Carragher tidak menahan diri saat menilai kesadaran taktis Kerkez, dengan mengklaim bahwa rekrutan senilai £40 juta itu kurang tenang. Mantan bek Liverpool tersebut meyakini sang pemain muda terlalu bergantung pada kecepatan mentah ketimbang penempatan posisi yang cerdas.

"Pemahaman mereka tentang permainan ini benar-benar, benar-benar buruk. Anda menonton pertandingan dan berpikir, 'Kenapa dia melakukan itu?'," jelas Carragher di The Overlap.

"Saya menggambarkan Kerkez musim lalu, dan itu adalah musim pertamanya, mungkin saat itu agak terlalu keras, dia adalah Darwin Nunez-nya para bek sayap. Kurang lebih seperti 'menundukkan kepala dan berlari', semua yang dilakukan Kerkez selalu dalam kecepatan 100 mil per jam.

"Mereka mendatangkan Kerkez seharga £40 juta. Dia sudah menjalani musim pertamanya, itu tidak luar biasa, tetapi lalu Anda berkata: 'Oke, Iraola datang dari Bournemouth, dia mengenalnya, dia masih bek kiri kami. Andy Robertson pindah, kami punya bek kiri lain yang dipinjamkan, jadi kami mungkin tidak akan menghabiskan £40 juta lagi untuk yang lain. Dia bek kiri kami, biarkan dia punya satu tahun lagi'."