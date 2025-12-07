Getty Images Sport
Vamos! David Beckham Rayakan Gelar MLS Cup Inter Miami Bersama Keluarga & Sampaikan Salam Perpisahan Dengan Para Bintang Yang Hengkang
Messi menginspirasi kemenangan Piala MLS
Miami memulai pertandingan terakhir mereka musim ini dengan ideal ketika Edier Ocampo mencetak gol bunuh diri pada menit kedelapan, tetapi tim Kanada tersebut mulai mengambil alih permainan dan mendapatkan hadiah mereka pada menit ke-60 melalui tendangan Ali Ahmed yang tidak sempurna. Rodrigo de Paul menyambut umpan Messi 11 menit kemudian sebelum megabintang Argentina tersebut mengatur Tadeo Allende di waktu tambahan untuk memastikan kemenangan. Pertandingan ini juga menjadi yang terakhir bagi Jordi Alba dan Sergio Busquets untuk bermain bagi klub, yang mendorong Beckham - yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya - untuk memberikan penghormatan kepada dua veteran yang pensiun tersebut.
Beckham mewujudkan impian
Setelah kemenangan itu, mantan pemain Real Madrid Beckham menulis bahwa dia "sangat bangga" dengan semua orang yang membantu klub mencapai tujuan ini dan juga berterima kasih kepada mantan bintang Barcelona yang memberikan perpisahan yang sempurna.
Dia menulis di Instagram: "WOW… MLS Cup Champions 2025. Sejak saya memenangkan trofi ini sebagai pemain, saya selalu ingin memenangkannya sebagai pemilik. Saya sangat bangga dengan semua orang di klub yang luar biasa ini… para pemain, staf, para penggemar… terima kasih atas komitmen dan dukungan tanpa henti Anda saat kami mewujudkan mimpi ini bersama. Cara yang sempurna untuk mengucapkan selamat tinggal kepada stadion ini, dan untuk mengantar Sergio dan Jordi dengan cara yang pantas… VAMOS @intermiamicf #FreedomToDream."
'Salah satu momen terhebat saya'
Beckham memenangkan Liga Champions bersama United dan sejumlah trofi domestik di bawah Sir Alex Ferguson. Dia bermain untuk Madrid, AC Milan, PSG, dan lainnya, tetapi kemenangan Miami akhir pekan ini adalah pencapaian puncak bagi pria berusia 50 tahun itu.
"Ini harus menjadi salah satu momen terbesar dalam karir saya untuk memenangkannya sebagai pemain dan sekarang memenangkannya sebagai pemilik," mantan pemain LA Galaxy Beckham mengatakan kepada The Athletic. "Saya tidak berpikir itu pernah dilakukan sebelumnya, jadi itu adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan pertama kali.
"Salah satu hal adalah saya pergi ke L.A., tetapi kemudian selanjutnya adalah saya menjadi pemilik tim dan janji saya kepada Amerika dan MLS adalah membawa pemain terbaik, dan kami membawa pemain terbaik dan sekarang kami telah meraih kesuksesan malam ini. Malam ini adalah salah satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan."
Messi menikmati kemenangan
Messi meninggalkan Paris Saint-Germain untuk Miami pada musim panas 2023, dan setelah memberikan mereka trofi pertama mereka dengan kesuksesan Piala Liga tahun itu, pemain berusia 38 tahun tersebut juga telah menjamin mereka meraih Piala MLS. Pemain internasional Argentina tersebut sangat gembira dengan kesuksesan piala mereka, mengatakan ini adalah usaha yang sudah lama disiapkan.
"Tiga tahun lalu, saya memutuskan untuk datang ke MLS, dan hari ini kami adalah juara MLS," katanya. "Kami mencapai semifinal Piala Champions [CONCACAF]. Tahun lalu, kami tersingkir lebih awal di liga dan tereliminasi di babak pertama. Tahun ini, memenangkan MLS adalah salah satu tujuan utama kami. Tim ini melakukan usaha yang sangat besar - ini adalah tahun yang sangat panjang, dengan banyak pertandingan - dan kami mampu menyelesaikan tugas sepanjang musim. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu, dan yang kami, sebagai tim, tunggu. Ini sangat indah bagi kita semua. Mereka pantas mendapatkannya."
Penghormatan untuk Busquets dan Alba
Awal tahun ini, bek kiri Alba, 36, dan gelandang Busquets, 37, mengumumkan mereka akan pensiun pada akhir 2025. Dan setelah momen perpisahan yang menggembirakan ini, Messi memuji rekan-rekan lamanya.
Dia menambahkan: "Mengingat apa yang telah mereka capai - sebagai pemain, keduanya termasuk yang terbesar dalam sejarah, masing-masing di posisinya, dengan karier yang mereka miliki dan gelar-gelar yang mereka menangkan - sangatlah indah bahwa mereka bisa pensiun dengan gelar MLS ini. Saya rasa mereka belum sepenuhnya menyadari apa yang mereka alami, tentang arti dari pensiun. Hari ini, sesuatu yang sangat indah berakhir bagi mereka, sesuatu yang menjadi dedikasi seluruh hidup mereka. Sekarang kehidupan baru dimulai bagi mereka. Saya mengharapkan yang terbaik bagi mereka, karena mereka adalah dua teman yang sangat saya pedulikan. Saya senang mereka bisa pergi dengan gelar ini."
