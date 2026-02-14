Goal.com
Live
Jhon Duran GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Dari rumor transfer Arsenal dan Real Madrid hingga kegelapan Rusia: Bagaimana karier Jhon Duran yang sedang berkembang telah berubah dari yang luar biasa menjadi yang benar-benar aneh

Meskipun baru berusia 22 tahun, Jhon Duran telah bergabung dengan klub keenam dalam kariernya yang semakin nomaden dan klub ketiganya dalam kurun waktu 12 bulan, dengan keputusan kontroversial untuk pindah ke Rusia dan menandatangani kontrak dengan Zenit St Petersburg. Baru sedikit lebih dari setahun sejak mantan penyerang Aston Villa dikaitkan dengan raksasa Eropa Real Madrid, Bayern Munich, dan Chelsea, namun setelah bermain di Arab Saudi dan Turki, penyerang ini sudah mulai tenggelam ke dalam kegelapan.

Duran muncul sebagai calon pemain top dunia pada musim keduanya di Aston Villa, mencatatkan namanya sebagai pemain pengganti yang sangat berpengaruh di Premier League dan Liga Champions pada paruh pertama musim 2024-25, serta mencetak beberapa gol yang luar biasa dalam prosesnya.

Kesuksesan itu tampaknya membuatnya sombong, dan ia mendesak untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain saat rumor yang mengaitkannya dengan beberapa klub besar Eropa semakin menguat. Namun, pada akhirnya, ia memilih uang daripada prestise saat bergabung dengan Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo pada akhir jendela transfer Januari 2025.

Hal itu terbukti menjadi langkah salah pertama dalam penurunan tajam selama 12 bulan berikutnya, saat Duran kini berada di tengah kegelapan sepak bola...

  • Jhon Duran Aston Villa 2024Getty Images

    Villa Sensasi

    Setelah awal karier yang cukup biasa-biasa saja di Villa setelah bergabung dari Chicago Fire MLS pada Januari 2023, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Duran menggebrak sepak bola Inggris di awal musim lalu. Pemain Kolombia itu mencetak empat gol dalam lima pertandingan Premier League pertama Villa - semuanya sebagai pemain pengganti - termasuk gol penentu kemenangan yang luar biasa melawan Everton dari jarak yang sangat jauh.

    Dia mempertahankan performa tersebut di Eropa, mencetak gol dalam dua dari tiga pertandingan fase grup Liga Champions Villa, dan mencetak gol penentu kemenangan lainnya dalam kemenangan luar biasa atas Bayern Munich di Villa Park, yang membuatnya masuk ke dalam legenda klub.

    Namun, prestasi tersebut tidak membuatnya mendapatkan tempat starter, dengan Ollie Watkins, pemain internasional Inggris, lebih diutamakan oleh pelatih kepala Unai Emery. Saat itu, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Potensinya sangat besar dan saya ingin memaksimalkan kemampuannya, mendukungnya, membantunya, dan menuntutnya. Dia mendapatkan kepercayaan diri dari mencetak gol. Kita harus merasa nyaman dengan kedua striker dan bangga dengan cara kita bermain dengan dua striker, satu atau keduanya. Inilah tantangan yang kita hadapi."

    • Iklan

  • Kekecewaan di bawah kepemimpinan Emery

    Namun, di tengah kekeringan gol di Premier League antara akhir September dan awal Desember 2024, dengan menit bermainnya yang masih terbatas, menjadi jelas bahwa ada masalah di balik layar. Meskipun ia mencetak gol di Liga Champions melawan Bayern dan Bologna, Duran telah mendapatkan reputasi sebagai pemain yang temperamental (mungkin tidak mengherankan, ia mengidolakan Zlatan Ibrahimovic yang terkenal temperamental).

    Titik panas pertama terjadi ketika ia bereaksi sangat buruk saat diganti pada menit ke-66 melawan tim Italia pada Oktober, setelah mendapat kesempatan langka untuk menjadi starter. Penyerang itu tertangkap kamera memukul dan menendang bangku di bangku cadangan Villa Park, sebelum melemparkan sesuatu ke arah garis samping dalam ledakan emosi yang mengejutkan.

