Dari Sanksi Doping Ke Cedera: Upaya Comeback Paul Pogba Di AS Monaco Berakhir Pahit

Pemain Prancis yang akan berusia 33 tahun pada bulan Maret tersebut hanya bermain selama 30 menit dalam tiga penampilan bersama klub barunya sejauh ini - akibat dari pemulihan kebugaran yang melelahkan yang diikuti oleh tiga masalah cedera terpisah.
Akibatnya, sudah ada perasaan bahwa masa depannya di Monaco jauh dari pasti setelah musim panas, karena Les Rouge mempertimbangkan apakah akan mengurangi kerugian mereka. Sementara itu, impian Pogba untuk dipanggil kembali ke timnas Prancis dan bermain di Piala Dunia 2026 tampaknya telah hancur.
Kondisi kebugarannya masih menjadi misteri menjelang kunjungan mantan klubnya Juventus - yang pernah dikritiknya karena kurangnya dukungan selama larangan dopingnya - ke Monaco dalam rangkaian pertandingan terakhir fase liga Liga Champions. Namun, jika ia tersedia, Pogba akan bertekad untuk memberikan kesan yang baik demi mengembalikan kariernya ke jalur yang benar.