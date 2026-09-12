Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
jose mourinho - arda guler - real madrid - جوزيه مورينيو - أردا جولر - ريال مدريدAI - Gemini

Diterjemahkan oleh

Dari Napoli ke Rayo Vallecano: "Sentuhan Amrabat" Menyelamatkan Real Madrid dari Jurang Betis

FEATURES
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
J. Mourinho
A. Guler
Spanyol
Portugal
Turki

Tim kerajaan kembali ke jalur kemenangan di "La Liga"

Real Madrid berhasil bangkit dari kejutan yang mereka alami pada pekan lalu di Liga Spanyol, ketika menelan kekalahan mengejutkan dari Real Betis, kali ini melalui laga menghadapi Rayo Vallecano.

Real Madrid menang atas Rayo Vallecano dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Sabtu malam, di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan kelima Liga Spanyol.

  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kembalinya sang penyihir

    Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, arsitek Real Madrid, memulai pertandingan dengan susunan pemain yang mirip dengan laga terakhirnya melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa, dengan dua perubahan mendasar.

    Mourinho memainkan pemainnya asal Pantai Gading, Yan Diomande, di posisi sayap kanan menggantikan pemain Turki, Arda Guler, sementara pemain Portugal, Bernardo Silva, tampil menggantikan Alexander-Arnold di lini tengah.

    Kembalinya Bernardo untuk bermain di lini tengah memberikan Real Madrid kelancaran yang besar, di mana ia bagaikan solusi ajaib bagi rekan-rekannya dalam membawa bola keluar dari sepertiga pertama dan kedua hingga menuju gawang.

    Memang benar bintang Portugal itu tidak mencetak gol atau memberikan umpan menentukan secara langsung, tetapi seluruh gol yang dicetak Los Blancos sebelum ia ditarik keluar memiliki sentuhannya sejak awal.

    • Iklan

  • Dosa "Los Blancos"

    Meski demikian, mengandalkan duet Silva dan Federico Valverde di lini tengah di belakang Jude Bellingham secara umum bukanlah solusi yang baik, karena tim membutuhkan pemain yang lebih mampu menutup kedalaman lini tengah (posisi 6), seperti Aurelien Tchouameni.

    Namun, Rayo Vallecano tidak memberi dirinya kesempatan untuk memanfaatkan celah pertahanan tersebut, di mana para pemainnya justru berlomba-lomba melakukan kesalahan di hadapan para penyerang Real Madrid, hingga Los Blancos berhasil mencetak dua gol dalam 17 menit pertama.

    Dua gol Real Madrid lahir dari kesalahan individu yang naif, baik pelanggaran yang berbuah penalti pada gol pertama Kylian Mbappe, maupun umpan salah yang berujung pada gol kedua Alvaro Carreras.

    Jika Real Madrid sudah unggul dua gol dalam 17 menit pertama, sulit bagi tim mana pun untuk bangkit menghadapinya, dan hal itu disadari oleh Rayo Vallecano, sampai-sampai mereka kembali bertahan untuk mencegah kebobolan lebih banyak gol, alih-alih mencoba mencetak gol, yang pada akhirnya tidak berhasil mereka lakukan.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Dosa Mourinho

    Namun, saat babak kedua dimulai, Mourinho merasa bahwa pertandingan telah usai, sehingga ia memutuskan untuk memainkan gelandang asal Prancis, Eduardo Camavinga, menggantikan Valverde, sebuah pergantian yang diikuti dengan hilangnya kendali Real Madrid atas lini tengah secara total.

    Para pemain Rayo Vallecano dan pelatih mereka, Iñigo Pérez, memiliki keberanian untuk keluar dari markas mereka, dan hal itu terbantu oleh mundurnya Real Madrid secara berlebihan, disertai kehilangan bola yang berulang, tanpa mampu keluar dari sepertiga kedua lapangan.

    Tim tamu memanfaatkan celah yang jelas di lini tengah Real Madrid, dan mulai melepaskan tembakan-tembakan ke arah gawang tim ibu kota tersebut, dan seandainya bukan karena penampilan gemilang kiper asal Belgia, Thibaut Courtois, mereka akan mencetak lebih dari satu gol.

    Pelatih asal Portugal itu berusaha mengatasi situasi, dan menutup celah di lini tengah dengan menempatkan Tchouaméni bertahan menggantikan Bernardo Silva, tetapi ia tahu bahwa pergantian itu berarti kehilangan elemen terakhir yang mampu mengontrol bola dan memperpanjang penguasaannya di antara kaki para pemainnya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    Solusinya ada pada Güler

    Karena itu, perubahan berikutnya langsung dilakukan dengan memasukkan Arda Guler menggantikan Diomande, yang membantu mengubah jalannya pertandingan secara total.

    Setelah sebelumnya permainan cenderung mengarah ke gawang Courtois, keseimbangan kembali berkat pemain Turki tersebut, yang mengembalikan bola ke kaki para pemain Real Madrid dan mengendalikan tempo permainan dengan sebaik mungkin.

    Arda Guler menebarkan sihirnya, ia nyaris mendapatkan tendangan penalti, sebelum menciptakan gol keempat yang dicetak bintang Prancis Kylian Mbappe.

    Dapat dikatakan bahwa Guler adalah pemain yang menuntun Real Madrid ke tempat aman, setelah sebelumnya nyaris terjerumus ke dalam jebakan yang membuat mereka terpuruk saat menghadapi Real Betis.

  • Di tangan Amr bukan Madrid

    Berbicara soal keberuntungan Real Madrid, bangsa Arab dahulu mengenal ungkapan "bi yadi la bi yadi Amr", untuk menggambarkan seseorang yang melakukan sesuatu sendiri tanpa menunggu bantuan orang lain, dan itulah yang tidak dilakukan oleh Los Blancos dalam dua pertandingan terakhir.

    Los Blancos jelas diuntungkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan Rayo Vallecano dalam laga malam ini, meski mereka sendiri juga melakukan kesalahan-kesalahan yang tak kalah nyata, persis seperti yang terjadi pada pertandingan sebelumnya melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa.

    Mourinho juga memulai laga melawan Inter dengan cara yang keliru, ketika ia mengandalkan Valverde di samping Arnold di lini tengah, yang memberi keunggulan besar bagi klub Italia itu, namun mereka menyia-nyiakannya sendiri akibat kesalahan-kesalahan konyol dari para pemainnya.

    Gol pertama lahir dari kesalahan konyol Aurel Bisseck, bek Inter Milan, saat ia kehilangan bola di area berbahaya, sehingga Brahim Diaz memanfaatkan situasi tersebut dan menciptakan gol pertama bagi Kylian Mbappe.

    Setelah itu, kiper Josep Martinez melakukan kesalahan yang lebih konyol lagi, ketika ia mencoba melewati Federico Valverde, tetapi kehilangan bola di depan pemain Real Madrid tersebut hingga bola langsung meluncur ke gawang menandai gol kedua.

    Memang benar Inter mencetak satu gol di babak kedua dan nyaris menyamakan kedudukan, tetapi mereka gagal bangkit dari kekalahan yang mereka ciptakan sendiri, persis seperti yang terjadi pada Rayo Vallecano.

LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol crest
Espanyol
ESP
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA