Fenerbahce menyiapkan serangan, yang bisa datang setelah 11 Agustus, hari pertandingan leg kedua babak kualifikasi untuk menuju putaran final Liga Champions melawan Sturm Graz. Jika lolos ke playoff, rintangan terakhir sebelum League Phase Liga Champions, Fener akan dipastikan bermain setidaknya di Liga Europa (jika tersingkir di playoff). Dan mereka bisa menjamin etalase Eropa bagi para pendatang baru, entah itu Calhanoglu atau Leao. Calhanoglu, yang kontraknya akan habis dalam satu tahun, pada 2027, dinilai Inter sebesar 25-30 juta euro. Gajinya saat ini adalah 6 juta euro bersih.