Hall of Fame, Vol. VII - David Beckham, Bukan Sekadar Pop Star: Pemain Paling Underrated Di Era Para Juara

Seorang juara lintas generasi, dengan talenta luar biasa yang meninggalkan ciri khas di dalam maupun di luar lapangan. David Beckham menorehkan jejak yang tak terhapuskan dalam budaya populer dan menjelma menjadi simbol transformasi seorang pesepakbola menjadi sebuah merek. Beckham — atau kini Sir David Beckham, setelah menerima gelar bangsawan — menempati posisi dalam sepakbola seperti halnya Michael Jordan dalam basket: ikon global pertama, sosok yang mendorong batas-batas olahraga dan membuka jalan bagi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, hingga Neymar.
Sebab Becks bukan hanya merevolusi pemasaran olahraga; ia juga mewujudkan evolusi pesepakbola modern: dari atlet menjadi pop star, selebritas dengan daya tarik mendunia.