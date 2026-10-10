The Friedkin Group (TFG) mengejutkan dunia sepak bola dengan mengumumkan kesediaannya untuk menjual saham pengendali di Everton. Kelompok pemilik asal Amerika itu, yang baru mengakuisisi klub dari Farhad Moshiri pada Desember 2024, sedang mencari investasi baru.

Perkembangan besar ini terjadi kurang dari dua tahun sejak mereka mengambil alih klub Premier League tersebut. TFG awalnya datang dengan janji menstabilkan klub yang dilanda kesulitan finansial berkepanjangan dan ketidakstabilan di luar lapangan.

Meski berada di peringkat ketujuh klasemen setelah lima pertandingan musim ini, pengumuman itu memunculkan gelombang ketidakpastian baru. Waktu pengambilan keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk manajer saat ini, Moyes.