Setelah melewati musim panas tanpa klub, Matteo Darmian berhasil menemukan tim baru saat musim sudah berjalan. Perpisahannya dengan Inter terasa berat, tetapi kini, setelah terikat kontrak dengan Bologna, bek asal Italia itu tengah menjalani babak hebat lainnya dalam kariernya. Dalam wawancara dengan Sportmediaset, Darmian mengungkap sejumlah cerita di balik apa yang terjadi sepanjang musim panas yang panjang ini.
Darmian: "Inter masih yang terkuat. Panggilan dari Bologna datang tak terduga dan terasa istimewa"
BOLOGNA, PANGGILAN TAK TERDUGA
"Ya, tentu saja. Saat memulai tantangan baru, kita selalu merasa sangat antusias, dengan semangat dan keinginan untuk selalu tampil baik. Itu adalah panggilan yang agak tak terduga, dalam arti musim panas itu terasa berbeda bagi saya, karena untuk pertama kalinya sepanjang karier, saya berstatus bebas transfer dan tidak memiliki kontrak, jadi musim panas itu terasa agak berbeda. Namun, saya selalu ingin melanjutkan karier, jadi saya sangat senang menerima panggilan ini. Ini merupakan kesempatan penting bagi saya dan langsung saya ambil."
THURAM DAN PARA MANTAN REKAN SETIMNYA
"Tidak, belum, tetapi Tikus yang memberi saya julukan ini dan saya senang menyandangnya. Julukan itu bagus. Apalagi, saya mengenal Marcus dan ikatan yang terjalin di antara kami selama bertahun-tahun ini membuat saya sangat senang. Dengan siapa saya akrab? Dengan para pemain Italia, mulai dari Bastoni, tetapi tentu juga dengan Tikus Turam. Namun, saya tidak ingin melupakan siapa pun karena saya rasa selama bertahun-tahun ini, tim telah menjadi kekuatan dan fondasi untuk membangun kesuksesan yang sedang diraih Inter."
Inter tetap menjadi favorit.
"Inter favorit meraih Scudetto? Saya rasa tentu saja, dan mereka juga membuktikannya tahun ini. Ke Inter untuk laga Real-Inter? Waktunya sangat pas dengan jadwal kegiatan. Saya juga berkesempatan mengajak anak-anak menyaksikan pertandingan besar ini di Bernabéu, dan saya sangat senang. Saya melihat tim yang kuat karena tidak semua tim mampu datang ke Madrid dengan mentalitas hebat dan menerapkan permainan mereka sendiri. Tentu saja, kekalahan juga bisa terjadi saat menghadapi tim-tim besar seperti ini. Di Eropa, semua pertandingan sulit, tetapi Inter pasti punya peluang untuk melaju lebih jauh dan saya berharap mereka bisa melangkah sejauh mungkin".
Terpikir untuk pensiun?
"Begini, itu pertanyaan yang agak sulit dijawab. Namun, saya selalu terdorong oleh kecintaan yang menyertai saya sepanjang karier. Karena itu, saya selalu berusaha melihat sisi positif dan yakin bahwa kesempatan bisa datang. Tentu saja, setelah melewati sepanjang musim panas, ada beberapa hal yang sempat terlintas di benak saya. Tapi, ya, saya senang bisa berada di sini hari ini."
BERAKHIRNYA KONTRAK DENGAN INTER
"Saya sadar kontrak saya tinggal satu tahun, jadi perjalanan saya bersama Inter bisa saja berakhir. Namun, bisa dibilang semuanya berakhir dengan baik, dengan sangat positif, setelah meraih satu gelar Scudetto dan satu gelar Coppa Italia. Bagi saya, enam tahun itu luar biasa. Saya memiliki ikatan yang sangat kuat dengan semua orang, mulai dari para pemain hingga staf yang pernah bekerja bersama saya, juga dengan klub dan para suporter. Terjalin sesuatu yang sangat indah dan unik, yang akan selalu saya simpan dalam hati."
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