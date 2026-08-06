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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Dari Puncak ke Dasar: Inzaghi Menjerumuskan Al Hilal ke dalam Taruhan Tersulit!

FEATURES
S. Inzaghi
Al Hilal
Saudi Pro League
D. Nunez
Italia
Arab Saudi
Uruguay

Krisis besar mengguncang pemuka Asia

Dalam dunia sepak bola, seorang pelatih bisa saja berhasil mengubah wajah sebuah tim dengan satu keputusan, tetapi ia juga bisa menempatkan klub dalam masalah berkepanjangan akibat sebuah pertaruhan yang tidak tepat sasaran.

Inilah yang tampaknya terjadi pada Al Hilal Saudi dalam kasus pemain asal Uruguay, Darwin Nunez, yang dalam beberapa bulan berubah dari sebuah transfer yang dipertahankan oleh Simone Inzaghi, menjadi salah satu kasus paling rumit di dalam klub.




  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nunez, Pilihan Utama Inzaghi

    Sejak hari-hari pertama kedatangannya, Inzaghi sudah menyatakan tuntutannya dengan jelas, karena ia menilai Darwin Nunez adalah penyerang yang mampu memimpin proyek teknisnya, dan ia meminta agar pemain itu direkrut meskipun harus mengorbankan Aleksandar Mitrovic, kendati pemain asal Brasil Marcos Leonardo berada dalam skuad tim.

    Manajemen memenuhi keinginan sang pelatih, dan menangani transfer itu sebagai batu fondasi dalam proyek baru, dengan harapan penyerang asal Uruguay tersebut memberikan tambahan yang dinantikan dan menghadirkan dimensi ofensif yang berbeda bagi Al Hilal.

    Ia pun benar-benar direkrut dari Liverpool dengan mahar 53 juta euro, kontrak Mitrovic diputus, dan nama Leonardo dicoret dari daftar pemain lokal dalam langkah yang menuai banyak kontroversi

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    Dari Transfer yang Dinanti Menjadi Beban Berat

    Namun kenyataan berjalan ke arah yang sama sekali berbeda, sebab Nunez tidak berhasil menampilkan level yang dinantikan para suporter, ditambah ia mengalami penurunan yang jelas dalam efektivitas serangan, dan tidak membuktikan bahwa dirinya adalah penyerang yang mampu membuat perbedaan di laga-laga besar.

    Seiring berjalannya musim, keyakinan tim pelatih mulai berubah secara bertahap, hingga akhirnya ia dicoret dari daftar pemain lokal setelah hanya enam bulan, sebuah keputusan yang mencerminkan besarnya kemerosotan yang dialami sang pemain, setelah sebelumnya menjadi andalan utama pelatih.

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    Selama periode penampilannya dengan seragam Al Hilal, Nunez tampil dalam 16 pertandingan, di mana ia mencetak 6 gol dan hanya memberikan 4 assist.

    Nunez melakukan 42 tembakan, 18 di antaranya mengarah ke gawang, dan menyia-nyiakan 8 peluang matang, dengan persentase konversi peluang menjadi gol hanya 15%, yang mengungkap besarnya penderitaan yang dialami sang pemuncak bersama penyerang asal Uruguay tersebut.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Hilal Membayar Harga Taruhan

    Masalahnya kini tidak lagi hanya bersifat teknis, tetapi telah berubah menjadi krisis manajerial dan pemasaran juga, karena Al Hilal kini memiliki seorang pemain dengan gaji besar dan nilai finansial yang tinggi, tanpa menjadi elemen inti di dalam proyek tersebut.

    Dan meskipun ada upaya berulang untuk melepasnya, baik melalui penjualan maupun peminjaman, seluruh negosiasi terbentur pada aspek finansial, sehingga transaksi tersebut tetap tergantung, sementara Al Hilal menanggung konsekuensi dari sebuah keputusan yang pada dasarnya dibuat berdasarkan keyakinan teknis dari Inzaghi.

    Pada akhirnya, Nunez tidak bisa disalahkan sendirian atas apa yang terjadi, tetapi yang pasti pelatih Italia itu adalah pihak yang menaruh taruhan terbesar padanya, sebuah taruhan yang hingga kini belum berhasil, sehingga Al Hilal mendapati dirinya menghadapi salah satu berkas tersulit di bursa transfer, dan membayar harga dari sebuah keputusan yang seharusnya membawa tim menuju puncak, tetapi justru menempatkannya di hadapan krisis yang belum berakhir hingga saat ini.

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