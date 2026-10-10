AFP
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David Moyes terkejut saat The Friedkin Group menjual Everton hanya dua tahun setelah pengambilalihan
Pemilik Everton menjajaki potensi penjualan klub
The Friedkin Group (TFG) mengejutkan dunia sepak bola dengan mengumumkan kesediaannya untuk menjual saham pengendali di Everton. Kelompok pemilik asal Amerika itu, yang baru mengakuisisi klub dari Farhad Moshiri pada Desember 2024, sedang mencari investasi baru.
Perkembangan besar ini terjadi kurang dari dua tahun sejak mereka mengambil alih klub Premier League tersebut. TFG awalnya datang dengan janji menstabilkan klub yang dilanda kesulitan finansial berkepanjangan dan ketidakstabilan di luar lapangan.
Meski berada di peringkat ketujuh klasemen setelah lima pertandingan musim ini, pengumuman itu memunculkan gelombang ketidakpastian baru. Waktu pengambilan keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk manajer saat ini, Moyes.
- Getty Images Sport
Moyes terkejut oleh pengumuman mendadak
Manajer Everton, Moyes, sama sekali tidak mengetahui niat pihak pemilik hingga pagi pengumuman itu disampaikan. Berbicara menjelang laga timnya melawan Hull City, pelatih asal Skotlandia itu memberikan penilaian jujur mengenai situasi tersebut.
"Saya benar-benar percaya dengan pemilik baru, kami sepenuhnya terlibat di dalamnya," jelas Moyes kepada para wartawan. "Ambisi saya saat kembali adalah mencoba membawa Everton kembali ke level yang pernah mereka capai di masa lalu dan itu berarti lebih sering bersaing untuk ke Eropa. Musim panas ini sulit bagi kami. Saya baru mengetahuinya pagi ini. Mungkin saya agak terkejut, tetapi mungkin saya juga tidak seharusnya terlalu terkejut."
TFG merenungkan keberhasilan mengamankan kepindahan stadion
Selama masa singkat mereka memimpin, TFG berhasil mengawasi relokasi bersejarah Everton ke Stadion Hill Dickinson yang baru. Para pemilik menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah membimbing klub melewati periode bahaya finansial yang signifikan.
"Ketika TFG menjadi pengelola Everton, klub menghadapi ketidakpastian finansial yang signifikan serta tantangan di dalam dan di luar lapangan," kata para pemilik dalam sebuah pernyataan. "Dengan fondasi itu kini sudah aman terbangun, inilah saat yang tepat untuk mempertimbangkan babak berikutnya bagi Everton."
- Getty Images Sport
Pencarian investor yang tepat
Dengan fondasi keuangan yang kini dinilai aman, TFG merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerahkan kendali. Grup tersebut, yang juga memiliki klub Italia AS Roma dan klub Prancis AS Cannes, tidak akan terburu-buru dalam proses ini. Mereka telah menunjuk bank investasi Moelis & Company untuk memberi nasihat terkait penjualan ini dan menegaskan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan proposal dari pihak yang layak menjaga klub serta bisa melanjutkan kemajuan belakangan ini. TFG berjanji akan sepenuhnya mendukung Everton di dalam dan luar lapangan selama pencarian pembeli terus berlangsung.
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