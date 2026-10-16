Atletico Madrid sudah mempertimbangkan untuk membayar Juventus 25 juta demi mengaktifkan opsi pembelian Jonathan David, yang tampil sangat baik pada awal musim bersama Atletico Madrid dengan torehan 3 gol dalam 4 penampilan. Hal itu dilaporkan Relevo di Spanyol.





Pemain asal Kanada kelahiran 2000 itu merupakan tipe pemain yang sebelumnya tidak dimiliki Diego Simeone. Penampilannya pada awal musim semakin meyakinkan klub: selain catatan golnya, kontribusi mantan pemain Lille itu terhadap permainan Atletico Madrid dan adaptasinya dengan skema Cholo juga berjalan sangat baik.





"Dia memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak kami miliki. Dia penyerang yang secara alami bergerak ke kanan dan memberikan kontribusi besar bagi pertahanan tim," jelas Simeone setelah laga Liga Champions yang dimenangi timnya atas Manchester United.