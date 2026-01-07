Akankah Darren Fletcher Mainkan Putra Kembarnya Jack & Tyler? Bos Interim Man Utd Jawab Potensi Ukir Sejarah Di Laga Kontra Burnley

Fletcher, yang memenangkan lima gelar Liga Primer dan satu Liga Champions selama 13 tahun masa baktinya bersama United sebagai pemain, memiliki keistimewaan karena bisa memanggil dua anaknya untuk pertandingan nanti.

Putra kembarnya yang berusia 18 tahun, Jack dan Tyler, keduanya ikut dalam latihan tim utama. Jack sudah bermain tiga kali di level senior, sementara Tyler masih menunggu debutnya.

Dalam konferensi pers hari Selasa, Fletcher ditanya apakah ia akan membuat sejarah dengan menjadi manajer Liga Primer pertama yang memainkan dua putranya dalam satu pertandingan.

Ia menjawab: "Itu berarti membocorkan informasi tim sebelum pertandingan! Saya tidak akan melakukan itu dan memberikan bocoran apa pun. Mereka ada di grup latihan hari Senin, itu sudah diatur sebelum saya tiba. Mereka ada di skuad baru-baru ini. Kami punya beberapa pemain yang kembali dari cedera jadi kami akan menilainya besok."

"Kami masih harus menilai beberapa pemain besok karena jeda antarlaga yang singkat. Mereka ada di skuad bayangan tapi apakah mereka masuk skuad pertandingan, saya belum tahu. Kita lihat saja nanti."