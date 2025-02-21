Aston Villa FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki dan Richard Mills

"Gagal Cetak Gol Bisa Diterima, Tapi Kelakuannya Itu Lho..." - Arne Slot Kritik Darwin Nunez Usai Liverpool Ditahan Aston Villa

LiverpoolD. NunezA. SlotAston Villa vs LiverpoolAston VillaPremier League

Arne Slot mengomentari performa Darwin Nunez saat Liverpool diimbangi Aston Villa dan memintanya meneladani gelandang terpinggirkan The Reds.

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  • Liverpool seri 2-2 di Aston Villa
  • Nunez gagal mengonversi peluang emas di hadapan gawang kosong
  • Slot kritik sekaligus bela sang striker
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