    Emery mencoba meredam situasi setelahnya, tetapi semakin jelas bahwa ia kesulitan mengelola pemain Kolombia yang temperamental itu. "Saya tidak masalah dengan reaksinya," katanya. "Setiap pesan yang kami sampaikan di ruang ganti adalah tentang rasa hormat dan nilai-nilai kami. Beberapa pemain muda bisa bereaksi sedikit, tapi itu di bawah kendali saya. Debut pertamanya tahun ini - selalu lebih sulit memulai saat lawan dalam kondisi segar."

    Membahas hubungannya dengan pelatih kepala Villa dalam wawancara dengan Sky Sports bulan berikutnya, Duran mengatakan: "Ada [momen] cinta dan benci, kadang-kadang! Tapi tidak, saya merasa sangat bersyukur padanya, sangat bersyukur padanya dan staf pelatihnya. Kami telah menghadapi banyak masalah, tapi itu normal, menurut saya.

    "Kadang-kadang terjadi, dan ada percikan! Jadi kami terus berdebat! Tapi menurut saya itu normal untuk seorang pemuda seusia saya, dan orang seperti dia yang sudah tahu banyak, yang sudah mencapai begitu banyak hal. Dan kenyataannya, saya merasa sangat, sangat bersyukur berada di ruang ini, dan bahwa dia adalah orang yang hebat dalam sepak bola seperti dia. Ya, kadang-kadang kami berdebat. Karena dia punya sudut pandangnya sendiri, saya punya sudut pandang saya, dan saya tidak pernah menjadi orang yang diam. Jika saya punya sesuatu untuk dikatakan, tidak peduli siapa orangnya, saya akan mengatakannya."

  • Cristiano Ronaldo Jhon DuranGetty Images

    Al-Nassr datang mengunjungi

    Meskipun nada bicaranya dalam wawancara tersebut terdengar ceria, kata-katanya mencerminkan ketidakpuasan mendalamnya terhadap perannya sebagai pemain cadangan utama. Pada Desember, ia dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal, Barcelona, Bayern, Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Chelsea - yang pernah mencoba merekrutnya pada Januari tahun itu ketika ia masih belum dikenal - meskipun ia baru saja menandatangani kontrak jangka panjang baru dua bulan sebelumnya.

    Dia memanfaatkan kesempatan saat diberi kesempatan debut liga pertamanya musim itu melawan Southampton yang sedang terpuruk, mencetak gol penentu kemenangan dan diikuti dengan gol melawan Nottingham Forest dan Manchester City, serta masuk dalam starting XI Villa dalam dua pertandingan berikutnya. Namun, saat sepertinya dia telah mendapatkan kepercayaan Emery, dia menghancurkannya.

    Dengan timnya sudah tertinggal 1-0 melawan Newcastle di St James' Park pada Boxing Day, Duran dianggap telah menendang punggung Fabian Schar dengan sepatunya saat dia jatuh di atas bek tengah tersebut tak lama setelah menit ke-30, dan dia pun dikeluarkan dari lapangan. Villa akhirnya kalah 3-0 dalam pertandingan yang terbukti menjadi kekalahan mahal dalam perburuan tiket Liga Champions, karena Newcastle finis di atas tim Emery berdasarkan selisih gol untuk merebut posisi kelima dan terakhir.

    Sanksi larangan bermain tiga pertandingan pun dijatuhkan, dan bahkan ketika ia kembali tersedia, ia tetap duduk di bangku cadangan saat melawan Everton, hanya bermain setengah jam dalam dua pertandingan melawan Arsenal dan West Ham sebelum kariernya di Villa berakhir secara tiba-tiba. Pada saat itu sudah Januari, dan meskipun Villa awalnya menyatakan Duran tidak dijual, kekhawatiran tentang aturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Premier (PSR) serta kesadaran bahwa tidak mungkin mempertahankan dua striker elit yang bahagia membuatnya tersedia jika harganya tepat. Secara kebetulan, Al-Nassr datang dengan tawaran, dan pemain tersebut bersedia mengikuti uang.

  • Jhon Duran Al-Nassr 2024-25Getty

    Perjalanan ke Arab Saudi berujung buruk.

