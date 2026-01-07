Getty Images
Akankah Darren Fletcher Mainkan Putra Kembarnya Jack & Tyler? Bos Interim Man Utd Jawab Potensi Ukir Sejarah Di Laga Kontra Burnley
Fletcher Bersiap untuk Laga Perdana
United bertandang ke markas Burnley yang sedang berjuang di zona degradasi pada Kamis (8/1) dini hari WIB nanti demi memperkuat asa lolos ke Liga Champions. Mereka memasuki pekan ini di posisi keenam klasemen, memiliki poin yang sama dengan Chelsea di posisi kelima dan hanya tertinggal tiga poin dari juara bertahan Liverpool di posisi keempat.
Setan Merah mendapat suntikan tenaga dengan kembalinya Bruno Fernandes dan Mason Mount dari cedera masing-masing, meski menit bermain mereka akan diatur dengan hati-hati di Turf Moor.
- Getty Images Sport
Akankah Fletcher Ukir Sejarah dengan Memainkan Putra Kembarnya?
Fletcher, yang memenangkan lima gelar Liga Primer dan satu Liga Champions selama 13 tahun masa baktinya bersama United sebagai pemain, memiliki keistimewaan karena bisa memanggil dua anaknya untuk pertandingan nanti.
Putra kembarnya yang berusia 18 tahun, Jack dan Tyler, keduanya ikut dalam latihan tim utama. Jack sudah bermain tiga kali di level senior, sementara Tyler masih menunggu debutnya.
Dalam konferensi pers hari Selasa, Fletcher ditanya apakah ia akan membuat sejarah dengan menjadi manajer Liga Primer pertama yang memainkan dua putranya dalam satu pertandingan.
Ia menjawab: "Itu berarti membocorkan informasi tim sebelum pertandingan! Saya tidak akan melakukan itu dan memberikan bocoran apa pun. Mereka ada di grup latihan hari Senin, itu sudah diatur sebelum saya tiba. Mereka ada di skuad baru-baru ini. Kami punya beberapa pemain yang kembali dari cedera jadi kami akan menilainya besok."
"Kami masih harus menilai beberapa pemain besok karena jeda antarlaga yang singkat. Mereka ada di skuad bayangan tapi apakah mereka masuk skuad pertandingan, saya belum tahu. Kita lihat saja nanti."
Kombinasi Ayah-Anak Lainnya di Liga Primer
Meskipun saudara kembar belum pernah bermain di bawah asuhan ayah mereka secara bersamaan di Liga Primer, ada banyak kasus di masa lalu di mana seorang putra dipilih oleh orang tuanya.
Tak jauh-jauh, Sir Alex Ferguson mempromosikan putranya, Darren, saat melatih United. Darren memenangkan medali Liga Primer musim 1992/93, tetapi dijual setahun kemudian ke Wolves. Kapten tim 1992/93 waktu itu, Steve Bruce, juga pernah melatih putranya sendiri, Alex, di Birmingham dan Hull.
Jamie Redknapp, yang kini dikenal sebagai pandit Sky Sports, hampir menghabiskan seluruh karier Liga Primer-nya tanpa dilatih sang ayah, Harry. Meski mantan gelandang itu muncul di bawah ayahnya di Bournemouth, ia dijual pada 1991 ke Liverpool, tempat ia menghabiskan 11 tahun berikutnya sebagai favorit penggemar di Anfield. Jamie kemudian bergabung dengan Tottenham pada 2002, sebelum akhirnya bereuni dengan Harry di Southampton pada 2005.
Legenda Nottingham Forest Brian Clough melatih putranya Nigel selama tahun 1990-an, sementara Gavin Strachan sempat bermain di bawah ayahnya, Gordon, saat Coventry masih berada di Liga Primer.
- Getty Images Sport
Masa Depan Fletcher sebagai Bos Interim Man Utd
Fletcher akan memimpin United melawan Burnley, tetapi perannya setelah itu masih belum jelas. Dia mengonfirmasi pembicaraan akan dilakukan dengan petinggi klub akhir pekan ini, sementara laporan mengklaim dia bisa membentuk susunan kepelatihan baru di bawah Ole Gunnar Solskjaer, yang sedang dalam pembicaraan untuk kembali ke Old Trafford sebagai manajer sementara (caretaker).
Iklan