Dari Sanksi Doping Ke Cedera: Upaya Comeback Paul Pogba Di AS Monaco Berakhir Pahit

Perjalanan Pogba kembali ke kompetitif panjang dan berat, dan hampir dua setengah tahun sejak skorsing awalnya, ia belum benar-benar membuktikan dirinya kembali dengan sungguh-sungguh meskipun akhirnya kembali bersama Monaco.

Pada September 2023, saat masih menjadi pemain Juventus, terungkap bahwa pemain Prancis itu dinyatakan positif menggunakan DHEA - hormon terlarang yang secara alami dapat meningkatkan kadar testosteron - dan ia diskors sementara dengan segera oleh otoritas Italia.

Lima bulan kemudian, ia dijatuhi hukuman larangan bermain selama empat tahun oleh otoritas anti-doping Italia - sebuah keputusan yang membuatnya mempertimbangkan pensiun. Hukuman itu kemudian dikurangi menjadi 18 bulan pada Oktober 2024 setelah banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), yang menerima bahwa gelandang tersebut telah mengonsumsi DHEA secara tidak sengaja dalam suplemen yang diresepkan kepadanya oleh seorang dokter di Amerika Serikat, tetapi tetap menganggap ia "tidak tanpa kesalahan" karena kecerobohannya dalam situasi tersebut sebagai seorang olahragawan profesional.

Dengan larangan bermain yang telah selesai, Pogba memenuhi syarat untuk kembali ke level kompetitif pada Maret 2025, tetapi sebulan setelah pengurangan hukuman tersebut, Juve sepakat untuk memutus kontraknya, sehingga ia harus berjuang sendiri. Baru pada Juni 2025 - hampir dua tahun setelah ia diskors - masa depannya menjadi jelas, ketika ia menandatangani kontrak dengan Monaco di negara asalnya.