Dari rumor transfer Arsenal dan Real Madrid hingga kegelapan Rusia: Bagaimana karier Jhon Duran yang sedang berkembang telah berubah dari yang luar biasa menjadi yang benar-benar aneh

Hanya lima bulan setelah kedatangannya di Arab Saudi, beredar kabar bahwa Duran bisa saja meninggalkan Al-Nassr karena gagal menyesuaikan diri di sana, meskipun ia telah mencetak 12 gol dalam 18 penampilan. Meskipun ditawari kesempatan untuk kembali ke Premier League oleh enam klub berbeda, penyerang tengah itu sekali lagi memilih opsi yang paling menguntungkan dengan bergabung ke Fenerbahce milik Jose Mourinho di Turki dengan status pinjaman.

Raksasa Super Lig tersebut melakukan upaya besar untuk mendapatkan pemain tersebut, dengan direktur olahraga mereka bahkan terbang ke Medellin untuk pembicaraan langsung dalam upaya meyakinkan Duran untuk memilih mereka daripada kembali ke Inggris, menurut The Athletic. Sementara itu, tawaran mereka kepada Al-Nassr adalah bahwa ia dapat meningkatkan nilai pasarnya selama satu musim di Turki, daripada dijual dengan kerugian yang memalukan pada musim panas itu.

Namun, sekali lagi, rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Dikabarkan bahwa Mourinho kesal karena pemain berusia 21 tahun itu tidak hadir pada hari pertama latihan pra-musim, dengan kutipan yang dikaitkan dengannya di media Spanyol menyebut Duran "tidak menghormati". Namun, Fenerbahce membantah bahwa pelatih kepala telah membuat pernyataan semacam itu, meskipun sepertinya mengakui bahwa pemain tersebut memang datang terlambat. Apakah hal itu telah disepakati sebelumnya masih belum jelas. "Pernyataan yang dibuat oleh manajer kami Jose Mourinho di media asing mengenai pemain kami Jhon Duran sepenuhnya tidak benar," kata mereka. "Manajer kami tidak pernah membuat pernyataan mengenai hal tersebut. Pemain kami tiba di Portugal malam ini untuk bergabung dengan kamp Algarve tim kami."

Mourinho kemudian dipecat hanya sebulan setelah musim baru dimulai karena gagal memastikan kualifikasi untuk Liga Champions. Pemecatannya bertepatan dengan Duran yang mengalami masalah peradangan tulang yang membuatnya absen dari akhir Agustus hingga awal November. Presiden klub yang baru terpilih, Sadettin Saran, terpaksa membantah rumor sensasional bahwa striker tersebut berpura-pura cedera karena tidak ingin bermain, setelah kesal dengan keputusan untuk memecat taktik Portugal terkenal tersebut. "Jhon Duran benar-benar mengalami cedera. Saya berbicara dengan dokternya di Spanyol dan meninjau hasil MRI-nya. Dia akan bergabung kembali dengan kami dalam beberapa minggu," kata Saran dalam konferensi pers pada Oktober.

Ketika dia tersedia, Duran jauh kurang produktif di tengah laporan bahwa dia kembali mengalami masalah mental, mencetak hanya lima gol dalam 21 penampilan, sementara sikapnya juga menjadi masalah. Terlepas dari masalah tersebut, dia diharapkan akan menyelesaikan musim di Istanbul, tetapi pada awal Februari dia tiba-tiba mengakhiri masa pinjamannya di Fenerbahce dan tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan.