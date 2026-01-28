Goal.com
Live
Dastan Satpaev NXGN GFXGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Dastan Satpaev: 'Sergio Aguero Baru' Dari Kazakhstan Yang Ukir Sejarah Jelang Rekor Transfer Ke Chelsea

Kazakhstan mungkin bukan negara yang dikenal gila sepakbola. Namun, munculnya sensasi remaja baru sebagai salah satu pemain terbaik negara itu bisa menjadi tanda bahwa negara yang terjepit di antara Eropa dan Asia ini sedang berada di ambang generasi emas.

Dastan Satpaev baru akan berusia 18 tahun pada Agustus, tetapi itu tidak menghentikannya untuk memaksimalkan kariernya hingga saat ini. Hanya bintang muda Barcelona, Lamine Yamal dan Ansu Fati, yang bisa mengatakan bahwa mereka lebih muda dari Satpaev ketika pertama kali mencetak gol di Liga Champions, pada usia 17 tahun, tiga bulan, dan 14 hari.

Dalam hitungan bulan, ia akan menuju Chelsea setelah membuat keputusan untuk bergabung dengan klub tersebut saat berusia 16 tahun. Sementara itu, ia terus melakukan yang terbaik—mencetak gol dan memecahkan rekor.

Jadi, siapa Satpaev? Mengapa Chelsea setuju membayar rekor biaya transfer untuk merekrutnya? Dan akankah ia memenuhi harapan besar sebagai harapan sepakbola Kazakhstan? 

GOAL membedah profil salah satu striker remaja paling menarik di dunia ini...

  • Awal Mula

    Satpaev lahir pada 12 Agustus 2008 di kota terbesar Kazakhstan, Almaty, dan pada usia delapan tahun bergabung dengan tim muda Kairat. Ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya yang menonjol bahkan sejak usia muda, dengan wartawan olahraga lokal menjuluki Satpaev sebagai 'anak ajaib' dan 'genius'.

    Meski setidaknya dua tahun lebih muda dari sebagian besar pesaingnya, Satpaev dipromosikan ke tim U-18 Kairat ketika ia berusia 15 tahun dan masih mampu mempermainkan lawan. Di sepanjang musim 2023 dan 2024 di liga pengembangan QJ League, ia menyumbang 26 gol dan 10 asis dalam 28 pertandingan, memenangkan penghargaan MVP kompetisi untuk musim kedua dari kampanye tersebut.

    Tidak mengherankan, penampilan Satpaev juga menarik perhatian tim nasional muda Kazakhstan. Ia segera dimasukkan ke dalam kelompok usia yang lebih tinggi, kali ini U-17, di mana ia mencetak empat gol dalam 10 pertandingan sebelum diputuskan bahwa ia seharusnya berada di tim U-21 dan senior.

    • Iklan
  • Dastan Satpaev Kairat Almaty 2025-26Getty Images

    Terobosan Besar

    Di tengah eksploitasi mencetak golnya di QJ League, Satpaev dipanggil ke skuad tim utama Kairat menjelang awal musim 2024 mereka, dan ia mengukir debut seniornya saat masih berusia 15 tahun pada Maret 2024, masuk dari bangku cadangan dalam kemenangan 9-0 atas Akzhayik di Piala Liga Kazakhstan.

    Satpaev kemudian membuat lima penampilan liga untuk tim B Kairat di divisi kedua selama musim itu, dan ia bahkan muncul dengan gol kemenangan di menit ke-90—gol profesional pertamanya—dalam kemenangan 1-0 di kandang Tapaz pada Agustus 2024.

    Ia kemudian menjadi pemain tetap di skuad tim utama untuk musim Kazakh 2025, dan pada  Februari tahun itu, Chelsea sudah cukup melihat potensinya. Raksasa Liga Primer itu, yang sibuk dengan upaya perekrutan mereka yang bertujuan merekrut talenta muda terbaik di dunia, menyetujui biaya £3,5 juta ($4,7 juta) dengan Kairat untuk mengakuisisi Satpaev ketika ia berusia 18 tahun pada Agustus 2026. Kesepakatan itu, yang menampilkan berbagai tambahan dan insentif lebih lanjut untuk Kairat, menjadikan Satpaev ekspor termahal dari Liga Primer Kazakhstan.

  • Perkembangan Terkini

    Masa depan Satpaev aman karena terlepas dari bagaimana ia bermain, ia masih akan bergabung dengan Chelsea pada Agustus 2026. Ia bisa saja membuat sedikit atau tidak ada kemajuan dalam 18 bulan antara menandatangani kontrak dan benar-benar tiba di London barat, tetapi ia justru semakin kuat.

