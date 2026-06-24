Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Grafica David JuventusCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

David ingin tetap di Juventus: "Saya memiliki kontrak selama lima tahun"

Juventus
Transfers
J. David

Penyerang asal Kanada tersebut, yang didatangkan secara gratis, berpotensi menghasilkan keuntungan yang lumayan

Jonathan David melihat masa depannya yang akan datang masih bersama Juventus. Langsung dari Piala Dunia, di mana ia mencetak hat-trick dalam kemenangan 6-0 atas Qatar, penyerang asal Kanada ini menjawab pertanyaan mengenai kelangsungan kariernya di Juventus sebagai berikut: "Ya, ya, saya memiliki kontrak lima tahun, jadi sejauh yang saya ketahui, saya masih di sini."


Penyerang Juventus dan tim nasional Kanada ini menambahkan: “Tentu saja saya selalu senang saat mencetak gol. Ini situasi yang sama sekali berbeda: Juventus dan tim nasional adalah dua tim yang berbeda, dua sistem yang berbeda. Namun sebagai penyerang, setiap kali mencetak gol, kepercayaan diri Anda semakin meningkat dan Anda membawa kepercayaan diri itu ke pertandingan berikutnya. Inilah sikap saya saat ini.”


David, kelahiran tahun 2000, tiba di Turin musim panas lalu, dengan status bebas transfer dari Lille, dan mengalami musim pertamanya bersama Bianconeri yang kurang memuaskan. Penyerang ini menutup musimnya bersama La Vecchia Signora dengan catatan 45 penampilan dan 8 gol, jika digabungkan dari semua kompetisi. Awalnya menjadi starter baik di bawah asuhan Igor Tudor maupun, setelah musim dimulai, di bawah asuhan Luciano Spalletti, David semakin jarang menjadi andalan seiring berjalannya waktu, dan mengakhiri musim dengan hasil yang kurang memuaskan seperti halnya seluruh tim, yang finis di peringkat keenam dan gagal lolos ke Liga Champions musim depan.


  • 30 JUTA KEUNTUNGAN KAPITAL

    David saat ini sedang diincar klub-klub lain, dan Piala Dunia tentu saja bisa menjadi ajang yang tepat bagi Juventus untuk memamerkan penyerangnya ini, yang sepanjang musim ini tak luput dari sindiran Spalletti, terutama terkait kurangnya agresivitas di lapangan. Juve saat ini sedang mempertimbangkan nasib David (154 gol dalam 360 pertandingan klub sepanjang kariernya, dan 42 gol dalam 79 pertandingan bersama tim nasional). Terlepas dari kasus Vlahovic, di lini serang Juve ada pemain yang performanya lebih buruk daripada David: Milik, Openda, dan Zhegrova. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa David, yang kini tidak lagi menjadi bagian dari skuad, berpotensi memberikan keuntungan finansial yang besar: untuknya, Giovanni Carnevali meminta tidak kurang dari 30 juta.

    • Iklan