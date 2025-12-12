Inikah Pengganti David Raya?! Arsenal Pantau Kiper Borussia Dortmund

Menurut laporan Sport.de, Arsenal terus mengamati perkembangan kiper Borussia Dortmund yang tengah dipinjamkan ke Heidenheim, Diant Ramaj, dengan mengirim pemandu bakat langsung ke Jerman. Meski Heidenheim tengah berjuang di papan bawah Bundesliga, penjaga gawang 24 tahun itu tampil mencolok. Ia menggeser legenda klub Kevin Muller dan menjelma menjadi salah satu shot-stopper paling aktif dan konsisten di Bundesliga. Penampilan tersebut membuka peluang bagi Arsenal untuk menilai apakah Ramaj cocok untuk dimasukkan dalam rencana jangka panjang Mikel Arteta, terutama sebagai alternatif berkualitas tinggi di belakang David Raya.

The Gunners memang telah berinvestasi besar untuk posisi kiper, dengan Raya sebagai No. 1 dan Kepa Arrizabalaga sebagai pelapis berpengalaman. Namun, klub London Utara itu terus mencari sosok yang lebih muda dengan potensi besar yang bisa berkembang menjadi penjaga gawang utama di masa depan atau menjadi penerus jangka panjang. Kemampuan distribusi, sweeping, dan ketenangan Ramaj membuatnya cocok untuk sistem permainan Arsenal yang menuntut kiper piawai membangun serangan.

Untuk saat ini, ketertarikan Arsenal masih sebatas pemantauan tanpa ada pendekatan resmi. Ramaj dijadwalkan kembali ke Dortmund akhir musim nanti, tetapi masa depannya di Signal Iduna Park masih belum pasti, terlebih jika Gregor Kobel tetap tak tergantikan sebagai kiper utama.

Jika Kobel bertahan dan Ramaj terpinggirkan, The Gunners pede bisa melangkah untuk mendapatkan Ramaj, meskipun bakal banyak-banyak tergantung pada bagaimana perkembangan bursa kiper dalam beberapa waktu ke depan.