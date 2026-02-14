Dari rumor transfer Arsenal dan Real Madrid hingga kegelapan Rusia: Bagaimana karier Jhon Duran yang sedang berkembang telah berubah dari yang luar biasa menjadi yang benar-benar aneh

Namun, di tengah kekeringan gol di Premier League antara akhir September dan awal Desember 2024, dengan menit bermainnya yang masih terbatas, menjadi jelas bahwa ada masalah di balik layar. Meskipun ia mencetak gol di Liga Champions melawan Bayern dan Bologna, Duran telah mendapatkan reputasi sebagai pemain yang temperamental (mungkin tidak mengherankan, ia mengidolakan Zlatan Ibrahimovic yang terkenal temperamental).
Titik panas pertama terjadi ketika ia bereaksi sangat buruk saat diganti pada menit ke-66 melawan tim Italia pada Oktober, setelah mendapat kesempatan langka untuk menjadi starter. Penyerang itu tertangkap kamera memukul dan menendang bangku di bangku cadangan Villa Park, sebelum melemparkan sesuatu ke arah garis samping dalam ledakan emosi yang mengejutkan.
Emery mencoba meredam situasi setelahnya, tetapi semakin jelas bahwa ia kesulitan mengelola pemain Kolombia yang temperamental itu. "Saya tidak masalah dengan reaksinya," katanya. "Setiap pesan yang kami sampaikan di ruang ganti adalah tentang rasa hormat dan nilai-nilai kami. Beberapa pemain muda bisa bereaksi sedikit, tapi itu di bawah kendali saya. Debut pertamanya tahun ini - selalu lebih sulit memulai saat lawan dalam kondisi segar."
Membahas hubungannya dengan pelatih kepala Villa dalam wawancara dengan Sky Sports bulan berikutnya, Duran mengatakan: "Ada [momen] cinta dan benci, kadang-kadang! Tapi tidak, saya merasa sangat bersyukur padanya, sangat bersyukur padanya dan staf pelatihnya. Kami telah menghadapi banyak masalah, tapi itu normal, menurut saya.
"Kadang-kadang terjadi, dan ada percikan! Jadi kami terus berdebat! Tapi menurut saya itu normal untuk seorang pemuda seusia saya, dan orang seperti dia yang sudah tahu banyak, yang sudah mencapai begitu banyak hal. Dan kenyataannya, saya merasa sangat, sangat bersyukur berada di ruang ini, dan bahwa dia adalah orang yang hebat dalam sepak bola seperti dia. Ya, kadang-kadang kami berdebat. Karena dia punya sudut pandangnya sendiri, saya punya sudut pandang saya, dan saya tidak pernah menjadi orang yang diam. Jika saya punya sesuatu untuk dikatakan, tidak peduli siapa orangnya, saya akan mengatakannya."