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'Darwin Nunez versi bek sayap' - Jamie Carragher kecam bintang Liverpool setelah awal musim yang kacau
Carragher kecam bek Liverpool Kerkez
Carragher melancarkan serangan pedas terhadap bek kiri Liverpool, Kerkez, dengan melabelinya sebagai "Darwin Nunez-nya para bek sayap" karena gaya bermainnya yang kacau. Bek itu menjadi starter dalam dua laga pembuka Liverpool di Premier League, tetapi penampilannya menuai sorotan tajam.
Liverpool menjalani awal yang membuat frustrasi di kampanye baru di bawah manajer Andoni Iraola. Mereka baru mengoleksi dua poin sejauh ini, setelah bermain imbang 2-2 secara beruntun melawan Newcastle dan Nottingham Forest. Kerkez maupun sesama bek sayap Jeremie Frimpong sama-sama menghadapi kecaman keras karena rapuh dalam bertahan. Para pengamat pun dengan cepat mempertanyakan apakah klub Merseyside itu membuat kesalahan besar pada bursa transfer musim panas.
- Getty Images Sport
'Darwin Nunez-nya para bek sayap'
Carragher tidak menahan diri saat menilai kesadaran taktis Kerkez, dengan mengklaim bahwa rekrutan senilai £40 juta itu kurang tenang. Mantan bek Liverpool tersebut meyakini sang pemain muda terlalu bergantung pada kecepatan mentah ketimbang penempatan posisi yang cerdas.
"Pemahaman mereka tentang permainan ini benar-benar, benar-benar buruk. Anda menonton pertandingan dan berpikir, 'Kenapa dia melakukan itu?'," jelas Carragher di The Overlap.
"Saya menggambarkan Kerkez musim lalu, dan itu adalah musim pertamanya, mungkin saat itu agak terlalu keras, dia adalah Darwin Nunez-nya para bek sayap. Kurang lebih seperti 'menundukkan kepala dan berlari', semua yang dilakukan Kerkez selalu dalam kecepatan 100 mil per jam.
"Mereka mendatangkan Kerkez seharga £40 juta. Dia sudah menjalani musim pertamanya, itu tidak luar biasa, tetapi lalu Anda berkata: 'Oke, Iraola datang dari Bournemouth, dia mengenalnya, dia masih bek kiri kami. Andy Robertson pindah, kami punya bek kiri lain yang dipinjamkan, jadi kami mungkin tidak akan menghabiskan £40 juta lagi untuk yang lain. Dia bek kiri kami, biarkan dia punya satu tahun lagi'."
Neville mempertanyakan strategi transfer musim panas
Meski menghabiskan dana besar di bursa transfer musim panas, Liverpool sama sekali mengabaikan area bek sayap mereka. Klub itu menginvestasikan dana besar di sektor lain, dengan mendatangkan pemain seperti Bradley Barcola seharga £106 juta dan Jeremy Jacquet seharga £55 juta, bersama empat rekrutan lainnya.
Gary Neville mengakui dirinya kebingungan dengan strategi perekrutan tersebut. Ia menilai kerentanan defensif Kerkez dan Frimpong sudah terlihat sangat jelas pada musim sebelumnya.
"Dua bek sayap itu, sudah sangat jelas di awal musim lalu ketika Anda melihat mereka selama lima atau enam pertandingan, bahwa secara defensif mereka tidak akan cukup berada di level untuk melakukannya," jelas Neville. "Kami membicarakan 'akankah Arsenal menyesal tidak mendatangkan seorang penyerang' - akankah Liverpool menyesal tidak mendatangkan beberapa bek sayap?"
- Getty Images Sport
Iraola harus segera menemukan solusi di lini pertahanan
Liverpool akan berusaha meraih kemenangan pertama mereka di Premier League musim ini pada laga berikutnya. Mereka akan bertandang ke Portman Road untuk menghadapi tim promosi baru Ipswich Town, di mana sorotan tanpa diragukan lagi akan tetap tertuju pada para bek sayap mereka yang tengah mendapat tekanan.
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