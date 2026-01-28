Dastan Satpaev: 'Sergio Aguero Baru' Dari Kazakhstan Yang Ukir Sejarah Jelang Rekor Transfer Ke Chelsea

Masa depan Satpaev aman karena terlepas dari bagaimana ia bermain, ia masih akan bergabung dengan Chelsea pada Agustus 2026. Ia bisa saja membuat sedikit atau tidak ada kemajuan dalam 18 bulan antara menandatangani kontrak dan benar-benar tiba di London barat, tetapi ia justru semakin kuat.

Pada hari pertama musim Liga Primer Kazakh 2025, Satpaev mencetak gol penyeimbang saat Kairat bermain imbang 1-1 di kandang rival gelar juara, Astana. Itu terbukti menjadi yang pertama dari 14 gol yang akan ia cetak dalam kampanye liga utama pertamanya, hanya kalah dalam perebutan Sepatu Emas oleh pemain internasional Albania milik Astana, Nazmi Gripshi, yang menyelesaikannya dengan 16 gol. Namun, Kairat dan Satpaev, yang juga mencatatkan tujuh asis, mengalahkan klub ibu kota itu untuk meraih gelar lagi dengan selisih hanya dua poin.

Sorotan utama Kairat pada 2025, bagaimanapun, datang di Eropa saat mereka lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Masuk di babak kualifikasi pertama, mereka keluar sebagai pemenang dari tiga pertandingan, Satpaev mencetak gol di semuanya, untuk mengatur pertandingan play-off dengan juara Skotlandia, Celtic. Kedua leg berakhir 0-0, tetapi Kairat menang adu penalti untuk melaju ke fase liga.

Tidak mengherankan, Kairat duduk di dasar klasemen Liga Champions setelah tujuh putaran pertandingan, tetapi mereka sebagai tim dan Satpaev sebagai bintang muda yang sedang berkembang telah memberikan penampilan yang layak. Mereka dikalahkan 5-0 oleh Real Madrid dalam pertandingan kandang pertama mereka, dengan Kylian Mbappe akhirnya mencuri perhatian, tetapi mereka memiliki peluang besar untuk memecah kebuntuan sejak awal dan para bek Los Blancos merasa sulit mencoba menahan Satpaev yang sibuk.

Sepanjang perjalanan Eropa yang mistis ini, Satpaev telah memecahkan banyak rekor. Golnya melawan tim Slovenia NK Olimpia di babak kualifikasi pertama, pada usia 16 tahun, 10 bulan, dan 27 hari, menjadikannya pemain Kazakh termuda yang mencetak gol di kompetisi UEFA, sementara ia menjadi pemain Kazakh pertama yang pernah mencetak gol di tahap akhir kompetisi Eropa ketika ia mencetak gol dalam kekalahan fase liga mereka dari Copenhagen.

Sementara itu, Satpaev telah mencatatkan tujuh caps di tim senior Kazakhstan, dan setelah menjadi debutan termuda mereka, ia juga menandai namanya sebagai pencetak gol termuda ketika ia mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 yang luar biasa melawan Belgia di kualifikasi Piala Dunia pada November lalu.