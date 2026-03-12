"Dari mimpi menjadi mimpi buruk": Kiper yang dikritik menanggapi debut mengerikan di Liga Champions

Tudor menjelaskan pergantian pemain tersebut dengan alasan bahwa ia ingin "melindungi pemain dan tim". "Saya telah menjelaskan kepada Toni setelah pertandingan bahwa ia adalah orang yang tepat dan kiper yang baik. Sayangnya, kesalahan-kesalahan ini terjadi dalam pertandingan penting ini."

Namun, pelatih Spurs tetap mendapat kritik. "Semua orang di dunia sepak bola akan mengingat momen ini setiap kali mereka melihat atau mendengar nama Kinsky. Setidaknya kamu harus membiarkannya bermain sampai babak pertama berakhir. Dengan begitu, kariernya benar-benar hancur. Aku benar-benar bersimpati padanya," kata legenda kiper Peter Schmeichel.

Kinsky telah bergabung dengan Tottenham sejak awal 2025, setelah pindah dari Slavia Praha ke London dengan nilai transfer 16,5 juta euro. Namun, dia tidak bisa menggeser posisi kiper utama Guglielmo Vicario. Secara keseluruhan, dia telah bermain dalam 13 pertandingan.