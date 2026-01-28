Goal.com
Krishan Davis dan Yosua Arya

Dari Sanksi Doping Ke Cedera: Upaya Comeback Paul Pogba Di AS Monaco Berakhir Pahit

Paul Pogba bisa saja bermain melawan mantan klubnya Juventus untuk pertama kalinya sejak berpisah dengan raksasa Italia tersebut di tengah bayang-bayang larangan doping pada tahun 2024. Itu pun jika ia fit, mengingat kembalinya yang sangat dinantikan di Monaco - setelah lebih dari dua tahun absen dari pertandingan kompetitif - terhambat oleh cedera ringan. Saat mantan klubnya datang ke kota, Pogba berada di persimpangan jalan lain.

Pemain Prancis yang akan berusia 33 tahun pada bulan Maret tersebut hanya bermain selama 30 menit dalam tiga penampilan bersama klub barunya sejauh ini - akibat dari pemulihan kebugaran yang melelahkan yang diikuti oleh tiga masalah cedera terpisah.

Akibatnya, sudah ada perasaan bahwa masa depannya di Monaco jauh dari pasti setelah musim panas, karena Les Rouge mempertimbangkan apakah akan mengurangi kerugian mereka. Sementara itu, impian Pogba untuk dipanggil kembali ke timnas Prancis dan bermain di Piala Dunia 2026 tampaknya telah hancur.

Kondisi kebugarannya masih menjadi misteri menjelang kunjungan mantan klubnya Juventus - yang pernah dikritiknya karena kurangnya dukungan selama larangan dopingnya - ke Monaco dalam rangkaian pertandingan terakhir fase liga Liga Champions. Namun, jika ia tersedia, Pogba akan bertekad untuk memberikan kesan yang baik demi mengembalikan kariernya ke jalur yang benar.

    Perjalanan panjang

    Perjalanan Pogba kembali ke kompetitif panjang dan berat, dan hampir dua setengah tahun sejak skorsing awalnya, ia belum benar-benar membuktikan dirinya kembali dengan sungguh-sungguh meskipun akhirnya kembali bersama Monaco.

    Pada September 2023, saat masih menjadi pemain Juventus, terungkap bahwa pemain Prancis itu dinyatakan positif menggunakan DHEA - hormon terlarang yang secara alami dapat meningkatkan kadar testosteron - dan ia diskors sementara dengan segera oleh otoritas Italia.

    Lima bulan kemudian, ia dijatuhi hukuman larangan bermain selama empat tahun oleh otoritas anti-doping Italia - sebuah keputusan yang membuatnya mempertimbangkan pensiun. Hukuman itu kemudian dikurangi menjadi 18 bulan pada Oktober 2024 setelah banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), yang menerima bahwa gelandang tersebut telah mengonsumsi DHEA secara tidak sengaja dalam suplemen yang diresepkan kepadanya oleh seorang dokter di Amerika Serikat, tetapi tetap menganggap ia "tidak tanpa kesalahan" karena kecerobohannya dalam situasi tersebut sebagai seorang olahragawan profesional.

    Dengan larangan bermain yang telah selesai, Pogba memenuhi syarat untuk kembali ke level kompetitif pada Maret 2025, tetapi sebulan setelah pengurangan hukuman tersebut, Juve sepakat untuk memutus kontraknya, sehingga ia harus berjuang sendiri. Baru pada Juni 2025 - hampir dua tahun setelah ia diskors - masa depannya menjadi jelas, ketika ia menandatangani kontrak dengan Monaco di negara asalnya.

    Jalan terjal

    Namun, siapa pun yang berharap melihat salah satu gelandang paling berbakat di generasinya kembali beraksi dengan cepat di klub tersebut akan sangat kecewa. Kembalinya Pogba sama sekali tidak mulus, dan masih keliru untuk mengatakan bahwa ia sekarang kembali untuk jangka panjang.

    Meskipun berlatih secara individu selama masa absennya, pemain berusia 32 tahun itu jelas masih jauh dari kebugaran dan ketajaman pertandingan ketika bergabung dengan Monaco di pramusim. Baru pada bulan Oktober ia mendekati debutnya yang telah lama ditunggu-tunggu - lebih dari dua tahun sejak penampilan profesional terakhirnya - setelah ditangani dengan sangat hati-hati oleh Monaco.

    Kehati-hatian itu terbukti benar; debutnya awalnya ditunda selama dua pekan karena cedera paha, tetapi keseleo pergelangan kaki beberapa hari sebelum debutnya yang sangat dinantikan mendorong kembalinya lebih jauh ke bulan November karena nasib buruk pemain Prancis itu terus berlanjut. Akhirnya, pada 22 November, Pogba keluar dari bangku cadangan di Roazhon Park milik Rennes untuk memainkan pertandingan kompetitif pertamanya dalam 26 bulan dalam penampilan singkat selama lima menit.

    Kemunduran tak terduga

    Penampilan singkat lainnya menyusul dalam kemenangan besar berikutnya atas Paris Saint-Germain, sebelum ia diberi kesempatan bermain selama 21 menit terakhir dalam kekalahan melawan Brest pada awal Desember. Namun, hanya sampai di situ saja; hingga saat ini, itu tetap menjadi penampilan terakhir Pogba, dengan hanya setengah jam bermain dalam seragam Monaco.

