Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, arsitek Real Madrid, memulai pertandingan dengan susunan pemain yang mirip dengan laga terakhirnya melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa, dengan dua perubahan mendasar.

Mourinho memainkan pemainnya asal Pantai Gading, Yan Diomande, di posisi sayap kanan menggantikan pemain Turki, Arda Guler, sementara pemain Portugal, Bernardo Silva, tampil menggantikan Alexander-Arnold di lini tengah.

Kembalinya Bernardo untuk bermain di lini tengah memberikan Real Madrid kelancaran yang besar, di mana ia bagaikan solusi ajaib bagi rekan-rekannya dalam membawa bola keluar dari sepertiga pertama dan kedua hingga menuju gawang.

Memang benar bintang Portugal itu tidak mencetak gol atau memberikan umpan menentukan secara langsung, tetapi seluruh gol yang dicetak Los Blancos sebelum ia ditarik keluar memiliki sentuhannya sejak awal.