Data statistik menunjukkan Arsenal membutuhkan lebih dari TIGA PULUH MENIT untuk memulai kembali pertandingan dalam kemenangan mereka atas Brighton
Statistik kembalinya Arsenal yang mengejutkan terungkap
Memang, menurut data dari Opta, Arsenal membutuhkan waktu total 30 menit dan 51 detik untuk memulai kembali permainan melawan Brighton. Angka yang luar biasa ini mewakili waktu total terlama yang dihabiskan Arsenal untuk memulai kembali permainan dalam pertandingan Premier League musim ini. Untuk memberikan gambaran, sekitar sepertiga dari waktu normal 90 menit pertandingan habis hanya untuk waktu yang dibutuhkan tim London Utara ini untuk mengembalikan bola ke dalam permainan aktif. Penundaan tersebut tersebar secara terencana di berbagai situasi bola mati, dengan The Gunners mengelola waktu dengan cermat selama tendangan sudut, tendangan gawang, lemparan ke dalam, dan tendangan bebas. Dengan sengaja memperlambat transisi rutin ini, Arsenal secara efektif menghancurkan ritme pertandingan, menghambat momentum Brighton, dan membuat penonton tuan rumah di Amex frustrasi.
Hurzeler mengkritik keras taktik curang Arsenal.
"Saya rasa hanya ada satu tim yang mencoba bermain sepak bola hari ini... Saya tidak akan pernah menjadi manajer yang mencoba menang dengan cara seperti itu. Saya ingin bermain baik. Saya ingin para pemain saya terus berkembang, terus bermain sepak bola di lapangan," kata manajer Brighton, Fabian Hurzeler, dengan nada kesal setelah peluit akhir berbunyi. Manajer The Seagulls merasa frustrasi dengan taktik yang digunakan oleh tim pemuncak klasemen, mengklaim bahwa timnya adalah satu-satunya yang tertarik untuk bermain dengan adil saat waktu habis karena ulah tim tamu.
Manajer berusia 33 tahun itu tidak menahan diri dalam penilaiannya tentang ketergantungan permainan modern pada jeda, menyatakan: "Pada akhirnya, tentu saja, setiap tim akan mengelola dan membuang waktu, tetapi menurut saya harus ada batas, dan batas itu harus ditetapkan oleh Premier League. Batas itu harus ditetapkan oleh wasit, saat ini mereka hanya melakukan apa yang mereka inginkan. Jika saya bertanya sekarang kepada semua orang di ruangan ini apakah mereka benar-benar menikmati pertandingan sepak bola ini, saya yakin mungkin hanya satu orang yang mengangkat tangannya karena dia penggemar Arsenal yang fanatik, tetapi selain itu, tidak ada kesempatan."
Apakah Arsenal benar-benar pelanggar terburuk?
Penduduk utara London tampaknya memprioritaskan manajemen permainan, dengan data menunjukkan Arsenal membutuhkan rata-rata 31,4 detik untuk mengembalikan bola ke dalam permainan dari tendangan sudut, tendangan gawang, lemparan ke dalam, dan tendangan bebas. Namun, meskipun Hurzeler marah, analisis lebih mendalam terhadap angka-angka tersebut mengungkapkan cerita yang sedikit berbeda tentang kondisi permainan modern. Menurut Opta, meskipun 31,4 detik per restart tergolong tinggi, hal itu jauh dari anomali. Faktanya, telah terjadi 195 kasus di mana sebuah tim membutuhkan waktu lebih lama dari rata-rata tersebut untuk memulai kembali permainan dalam pertandingan Premier League pada musim 2025-26.
Arteta mengabaikan keributan.
Ketegangan tidak berakhir di lapangan, karena Arteta harus menghadapi kritik pedas dari Hurzeler selama sesi wawancara pasca-pertandingan. Ketika diberitahu bahwa lawan mainnya merasa Arsenal "membuat aturan sendiri" dan memanipulasi jalannya pertandingan, pelatih asal Spanyol itu dengan cepat menanggapi keluhan tersebut sebagai tema yang berulang setiap kali kedua tim ini bertanding.
"Apa lagi yang mengejutkan! Tidak. Kembali saja ke pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan kamu akan menemukan banyak komentar seperti ini selalu dari dia," jawab Arteta dengan nada meremehkan. Manajer Arsenal tampaknya tidak terganggu oleh kritik tersebut, melainkan fokus pada hasil yang membuat timnya unggul tujuh poin di puncak klasemen, meskipun Brighton mendominasi jumlah tembakan dengan 13 upaya dibandingkan empat tembakan Arsenal sepanjang 90 menit.
Meskipun perdebatan tentang 'seni gelap' dan penundaan waktu di era Premier League modern pasti akan terus berlanjut, The Gunners jelas tidak merasa bersalah atas metode mereka. Selama taktik tersebut menghasilkan hasil, fokus Arsenal tetap tertuju pada persaingan gelar, sementara keluhan-keluhan tersebut diserahkan kepada lawan.
