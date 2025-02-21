"Gagal Cetak Gol Bisa Diterima, Tapi Kelakuannya Itu Lho..." - Arne Slot Kritik Darwin Nunez Usai Liverpool Ditahan Aston Villa
Arne Slot mengomentari performa Darwin Nunez saat Liverpool diimbangi Aston Villa dan memintanya meneladani gelandang terpinggirkan The Reds.
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- Liverpool seri 2-2 di Aston Villa
- Nunez gagal mengonversi peluang emas di hadapan gawang kosong
- Slot kritik sekaligus bela sang striker