    Pada hari pertama musim Liga Primer Kazakh 2025, Satpaev mencetak gol penyeimbang saat Kairat bermain imbang 1-1 di kandang rival gelar juara, Astana. Itu terbukti menjadi yang pertama dari 14 gol yang akan ia cetak dalam kampanye liga utama pertamanya, hanya kalah dalam perebutan Sepatu Emas oleh pemain internasional Albania milik Astana, Nazmi Gripshi, yang menyelesaikannya dengan 16 gol. Namun, Kairat dan Satpaev, yang juga mencatatkan tujuh asis, mengalahkan klub ibu kota itu untuk meraih gelar lagi dengan selisih hanya dua poin.

    Sorotan utama Kairat pada 2025, bagaimanapun, datang di Eropa saat mereka lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Masuk di babak kualifikasi pertama, mereka keluar sebagai pemenang dari tiga pertandingan, Satpaev mencetak gol di semuanya, untuk mengatur pertandingan play-off dengan juara Skotlandia, Celtic. Kedua leg berakhir 0-0, tetapi Kairat menang adu penalti untuk melaju ke fase liga.

    Tidak mengherankan, Kairat duduk di dasar klasemen Liga Champions setelah tujuh putaran pertandingan, tetapi mereka sebagai tim dan Satpaev sebagai bintang muda yang sedang berkembang telah memberikan penampilan yang layak. Mereka dikalahkan 5-0 oleh Real Madrid dalam pertandingan kandang pertama mereka, dengan Kylian Mbappe akhirnya mencuri perhatian, tetapi mereka memiliki peluang besar untuk memecah kebuntuan sejak awal dan para bek Los Blancos merasa sulit mencoba menahan Satpaev yang sibuk.

    Sepanjang perjalanan Eropa yang mistis ini, Satpaev telah memecahkan banyak rekor. Golnya melawan tim Slovenia NK Olimpia di babak kualifikasi pertama, pada usia 16 tahun, 10 bulan, dan 27 hari, menjadikannya pemain Kazakh termuda yang mencetak gol di kompetisi UEFA, sementara ia menjadi pemain Kazakh pertama yang pernah mencetak gol di tahap akhir kompetisi Eropa ketika ia mencetak gol dalam kekalahan fase liga mereka dari Copenhagen.

    Sementara itu, Satpaev telah mencatatkan tujuh caps di tim senior Kazakhstan, dan setelah menjadi debutan termuda mereka, ia juga menandai namanya sebagai pencetak gol termuda ketika ia mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 yang luar biasa melawan Belgia di kualifikasi Piala Dunia pada November lalu.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-COPENHAGEN-KAIRAT ALMATYAFP

    Kekuatan Terbesar

    Satpaev tidak seperti pemain Kazakh mana pun yang pernah ada sebelumnya. "Sejak awal, ia menonjol karena kerja keras, disiplin, dan keinginannya untuk kesempurnaan," bunyi sebagian pernyataan Kairat ketika transfernya ke Chelsea diumumkan.

    Ketabahan mental ini adalah benang merah pujian di antara mereka yang telah lama mengikuti Satpaev. Jurnalis olahraga Kazakh Didar Kadyrov mengatakan kepada Courrier International: "Satpaev adalah salah satu penyerang paling berbakat... Dia adalah orang yang cepat dengan dribel dan akselerasi yang bagus, dan gigih, pekerja keras, dan cerdas. Dia jelas mengerti apa yang perlu dia lakukan selanjutnya untuk mencapai kesuksesan. Dan ini membedakannya dari banyak orang lain."

    The Astana Times, sementara itu, menulis: "Dia menggabungkan kecepatan dan keterampilan teknis yang baik dengan pengambilan keputusan yang jauh melampaui usianya."

    Pada tingkat teknis dan fisik, Satpaev diberkahi dengan kecepatan yang luar biasa dan tubuh yang kekar yang berarti ia dapat bertahan dalam pertempuran fisik, meski tingginya hanya 175 cm. Mampu bermain di sayap maupun di depan, ia memiliki kontrol jarak dekat yang hebat, pusat gravitasi rendah yang sangat diinginkan, dan nyaman dengan kedua kaki (meskipun dominan kaki kanan). Banyak gol Satpaev sejauh ini dalam kariernya berasal dari jarak jauh, tetapi ia juga memiliki insting untuk gol jarak dekat.

    Satpaev juga dipuji sebagai pemimpin di antara inti muda baru Kazakhstan, dengan peluang baginya untuk memegang ban kapten di level internasional suatu hari nanti.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-SPORTING-KAIRAT ALMATYAFP

    Ruang Untuk Perbaikan

    Dengan segala hormat, Liga Primer Kazakhstan tidak sebanding dengan Liga Primer Inggris. Peningkatannya sangat besar sehingga orang-orang yang paling optimis percaya pada Satpaev mengakui bahwa ia tidak akan terlihat di tim utama Chelsea untuk sementara waktu.

