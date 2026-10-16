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cm grafica david atletico madrid 2026 27Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Dari Spanyol: Juventus, Atletico Madrid sudah mengambil keputusan, siap mengeluarkan 25 juta untuk Jonathan David

Juventus
J. David
Atletico Madrid

Simeone semakin yakin akan kualitas penyerang asal Kanada itu, yang dipinjam Atletico dari Juventus dengan opsi pembelian.

Atletico Madrid sudah mempertimbangkan untuk membayar Juventus 25 juta demi mengaktifkan opsi pembelian Jonathan David, yang tampil sangat baik pada awal musim bersama Atletico Madrid dengan torehan 3 gol dalam 4 penampilan. Hal itu dilaporkan Relevo di Spanyol.


Pemain asal Kanada kelahiran 2000 itu merupakan tipe pemain yang sebelumnya tidak dimiliki Diego Simeone. Penampilannya pada awal musim semakin meyakinkan klub: selain catatan golnya, kontribusi mantan pemain Lille itu terhadap permainan Atletico Madrid dan adaptasinya dengan skema Cholo juga berjalan sangat baik.


"Dia memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak kami miliki. Dia penyerang yang secara alami bergerak ke kanan dan memberikan kontribusi besar bagi pertahanan tim," jelas Simeone setelah laga Liga Champions yang dimenangi timnya atas Manchester United.

  • KESEPAKATAN

    Klub asal ibu kota Spanyol itu akan berupaya bernegosiasi dengan Juventus, tetapi dananya sudah masuk dalam anggaran. Sesuai perjanjian peminjaman yang ditandatangani Juventus dan Atletico Madrid musim panas lalu, klub Spanyol itu memiliki opsi untuk membeli sang pemain dengan membayar 25 juta.


    Berikut pernyataan resmi yang dirilis musim panas lalu: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Club Atlético de Madrid untuk meminjamkan hak atas jasa Jonathan Christian David tanpa biaya hingga 30 Juni 2027. Kesepakatan tersebut juga memberi Atlético de Madrid opsi untuk memperoleh hak atas jasa pemain tersebut secara permanen. Nilai yang disepakati untuk transfer permanen tersebut, jika terjadi, adalah €25 juta, yang dapat dibayarkan dalam empat tahun buku".

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