Vamos! David Beckham Rayakan Gelar MLS Cup Inter Miami Bersama Keluarga & Sampaikan Salam Perpisahan Dengan Para Bintang Yang Hengkang

Setelah kemenangan itu, mantan pemain Real Madrid Beckham menulis bahwa dia "sangat bangga" dengan semua orang yang membantu klub mencapai tujuan ini dan juga berterima kasih kepada mantan bintang Barcelona yang memberikan perpisahan yang sempurna.

Dia menulis di Instagram: "WOW… MLS Cup Champions 2025. Sejak saya memenangkan trofi ini sebagai pemain, saya selalu ingin memenangkannya sebagai pemilik. Saya sangat bangga dengan semua orang di klub yang luar biasa ini… para pemain, staf, para penggemar… terima kasih atas komitmen dan dukungan tanpa henti Anda saat kami mewujudkan mimpi ini bersama. Cara yang sempurna untuk mengucapkan selamat tinggal kepada stadion ini, dan untuk mengantar Sergio dan Jordi dengan cara yang pantas… VAMOS @intermiamicf #FreedomToDream."

Mencari taruhan sepak bola yang lebih pintar? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan kemenangan dengan GOAL Tips on Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!