David ingin tetap di Juventus: "Saya memiliki kontrak selama lima tahun"

Jonathan David melihat masa depannya yang akan datang masih bersama Juventus. Langsung dari Piala Dunia, di mana ia mencetak hat-trick dalam kemenangan 6-0 atas Qatar, penyerang asal Kanada ini menjawab pertanyaan mengenai kelangsungan kariernya di Juventus sebagai berikut: "Ya, ya, saya memiliki kontrak lima tahun, jadi sejauh yang saya ketahui, saya masih di sini."





Penyerang Juventus dan tim nasional Kanada ini menambahkan: “Tentu saja saya selalu senang saat mencetak gol. Ini situasi yang sama sekali berbeda: Juventus dan tim nasional adalah dua tim yang berbeda, dua sistem yang berbeda. Namun sebagai penyerang, setiap kali mencetak gol, kepercayaan diri Anda semakin meningkat dan Anda membawa kepercayaan diri itu ke pertandingan berikutnya. Inilah sikap saya saat ini.”





David, kelahiran tahun 2000, tiba di Turin musim panas lalu, dengan status bebas transfer dari Lille, dan mengalami musim pertamanya bersama Bianconeri yang kurang memuaskan. Penyerang ini menutup musimnya bersama La Vecchia Signora dengan catatan 45 penampilan dan 8 gol, jika digabungkan dari semua kompetisi. Awalnya menjadi starter baik di bawah asuhan Igor Tudor maupun, setelah musim dimulai, di bawah asuhan Luciano Spalletti, David semakin jarang menjadi andalan seiring berjalannya waktu, dan mengakhiri musim dengan hasil yang kurang memuaskan seperti halnya seluruh tim, yang finis di peringkat keenam dan gagal lolos ke Liga Champions musim depan.



