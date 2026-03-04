Getty Images
David dan Victoria Beckham mengirimkan pesan penuh kasih sayang kepada putra mereka, Brooklyn, pada ulang tahunnya yang ke-27 di tengah perselisihan keluarga
Sebuah tanda perdamaian yang penuh emosi di media sosial
Dalam langkah yang mengejutkan banyak orang setelah perselisihan publik keluarga tersebut, David dan Victoria mengunggah postingan di Instagram untuk merayakan ulang tahun ke-27 Brooklyn. Mantan kapten Timnas Inggris dan legenda Manchester United itu membagikan foto masa kecil putra sulungnya yang penuh kenangan, dengan sengaja menggunakan nama panggilan masa kecil "Buster" dalam caption yang hanya bertuliskan, "27 hari ini. Selamat ulang tahun Bust. Kami mencintaimu x." Victoria segera mengikuti jejak suaminya, membagikan foto yang sama disertai foto candid keduanya tertawa bersama, disertai deretan emoji hati dan pesan cinta tanpa syarat. Ia menulis: "Selamat ulang tahun Brooklyn, kami sangat mencintaimu."
Pernyataan cinta publik ini datang pada momen kritis bagi dinasti "Brand Beckham". Hanya enam minggu sebelumnya, Brooklyn - yang kini tinggal di Amerika Serikat bersama istrinya, Nicola Peltz - mengeluarkan pernyataan enam halaman yang secara efektif memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Pesan ulang tahun ini tampaknya merupakan upaya strategis atau mungkin sangat pribadi dari David dan Victoria untuk memperbaiki hubungan, karena keluarga tersebut belum terlihat bersama secara publik sejak pemutaran perdana dokumenter David di London pada 2023.
Tuduhan sabotase dan pengendalian
Kontekstualisasi di balik kampanye ulang tahun ini berakar pada tuduhan yang diajukan Brooklyn pada Januari 2026. Dalam pernyataannya yang luas di media sosial, pria berusia 27 tahun itu mengaku telah "diam selama bertahun-tahun" sementara orang tuanya diduga memanipulasi narasi media untuk menjaga citra publik mereka. Dia menuduh David dan Victoria memprioritaskan "posting media sosial yang bersifat performatif" daripada hubungan yang autentik, dan yang paling merusak, menyarankan bahwa mereka secara aktif mencoba "merusak" pernikahannya dengan Nicola sejak sebelum hari pernikahan mereka.
Keluhan Brooklyn bersifat spesifik dan pribadi, mulai dari klaim bahwa Victoria "mengambil alih" tarian pertamanya di pernikahan hingga tuduhan bahwa orang tuanya memaksanya menandatangani hak atas namanya sendiri. "Selama hidupku, orang tuaku telah mengendalikan narasi di media tentang keluarga kita," tulis Brooklyn. Dia juga menuduh bahwa dia disebut "jahat" karena pilihannya dalam penempatan tamu di pernikahan dan mengklaim orang tuanya menolak menemuinya selama kunjungan ke Los Angeles kecuali jika itu untuk acara yang difoto.
Sebuah keluarga yang terpecah karena merek
Perpecahan tersebut tidak hanya terlihat dari kata-kata; ketidakhadiran fisik Brooklyn dalam momen-momen penting keluarga telah menjadi bukti yang jelas. Sementara saudara-saudaranya yang lebih muda, Romeo, Cruz, dan Harper, tetap berada dalam lingkaran keluarga, Brooklyn secara mencolok absen dari perayaan ulang tahun ke-50 ayahnya dan upacara penobatan David di Kastil Windsor pada November. Dia juga menolak untuk tampil dalam serial dokumenter Netflix ibunya, sebuah langkah yang bertolak belakang dengan sikap bersatu para saudaranya. Ketegangan semakin menonjol selama perayaan ulang tahun ke-21 Cruz Beckham di Mayfair. Sementara seluruh keluarga besar berkumpul untuk makan malam mewah, Brooklyn tetap berada di Amerika Serikat.
Rekonsiliasi atau perpisahan permanen?
Bola kini sepenuhnya berada di tangan Brooklyn. Setelah sebelumnya menyatakan, "Saya tidak ingin berdamai dengan keluarga saya," reaksinya terhadap ucapan selamat ulang tahun yang dipublikasikan ini akan menentukan babak selanjutnya dari saga yang penuh sorotan ini. Meskipun David pernah mencoba langkah-langkah kecil sebagai tanda perdamaian di masa lalu, seperti memasukkan Brooklyn dalam montase foto malam Tahun Baru, upaya langsung ini jauh lebih sulit untuk diabaikan. Namun, mengingat klaim Brooklyn bahwa kecemasannya telah "hilang" sejak menjauh dari keluarga, ia mungkin belum siap untuk kembali ke lingkaran keluarga.
Bagi David dan Victoria, tantangan terletak pada keseimbangan antara mempertahankan merek global mereka dengan keinginan pribadi yang tulus untuk memperbaiki rumah tangga yang retak. Dengan Brooklyn dan Nicola dilaporkan merencanakan perpanjangan janji pernikahan untuk "menciptakan kenangan baru" yang tidak tercemar oleh drama keluarga, perpecahan antara London dan Los Angeles tampaknya akan tetap menjadi ujian signifikan bagi keluarga sepak bola paling terkenal di dunia.