    Itu karena, dalam sesi latihan terakhir klub sebelum menghadapi Marseille pada pertengahan Desember, Pogba mengalami cedera betis. Awalnya digambarkan sebagai 'ringan', cedera itu akhirnya membuatnya absen dalam tujuh pertandingan terakhir Les Monegasques, tepat ketika ia tampaknya berada di ambang pemulihan. Meskipun klub secara terbuka menegaskan bahwa gelandang tersebut membutuhkan waktu untuk membangun ketahanan fisiknya, ada tanda-tanda bahwa kesabaran mulai habis.

    Saat mengalami kemunduran tersebut, manajer Sebastien Pocognoli mengatakan: "Kembali dari kondisi sebelumnya dan bermain lagi sudah spektakuler. Tapi saat ini, saya tidak bisa memikirkan masa depan. Dia sedang bekerja, dan kami ada di sini untuk mendukungnya. Saya memahami kekhawatiran tersebut, tetapi saya tidak bisa mengkhawatirkannya. Saya mengelola tim, dan Paul adalah bagian dari apa yang ingin saya terapkan, segera setelah dia siap membantu kami."

    Hanya tujuh bulan sejak bergabung dengan klub Ligue 1 tersebut, rasanya Pogba sekali lagi menghadapi masa depan yang tidak pasti, karena Monaco berpotensi mempertimbangkan untuk mengurangi kerugian mereka pada kontrak yang berlaku hingga 2027.

    "Rencana tidak berjalan dengan baik"

    Berbicara dalam konferensi pers awal bulan ini, CEO Monaco Thiago Scuro secara terbuka mengungkapkan frustrasi dirinya dan klub atas situasi di tengah krisis cedera yang lebih luas, mengakui bahwa mereka mengharapkan hal-hal berjalan sangat berbeda ketika Pogba didatangkan musim panas lalu. "Jelas, program untuk Paul tidak berjalan seperti yang kami harapkan di awal," katanya. "Kami bekerja keras untuk menemukan solusi baginya."

    "Secara pribadi, dia merasa terganggu. Rencana selalu berubah sesuai dengan situasi yang kami hadapi. Beberapa cedera kecil di berbagai bagian tubuh menghadirkan tantangan bagi proses tersebut. Kami terus bekerja untuk mencoba mewujudkan apa yang telah kami sepakati di musim panas ketika dia tiba. Ini adalah komitmen kami."

    Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa Monaco berada di tengah klasemen Ligue 1, sepuluh poin di bawah zona Liga Champions, dan mereka sangat membutuhkan kualitas dan pengalaman Pogba untuk membantu mendorong mereka naik ke klasemen.

    Mimpi Piala Dunia hancur berantakan

    Akibatnya, kecuali terjadi keajaiban, mimpi Pogba untuk mendapatkan tempat di skuad Prancis asuhan Didier Deschamps untuk Piala Dunia 2026 mendatang hancur berkeping-keping. Ia sendiri mengatakan pada bulan November setelah kembali bermain: "Jika saya tidak fit, jika saya bermain buruk, jika saya tidak tampil bagus di Monaco, maka saya tidak mungkin masuk tim nasional Prancis."

    Dengan lima bulan tersisa hingga ajang bergengsi itu dimulai di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sayangnya hal itu terbukti benar bagi mantan gelandang Manchester United tersebut, yang kehabisan waktu untuk membuktikan kemampuannya.

    Berbicara kepada GOAL pada bulan Desember, mantan pemain internasional Prancis Frank Leboeuf mengatakan: "Akan sulit bagi Deschamps untuk mengatakan 'oke, saya ambil dia [Pogba]'. Dia mungkin ingin mengambil N'Golo Kante saja. N'Golo Kante dan Paul Pogba... mengapa Anda tidak memanggil [Antoine] Griezmann juga dan memanggil [Zinedine] Zidane! Ini akan sulit. Saya memberinya peluang lima persen karena saya ingin bersikap baik, tetapi bagi saya ini sudah berakhir."

    Masa depannya tidak pasti

    Jika masalah yang dialami Pogba belum membuat masa depannya di level klub diragukan, maka kata-kata Scuro tidak akan memberikan jaminan apa pun karena ia mengisyaratkan bahwa klausul yang tidak diungkapkan dalam kontrak pemain internasional Prancis itu dapat mempersingkat waktunya di Stade Louis II musim panas ini.

    "Ada banyak hal dalam kontrak Paul yang jauh berbeda dari apa yang dipikirkan orang," lanjut CEO tersebut. "Saya rasa tidak ada gunanya mengungkapkan apa pun. Hubungannya jujur. Kita harus terus menjalankan rencana, meskipun rencananya menjadi lebih panjang."

    "Anda selalu memiliki dua kemungkinan: satu, ini berjalan dengan baik dan dia akan segera kembali ke lapangan, dan dia akan mampu memberikan dampak, [atau] jika tidak berhasil, tentu saja, kedua pihak dapat duduk bersama di musim panas dan melakukan diskusi lain tentang ke mana kita akan melangkah. Ini bukan saatnya untuk membahasnya karena kami sedang berupaya mencari solusinya."

    Setelah mencoba dan sejauh ini gagal untuk mengembalikan kariernya ke jalur yang benar, tampaknya Pogba akan berada di persimpangan jalan sekali lagi di musim panas. Pemain Prancis itu akan berusia 33 tahun pada bulan Maret, dan setelah kehilangan begitu banyak waktu berharga karena larangan bermain, membangun kebugaran, dan cedera ringan yang dialaminya, ia harus mengambil langkah selanjutnya dengan tepat demi kariernya di level tertinggi.

