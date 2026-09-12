Berbicara soal keberuntungan Real Madrid, bangsa Arab dahulu mengenal ungkapan "bi yadi la bi yadi Amr", untuk menggambarkan seseorang yang melakukan sesuatu sendiri tanpa menunggu bantuan orang lain, dan itulah yang tidak dilakukan oleh Los Blancos dalam dua pertandingan terakhir.
Los Blancos jelas diuntungkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan Rayo Vallecano dalam laga malam ini, meski mereka sendiri juga melakukan kesalahan-kesalahan yang tak kalah nyata, persis seperti yang terjadi pada pertandingan sebelumnya melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa.
Mourinho juga memulai laga melawan Inter dengan cara yang keliru, ketika ia mengandalkan Valverde di samping Arnold di lini tengah, yang memberi keunggulan besar bagi klub Italia itu, namun mereka menyia-nyiakannya sendiri akibat kesalahan-kesalahan konyol dari para pemainnya.
Gol pertama lahir dari kesalahan konyol Aurel Bisseck, bek Inter Milan, saat ia kehilangan bola di area berbahaya, sehingga Brahim Diaz memanfaatkan situasi tersebut dan menciptakan gol pertama bagi Kylian Mbappe.
Setelah itu, kiper Josep Martinez melakukan kesalahan yang lebih konyol lagi, ketika ia mencoba melewati Federico Valverde, tetapi kehilangan bola di depan pemain Real Madrid tersebut hingga bola langsung meluncur ke gawang menandai gol kedua.
Memang benar Inter mencetak satu gol di babak kedua dan nyaris menyamakan kedudukan, tetapi mereka gagal bangkit dari kekalahan yang mereka ciptakan sendiri, persis seperti yang terjadi pada Rayo Vallecano.