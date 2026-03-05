Data statistik menunjukkan Arsenal membutuhkan lebih dari TIGA PULUH MENIT untuk memulai kembali pertandingan dalam kemenangan mereka atas Brighton

"Saya rasa hanya ada satu tim yang mencoba bermain sepak bola hari ini... Saya tidak akan pernah menjadi manajer yang mencoba menang dengan cara seperti itu. Saya ingin bermain baik. Saya ingin para pemain saya terus berkembang, terus bermain sepak bola di lapangan," kata manajer Brighton, Fabian Hurzeler, dengan nada kesal setelah peluit akhir berbunyi. Manajer The Seagulls merasa frustrasi dengan taktik yang digunakan oleh tim pemuncak klasemen, mengklaim bahwa timnya adalah satu-satunya yang tertarik untuk bermain dengan adil saat waktu habis karena ulah tim tamu.

Manajer berusia 33 tahun itu tidak menahan diri dalam penilaiannya tentang ketergantungan permainan modern pada jeda, menyatakan: "Pada akhirnya, tentu saja, setiap tim akan mengelola dan membuang waktu, tetapi menurut saya harus ada batas, dan batas itu harus ditetapkan oleh Premier League. Batas itu harus ditetapkan oleh wasit, saat ini mereka hanya melakukan apa yang mereka inginkan. Jika saya bertanya sekarang kepada semua orang di ruangan ini apakah mereka benar-benar menikmati pertandingan sepak bola ini, saya yakin mungkin hanya satu orang yang mengangkat tangannya karena dia penggemar Arsenal yang fanatik, tetapi selain itu, tidak ada kesempatan."