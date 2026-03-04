David dan Victoria Beckham mengirimkan pesan penuh kasih sayang kepada putra mereka, Brooklyn, pada ulang tahunnya yang ke-27 di tengah perselisihan keluarga

Dalam langkah yang mengejutkan banyak orang setelah perselisihan publik keluarga tersebut, David dan Victoria mengunggah postingan di Instagram untuk merayakan ulang tahun ke-27 Brooklyn. Mantan kapten Timnas Inggris dan legenda Manchester United itu membagikan foto masa kecil putra sulungnya yang penuh kenangan, dengan sengaja menggunakan nama panggilan masa kecil "Buster" dalam caption yang hanya bertuliskan, "27 hari ini. Selamat ulang tahun Bust. Kami mencintaimu x." Victoria segera mengikuti jejak suaminya, membagikan foto yang sama disertai foto candid keduanya tertawa bersama, disertai deretan emoji hati dan pesan cinta tanpa syarat. Ia menulis: "Selamat ulang tahun Brooklyn, kami sangat mencintaimu."

Pernyataan cinta publik ini datang pada momen kritis bagi dinasti "Brand Beckham". Hanya enam minggu sebelumnya, Brooklyn - yang kini tinggal di Amerika Serikat bersama istrinya, Nicola Peltz - mengeluarkan pernyataan enam halaman yang secara efektif memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Pesan ulang tahun ini tampaknya merupakan upaya strategis atau mungkin sangat pribadi dari David dan Victoria untuk memperbaiki hubungan, karena keluarga tersebut belum terlihat bersama secara publik sejak pemutaran perdana dokumenter David di London pada 2023.