    Raksasa-raksasa Saudi yang kaya raya membayar jumlah fantastis sebesar €77 juta (£64,5 juta/$80 juta) untuk merekrut pemain nomor 9 pada akhir jendela transfer musim dingin, dan itu belum termasuk bonus - menambahkannya ke lini serang yang sudah dihuni oleh Ronaldo dan mantan bintang Liverpool, Sadio Mane. Kontraknya dilaporkan bernilai £17 juta ($21 juta) per tahun, yang setara dengan sekitar £1.900 per jam. Villa, di sisi lain, dilaporkan senang melihatnya pindah ke Pro League, daripada bergabung dengan rival Eropa.

    Meskipun mencetak gol awalnya bukan masalah bagi Duran, yang mencetak empat gol dalam dua pertandingan liga pertamanya di lingkungan barunya, masalah di luar lapangan membuat waktunya di negara Teluk itu segera berantakan. Tanda-tanda pertama masalah muncul ketika dilaporkan bahwa ia sebenarnya tidak tinggal di Riyadh, melainkan pindah ke Bahrain yang berjarak 270 mil, untuk menghindari undang-undang ketat Arab Saudi yang melarangnya tinggal bersama pacarnya. Diklaim bahwa ia melakukan penerbangan 80 menit setiap hari hanya untuk mengikuti latihan.

    Al-Nassr menanggapi laporan tersebut sebagai "berita palsu yang sangat lucu", meskipun teori tersebut tidak pernah benar-benar dibantah. "Kita semua tahu tentang yang disebut 'berita palsu', tapi ini adalah berita palsu yang sangat lucu!" kata klub dalam sebuah tweet. "Kami senang bahwa klub kami begitu penting. Jhon mencintai Riyadh dan rumahnya dekat dengan klub dan stadion. Dia adalah anggota keluarga baru kami."

    Namun, seiring dengan penampilannya yang menurun dan Al-Nassr tertinggal di klasemen, menjadi jelas bahwa Duran memang gagal beradaptasi di Arab Saudi, yang konon menyebabkan masalah pribadi di luar lapangan karena kondisi mentalnya terganggu. Di tengah perjuangan klub secara keseluruhan di bawah Stefano Pioli, striker tersebut menjadi kambing hitam karena gagal memenuhi investasi besar yang dilakukan padanya, dan banyak penggemar menuntut agar dia dijual.

  • jhon-duran(C)Getty Images

    Masa jabatan singkat di Turki

    Hanya lima bulan setelah kedatangannya di Arab Saudi, beredar kabar bahwa Duran bisa saja meninggalkan Al-Nassr karena gagal menyesuaikan diri di sana, meskipun ia telah mencetak 12 gol dalam 18 penampilan. Meskipun ditawari kesempatan untuk kembali ke Premier League oleh enam klub berbeda, penyerang tengah itu sekali lagi memilih opsi yang paling menguntungkan dengan bergabung ke Fenerbahce milik Jose Mourinho di Turki dengan status pinjaman.

    Raksasa Super Lig tersebut melakukan upaya besar untuk mendapatkan pemain tersebut, dengan direktur olahraga mereka bahkan terbang ke Medellin untuk pembicaraan langsung dalam upaya meyakinkan Duran untuk memilih mereka daripada kembali ke Inggris, menurut The Athletic. Sementara itu, tawaran mereka kepada Al-Nassr adalah bahwa ia dapat meningkatkan nilai pasarnya selama satu musim di Turki, daripada dijual dengan kerugian yang memalukan pada musim panas itu.

    Namun, sekali lagi, rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Dikabarkan bahwa Mourinho kesal karena pemain berusia 21 tahun itu tidak hadir pada hari pertama latihan pra-musim, dengan kutipan yang dikaitkan dengannya di media Spanyol menyebut Duran "tidak menghormati". Namun, Fenerbahce membantah bahwa pelatih kepala telah membuat pernyataan semacam itu, meskipun sepertinya mengakui bahwa pemain tersebut memang datang terlambat. Apakah hal itu telah disepakati sebelumnya masih belum jelas. "Pernyataan yang dibuat oleh manajer kami Jose Mourinho di media asing mengenai pemain kami Jhon Duran sepenuhnya tidak benar," kata mereka. "Manajer kami tidak pernah membuat pernyataan mengenai hal tersebut. Pemain kami tiba di Portugal malam ini untuk bergabung dengan kamp Algarve tim kami."

