David Raya: Ada Legenda Manchester United Yang Bantu Arsenal Juara Liga Inggris

Kiper Arsenal David Raya menyanjung Heinze atas kontribusinya dalam menanamkan semangat juang dan ketegasan di lini pertahanan Si Meriam London. “Dia sosok pelatih yang ingin kami bertarung dengan penuh intensitas,” ujar Raya usai kemenangan atas Burnley. “Untuk memenangkan pertandingan, Anda harus bisa bertahan dengan sangat baik, terutama di liga ini. Ini liga paling sulit di dunia.”

“Kami harus sangat, sangat, sangat solid untuk bisa menang. Biasanya pertandingan dimenangkan dengan satu gol... Itu bukan hanya tanggung jawab bek, tapi semua pemain. Jadi, kredit besar juga buat dia.”

Meski performa Arsenal tengah luar biasa, Raya mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap rendah hati.

“Kami harus berpikir laga demi laga. Kami harus ingat musim masih panjang, baru 10 pertandingan [liga]. Jadi masih banyak sepakbola yang harus dimainkan,” lanjutnya.

“Kita baru saja memasuki bulan November, jadi tentunya senang bisa ada di sana (puncak klasemen) dan mengumpulkan poin-poin tersebut. Tapi kami harus fokus pada diri sendiri, fokus laga demi laga dan pada situasi saat ini."

"Luar biasa, ini bukan cuma soal pertahanan, tapi usaha kolektif dari seluruh tim. Dimulai dari striker dan berakhir dengan kiper. Luar biasa bisa memiliki etos kerja seperti ini dari semua orang, mencoba menutup ruang lawan dan tidak memberikan banyak peluang. Kredit buat semua orang, luar biasa punya pencapaian ini.”