan: "Pada akhirnya, ketika saat penentuan tiba, Real Madrid selalu hadir."


  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

    Vinicius: Pemain yang Tak Tergantikan

    Adapun Vinicius Junior, ia mendapatkan pujian besar dari Davide, yang berbicara tentang pengaruh sayap asal Brasil itu baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia mengatakan bahwa Vinicius telah mencetak dua gol di dua final Liga Champions Eropa, sehingga ia tak bisa tidak merasa berterima kasih kepadanya, seraya menegaskan bahwa Vinicius dicintai rekan-rekan setimnya karena kepribadian dan komitmennya.

    Ia menambahkan: "Ia tidak pernah absen dari sesi latihan mana pun. Ia tidak menyembunyikan apa pun, tidak menipu siapa pun, tidak ragu untuk mengatakan kebenaran, dan tidak pernah berkata: ini terasa sakit, jadi saya tidak akan berlatih. Ia selalu ada untuk tim."

    Ia menilai bahwa sifat-sifat inilah yang menjelaskan mengapa para pemain mencintainya, tetapi pada saat yang sama ia menegaskan bahwa Vinicius adalah pemain yang membutuhkan struktur taktik yang tepat di sekelilingnya.

    Ia mengatakan bahwa pemain asal Brasil itu sangat langsung dan ofensif, serta selalu bergerak maju ke depan, sehingga harus ada struktur bertahan di belakangnya yang memungkinkan tim memanfaatkan kemampuannya tanpa kehilangan keseimbangan.

    Ia merangkum gagasannya dengan berkata: "Anda tidak bisa mengubah Vini, tetapi Anda bisa mengubah struktur dasar tim di sekelilingnya."

    Ketika berbicara tentang bagaimana memadukan Vinicius dengan Kylian Mbappe, Davide menyoroti bahwa memiliki pemain-pemain langsung sekelas itu memberikan tim kemampuan ofensif yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama memunculkan tantangan taktis.

    Ia menjelaskan bahwa ia tidak secara khusus berbicara tentang Real Madrid saat ini, seraya menegaskan bahwa klub Kerajaan itu selalu memiliki pemain-pemain yang tidak memberi lawan kesempatan untuk menguasai sepenuhnya, dan bahwa tantangan sesungguhnya terletak pada menjaga kekompakan tim.


  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Mourinho: Pria yang Dinilainya Cocok untuk Real Madrid

    Davide Ancelotti menolak anggapan bahwa para pemain Real Madrid memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding pelatih, seraya menegaskan bahwa para pemain memang memiliki kepribadian yang kuat, tetapi hal itu tidak berarti mereka mengendalikan tim. Ia berkata: "Jika memang begitu, tentu tidak diperlukan seorang pelatih. Namun kenyataannya tidak demikian. Para pemain Real Madrid sangat profesional."

    Ia menuturkan bahwa keberatan para pemain atau ketidakinginan mereka untuk meninggalkan lapangan adalah hal yang wajar, tetapi itu tidak berarti mereka memaksakan keputusan mereka kepada tim pelatih. Ia menegaskan dengan jelas: "Di ruang ganti Real Madrid, pelatih adalah pemegang keputusan."

    Saat berbicara tentang Jose Mourinho, Davide Ancelotti menunjukkan dengan jelas penghargaannya kepada pelatih asal Portugal itu, dengan menganggap bahwa sejarah modern Real Madrid menjelaskan mengapa ia melihat Mourinho cocok untuk fase saat ini. Ia berkata: "Sejarah modern Real Madrid menunjukkan mengapa Mourinho menjadi pelatih yang paling ideal saat ini. Ia mencintai Real Madrid, dan ia memiliki motivasi yang luar biasa."

    Ia juga berbicara tentang pengalaman pribadinya dengan Mourinho, seraya menegaskan bahwa ia pernah mewawancarainya dalam kursus kepelatihan yang sedang ia pelajari, dan bahwa pelatih asal Portugal itu selalu bersikap ramah kepadanya, bahkan selama masa-masa persaingan. Davide berpendapat bahwa Mourinho telah meninggalkan jejak yang jelas dalam sepak bola, khususnya dari sisi kepelatihan dan taktik, seraya menyebutkan bahwa ia telah mengubah permainan dengan caranya sendiri.

  • Real Valladolid CF v Real Madrid CF - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Sang ayah dan panutan: serta mimpi Real Madrid

    Tidak mungkin perbincangan ini berlangsung tanpa membahas Carlo Ancelotti, ayah Davide sekaligus mantan pelatihnya. Davide menempatkan sang ayah di puncak dunia kepelatihan, menegaskan bahwa ayahnya menjadi panutan dalam profesi ini setelah semua pencapaiannya.

    Ia juga mengakui bahwa Real Madrid meninggalkan jejak yang mendalam dalam perjalanan kariernya, setelah ia memulai sebagai pelatih kebugaran fisik lalu beralih menjadi asisten pelatih, dan selama bertahun-tahun bekerja di klub kerajaan tersebut ia memperoleh pengalaman besar di bawah tekanan laga-laga besar.

    Ia berkata: "Di Real Madrid, dengan segala tekanan ini, waktu seolah berjalan sangat lambat. Intinya sederhana, yaitu menyadari bahwa setiap pertandingan adalah yang terpenting."

    Davide Ancelotti tidak menyembunyikan impiannya untuk suatu hari melatih Real Madrid, namun pada saat yang sama ia menyadari bahwa nama ayahnya atau hubungannya dengan klub tidak cukup untuk memberinya jabatan tersebut. Ia berkata: "Real Madrid adalah impian semua orang, dan tentu saja juga impian saya."

    Namun ia menambahkan bahwa setiap pelatih yang sampai ke Real Madrid telah membangun posisinya melalui hasil, dan itulah yang ia ketahui harus ia capai sebelum memikirkan langkah ini. Ia menegaskan: "Semuanya bergantung pada apakah saya layak atau tidak. Ini bukan hanya soal Real Madrid, melainkan bergantung pada saya dan apa yang bisa saya capai dalam perjalanan karier saya."

    Ia merangkum filosofi kepelatihannya dalam satu kalimat yang jelas: "Kita bisa menghabiskan tiga hari di sini membicarakan ide dan filosofi, tetapi yang terpenting adalah meraih kemenangan."

    Dengan demikian, Davide Ancelotti tampak menghadapi tugas ganda: memanfaatkan warisan besar yang dibawa namanya, dan pada saat yang sama membangun identitas yang mandiri sehingga ia layak dipandang sebagai pelatih yang berdiri sendiri. Di antara proyek Lille dan impian Real Madrid, pelatih asal Italia itu terus melangkah dengan perhitungan yang matang, menyadari bahwa jalan menuju puncak tidak terbuka oleh nama, melainkan oleh hasil.