Hall of Fame, Vol. VII - David Beckham, Bukan Sekadar Pop Star: Pemain Paling Underrated Di Era Para Juara

Sejak akhir 90-an hingga dekade pertama 2000-an, David Beckham adalah poster boy sejati, idola satu generasi remaja, baik dalam sepakbola maupun gaya. Gelombang peniruan massal terhadap penampilannya—dari rambut pirang ala boyband, potongan cepak di awal milenium, rambut mohawk yang membuat Sir Alex Ferguson murka, hingga cornrows dan man bun saat berkostum Real Madrid—menjadi simbol sebuah era. Semua itu diperkuat oleh kepopuleran sepatu Adidas Predator dan demam jersey nomor 7 miliknya, baik untuk dipakai di lapangan maupun di jalanan, di masa ketika sepakbola untuk pertama kalinya sungguh-sungguh menembus ranah fashion.

Semua orang ingin menjadi Beckham, ingin tampil seperti dia; tetapi lebih dari itu, semua orang bermimpi menendang bola sepertinya. Gaya sepakannya yang elegan nan halus menjadi ciri khas yang bisa dikenali seketika. Sepakan itu bahkan menginspirasi judul film yang mengorbitkan nama Keira Knightley menuju ketenaran, “Bend It Like Beckham.”

Tapi tidak ada yang pernah benar-benar bisa—mendekati pun tidak—meniru kesempurnaan absolut teknik tendangan Beckham, yang mampu menggambar lintasan bola dengan ketepatan milimetris, dieksekusi penuh kelas, keanggunan, dan keluwesan yang nyaris seperti karya seni. Seperti Leonardo da Vinci dengan “Manusia Vitruvius,” Beckham seolah mampu melukis garis-garis ilmiah di udara, dengan kendali dan penguasaan yang hanya dimiliki oleh pengumpan nomor satu di dunia.