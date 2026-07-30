Hakan Calhanoglu kembali menjadi pusat rumor transfer pada musim panas ini. Menurut laporan Fotomaç , Fenerbahce membidik gelandang Inter tersebut dan disebut sudah mengambil langkah awal untuk meyakinkannya memilih Istanbul sebagai kelanjutan kariernya. Dalam perjalanan Cihan Kamer, anggota dewan direksi Fenerbahce, ke Italia untuk membahas Rafa Leao dengan Milan, ada kontak dengan pihak yang mewakili eks Milan itu. Sang pemain, demikian disebutkan, memandang positif kemungkinan pindah ke Turki dan juga terbuka pada gagasan mengenakan seragam Fenerbahce.
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Dari Turki - Ada kontak antara Hakan Calhanoglu dan Fenerbahce, sang pemain terbuka untuk itu
Fener dan kebutuhan untuk membeli pemain Turki
Masih menurut laporan media di Turki, Calhanoglu sebelumnya sudah melakukan sejumlah kontak dengan Hakan Safi, kandidat presiden Fenerbahce yang kemudian dikalahkan dalam pemilihan oleh Aziz Yildirim, tetapi kepengurusan baru juga memasukkan namanya ke dalam daftar. Calhanoglu dianggap sebagai pemain top yang mampu meningkatkan kualitas skuad dan aturan baru liga Turki yang mulai musim depan menetapkan batas 10+4 pemain asing mendorong semua klub Super Lig untuk memperkuat inti pemain Turki mereka sendiri.
CHAMPIONS DAN BIAYA
Fenerbahce menyiapkan serangan, yang bisa datang setelah 11 Agustus, hari pertandingan leg kedua babak kualifikasi untuk menuju putaran final Liga Champions melawan Sturm Graz. Jika lolos ke playoff, rintangan terakhir sebelum League Phase Liga Champions, Fener akan dipastikan bermain setidaknya di Liga Europa (jika tersingkir di playoff). Dan mereka bisa menjamin etalase Eropa bagi para pendatang baru, entah itu Calhanoglu atau Leao. Calhanoglu, yang kontraknya akan habis dalam satu tahun, pada 2027, dinilai Inter sebesar 25-30 juta euro. Gajinya saat ini adalah 6 juta euro bersih.
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