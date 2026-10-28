"Inter favorit meraih Scudetto? Saya rasa tentu saja, dan mereka juga membuktikannya tahun ini. Ke Inter untuk laga Real-Inter? Waktunya sangat pas dengan jadwal kegiatan. Saya juga berkesempatan mengajak anak-anak menyaksikan pertandingan besar ini di Bernabéu, dan saya sangat senang. Saya melihat tim yang kuat karena tidak semua tim mampu datang ke Madrid dengan mentalitas hebat dan menerapkan permainan mereka sendiri. Tentu saja, kekalahan juga bisa terjadi saat menghadapi tim-tim besar seperti ini. Di Eropa, semua pertandingan sulit, tetapi Inter pasti punya peluang untuk melaju lebih jauh dan saya berharap mereka bisa melangkah sejauh mungkin".