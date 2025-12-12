Getty/GOAL
Inikah Pengganti David Raya?! Arsenal Pantau Kiper Borussia Dortmund
Arsenal intens memantau kiper Dortmund, Ramaj
Menurut laporan Sport.de, Arsenal terus mengamati perkembangan kiper Borussia Dortmund yang tengah dipinjamkan ke Heidenheim, Diant Ramaj, dengan mengirim pemandu bakat langsung ke Jerman. Meski Heidenheim tengah berjuang di papan bawah Bundesliga, penjaga gawang 24 tahun itu tampil mencolok. Ia menggeser legenda klub Kevin Muller dan menjelma menjadi salah satu shot-stopper paling aktif dan konsisten di Bundesliga. Penampilan tersebut membuka peluang bagi Arsenal untuk menilai apakah Ramaj cocok untuk dimasukkan dalam rencana jangka panjang Mikel Arteta, terutama sebagai alternatif berkualitas tinggi di belakang David Raya.
The Gunners memang telah berinvestasi besar untuk posisi kiper, dengan Raya sebagai No. 1 dan Kepa Arrizabalaga sebagai pelapis berpengalaman. Namun, klub London Utara itu terus mencari sosok yang lebih muda dengan potensi besar yang bisa berkembang menjadi penjaga gawang utama di masa depan atau menjadi penerus jangka panjang. Kemampuan distribusi, sweeping, dan ketenangan Ramaj membuatnya cocok untuk sistem permainan Arsenal yang menuntut kiper piawai membangun serangan.
Untuk saat ini, ketertarikan Arsenal masih sebatas pemantauan tanpa ada pendekatan resmi. Ramaj dijadwalkan kembali ke Dortmund akhir musim nanti, tetapi masa depannya di Signal Iduna Park masih belum pasti, terlebih jika Gregor Kobel tetap tak tergantikan sebagai kiper utama.
Jika Kobel bertahan dan Ramaj terpinggirkan, The Gunners pede bisa melangkah untuk mendapatkan Ramaj, meskipun bakal banyak-banyak tergantung pada bagaimana perkembangan bursa kiper dalam beberapa waktu ke depan.
Tambal-sulam kiper Arsenal sebelum era Raya
Terjunnya Arsenal ke pasar kiper menyoroti upaya mereka untuk mencari stabilitas setelah beberapa tahun penuh turbulensi di tembok pertahanan terakhir. Dari Bernd Leno ke Aaron Ramsdale, lalu ke David Raya, hingga kedatangan Kepa, semuanya menggambarkan niat The Gunners untuk mendapatkan konsistensi dalam jangka panjang. Dengan mencari opsi muda yang memiliki potensi menjanjikan seperti Ramaj, Arsenal mungkin sedang merencanakan masa depan penuh kepastian terkait posisi penjaga gawang, baik utama maupun pelapis.
Raya tetap mapan sebagai pilihan utama Arteta, melihat ia dipercaya sepenuhnya untuk menjalankan taktik tim. Namun mengingat usia Raya sudah genap 30 tahun, Arsenal perlu mulai memikirkan regenerasi. Pilihannya mengembangkan kiper muda atau terus mengandalkan opsi jangka pendek seperti Kepa. Ramaj bisa menjadi jembatan antara dua pendekatan itu—seorang kiper yang pertama-tama dapat berperan sebagai pelapis, tapi juga menawarkan potensi jangka panjang.
Musim terobosan Ramaj di Heidenheim
Karier Ramaj menanjak dengan pelan tapi pasti. Perkembangannya dipercepat dengan masa bakti di Eintracht Frankfurt, Ajax, hingga FC Copenhagen sebelum ia bergabung dengan Borussia Dortmund. BVB nampaknya melihatnya sebagai aset jangka panjang, mengikatnya dengan kontrak sampai 2029 dan langsung meminjamkannya demi mendapat menit bermain reguler.
Di Heidenheim, Ramaj berkembang pesat meski timnya tertatih-tatih di zona degradasi. Ia kini memimpin Bundesliga dalam jumlah penyelamatan, menunjukkan konsistensi sekaligus tingginya beban pertahanan yang ia emban. Kemampuan shot-stopping, sweeping, dan umpan progresif menjadi ciri khasnya musim ini.
Jika tren positifnya berlanjut, Dortmund bakal dihadapkan pada dilema mempertahankannya sebagai calon kiper utama atau membuka negosiasi jika ada tawaran menarik.
Arsenal akan terus memantau Ramaj hingga musim panas
Arsenal diperkirakan terus mengirim pemandu bakat hingga Bundesliga musim 2025/26 selesai untuk menilai konsistensi Ramaj. Evaluasi posisi kiper akan dilakukan pada musim panas nanti, terutama dengan masa depan Kepa yang belum jelas dan Karl Hein yang masih dipinjamkan ke Jerman. Jika Kobel tetap kokoh sebagai No.1, Dortmund bisa saja terbuka untuk melakukan negosiasi.
Bagi Ramaj, paruh kedua musim akan menjadi periode kritis dalam menentukannya apakah ia bakal dipertahankan Dortmund atau menjadi target serius klub-klub seperti Arsenal yang mencari kiper modern dan dinamis.