    Kadyrov lebih lanjut merenung: "Transfer ini 100 persen berarti dia bergabung dengan klub top Inggris, yang baru-baru ini memilih arah baru—bekerja dengan pemain muda. Dia akan memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya terlebih dahulu di akademi, dan kemudian, dalam beberapa tahun, jika dia tetap di sana, dia akan maju ke pelatihan dengan tim utama, dan kemudian ke pertandingan dengan tim utama. Tapi pahamilah bahwa ini adalah sejumlah besar pekerjaan yang perlu dia lakukan. Ada banyak faktor yang terlibat: dia perlu berbicara bahasa Inggris dan berkomunikasi secara efektif. Sejumlah besar psikolog dan spesialis lain akan memantau perkembangannya dan selanjutnya akan mengevaluasi penampilannya dan kesiapannya untuk tim seperti Chelsea."

    Senada dengan itu, kolumnis dan jurnalis Anuar Abdrakhmanov berkata kepada Azattyq Ryhy: "Saya ingin percaya bahwa jika Dastan Satpaev membuktikan dirinya di level akademi Chelsea dan selanjutnya dipinjamkan ke, katakanlah, PSV atau Brentford, dan kemudian berhasil memantapkan dirinya di level Liga Primer, maka pesepakbola Kazakh lainnya akan dinilai olehnya besok."

    Juga akan ada tanda tanya apakah Satpaev bisa menjadi striker utama di Inggris dengan tinggi badannya. Hanya penyelesai akhir yang benar-benar elite yang dapat unggul di Liga Primer meski memiliki tinggi jauh di bawah enam kaki, dan ia bisa saja berakhir sebagai pemain sayap jika ia tidak dapat melakukan penyesuaian itu.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    The Next... Sergio Aguero?

    Ada kemiripan luar biasa antara cara Satpaev bermain di Liga Primer Kazakhstan dan Sergio Aguero muda, salah satu striker paling sukses di bawah enam kaki yang pernah bermain di level tertinggi.

    Keduanya tahu bagaimana menggunakan tubuh mereka untuk keuntungan, bagaimana menyelinap melewati bek yang tidak mengharapkan putaran kecepatan yang begitu cepat, membuat lawan menebak ke mana mereka akan pergi karena tidak ada kaki 'lemah' untuk menggeser mereka, dan bagaimana mendapatkan begitu banyak kekuatan di balik serangan mereka tanpa ruang logis untuk melepaskan tembakan.

    Aguero, yang terkenal karena waktunya di Atletico Madrid dan Manchester City, menjadi salah satu striker paling ditakuti di dunia karena cara ia memamerkan keterampilan ini di puncak. Satpaev akan melakukannya dengan baik untuk mencapai ketinggian seperti itu, tetapi setidaknya ia ada kecocokan gaya yang jelas dan Chelsea dapat mulai memikirkan bagaimana ia dapat berkembang.

    Orang lain membandingkan Satpaev dengan Kylian Mbappe, tetapi kemiripan dengan Aguero, No.9 alami daripada penyerang sayap yang dikonversi, jauh lebih jelas. Tentu, Satpaev dan Aguero cepat, tetapi terutama dalam jarak pendek, daripada berlari dari dalam untuk benar-benar meregangkan pertahanan seperti yang dilakukan Mbappe.

  • Dastan Satpaev Kairat Almaty 2025-26Getty Images

    Berikutnya?

    Satpaev akan menghabiskan sebagian besar musim Kazakh 2026 bersama Kairat sebelum akhirnya bepergian ke London untuk bergabung dengan Chelsea pada Agustus. Dari sana, The Blues dapat memutuskan untuk memeriksanya dengan cermat atau mengirimnya keluar dengan status pinjaman.

    Apa pun yang terjadi, Satpaev akan dilihat sebagai penentu tren di tanah airnya. Tidak ada pemain Kazakh yang pernah bermain di Liga Primer sebelumnya, apalagi untuk Chelsea. Ini adalah transfer dan peluang yang disambut dengan kegembiraan di bagian dunia itu.

    "Mereka [klub] sering menemukan pemain muda dari Brasil, Afrika, dan sebagainya. Hanya saja ketika mereka merekrut pemain Kazakh berusia 16 tahun, itu tampak istimewa bagi kami," tambah Kadyrov. "Ini tidak sering terjadi, jadi transfer ini sangat berarti bagi sepakbola Kazakh, karena ini adalah pertama kalinya pemain muda dari negara kita pergi ke liga top, kejuaraan terbaik di dunia. Ini berbicara tentang potensi pesepakbola Kazakh. Dan Anda bisa mengatakan bahwa Dastan adalah pionirnya."

    Jadi itu membuat Satpaev menjadi anak ajaib, genius, dan sekarang pionir. Semua sebelum dia berusia 18 tahun.

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Kairat Almaty crest
Kairat Almaty
KAL
0