    Mourinho kemudian dipecat hanya sebulan setelah musim baru dimulai karena gagal memastikan kualifikasi untuk Liga Champions. Pemecatannya bertepatan dengan Duran yang mengalami masalah peradangan tulang yang membuatnya absen dari akhir Agustus hingga awal November. Presiden klub yang baru terpilih, Sadettin Saran, terpaksa membantah rumor sensasional bahwa striker tersebut berpura-pura cedera karena tidak ingin bermain, setelah kesal dengan keputusan untuk memecat taktik Portugal terkenal tersebut. "Jhon Duran benar-benar mengalami cedera. Saya berbicara dengan dokternya di Spanyol dan meninjau hasil MRI-nya. Dia akan bergabung kembali dengan kami dalam beberapa minggu," kata Saran dalam konferensi pers pada Oktober.

    Ketika dia tersedia, Duran jauh kurang produktif di tengah laporan bahwa dia kembali mengalami masalah mental, mencetak hanya lima gol dalam 21 penampilan, sementara sikapnya juga menjadi masalah. Terlepas dari masalah tersebut, dia diharapkan akan menyelesaikan musim di Istanbul, tetapi pada awal Februari dia tiba-tiba mengakhiri masa pinjamannya di Fenerbahce dan tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan.

  • Di luar radar di Rusia

    Masih berusia 22 tahun, Duran telah bergabung dengan klub keenam dalam kariernya yang sedang berkembang dan klub ketiganya dalam kurun waktu 12 bulan - dan ini adalah langkah paling mengejutkan yang pernah dia ambil. Penyerang tersebut telah menandatangani kontrak dengan raksasa Rusia Zenit St Petersburg untuk sisa musim 2025-26, sebuah keputusan yang tampaknya didorong oleh pertimbangan finansial, di atas segalanya.

    Zenit mungkin menawarkan peluang untuk meraih trofi, mengingat mereka saat ini berada di posisi kedua di Liga Premier Rusia, tetapi itulah batas daya tariknya; Duran akan terlupakan di sana, karena klub-klub Rusia dilarang berpartisipasi dalam kompetisi UEFA sejak invasi ilegal Rusia ke Ukraina empat tahun lalu, dan liga utama mereka hampir tidak ditayangkan di Eropa.

    Tujuannya tampaknya untuk menghasilkan banyak uang dan memastikan tempatnya di skuad Kolombia untuk Piala Dunia. Dia belum bermain untuk negaranya sejak Juni 2025 dan tidak termasuk dalam pemusatan latihan terbaru mereka pada November. "Mereka menjelaskan tujuan Zenit kepada saya. Saya sangat terkesan sehingga ingin melanjutkan karier saya di sini. Saya berusaha memilih jalan terbaik untuk diri saya dan keluarga saya. Saya yakin akan sukses dan bahagia di Zenit," kata Duran sebagai penjelasan.

    "Kita semua tahu dia pemain berkualitas tinggi, tapi hal-hal tidak berjalan sebaik yang dia harapkan," kata manajer Zenit Sergei Semak saat kedatangan Duran. "Kami mengharapkan dia termotivasi untuk pergi ke Piala Dunia bersama Kolombia dan bersaing dengan John Cordoba untuk tempat di starting XI. Kami akan mengandalkan dia untuk berkontribusi bagi kami, dan kami tidak ragu akan kualitasnya."

    Perlu dicatat, kesepakatan pinjaman dilaporkan termasuk opsi (€35 juta (£30,5 juta/$41,5 juta)) daripada kewajiban untuk membeli striker tersebut dari klub induknya Al-Nassr, yang menunjukkan dia akan mempertimbangkan opsi-opsinya setelah Piala Dunia musim panas ini. Untuk saat ini, however, dia memasuki wilayah yang belum diketahui dan menghadapi tantangan nyata untuk menghentikan penurunan performa yang dia sebabkan sendiri ke dalam kegelapan pada usia yang masih muda.

0