Pemain berusia 22 tahun itu melakukan dua kesalahan fatal pada awal pertandingan saat Spurs kalah 2-5 dari Atletico Madrid. Pelatih Igor Tudor kemudian menggantikannya saat skor 0-3 setelah hanya 17 menit bermain, dan keputusannya itu kemudian dikritik tajam.
"Dari mimpi menjadi mimpi buruk": Kiper yang dikritik menanggapi debut mengerikan di Liga Champions
Kinsky meninggalkan lapangan dengan wajah yang tampak sedih. Setelah beberapa saat, kiper tersebut untuk pertama kalinya mengomentari malam yang dramatis itu dalam sebuah cerita Instagram. "Terima kasih atas pesannya," tulisnya dan menekankan: "Dari mimpi menjadi mimpi buruk dan kembali menjadi mimpi. Sampai jumpa."
Sebelumnya di musim ini, pemain asal Ceko itu hanya dua kali bermain di Piala Liga Inggris, sehingga penunjukannya sebagai starter di leg pertama babak 16 besar semakin mengejutkan. Hanya enam menit setelah pertandingan dimulai, malam Kinsky sudah terlihat suram ketika ia terpeleset dengan bola di kakinya dan Marcos Llorente mencetak gol 1-0. Sebelum gol ketiga oleh Julian Alvarez, ia gagal mengontrol bola.
"Begitulah cara dia menghancurkan kariernya sepenuhnya."
Tudor menjelaskan pergantian pemain tersebut dengan alasan bahwa ia ingin "melindungi pemain dan tim". "Saya telah menjelaskan kepada Toni setelah pertandingan bahwa ia adalah orang yang tepat dan kiper yang baik. Sayangnya, kesalahan-kesalahan ini terjadi dalam pertandingan penting ini."
Namun, pelatih Spurs tetap mendapat kritik. "Semua orang di dunia sepak bola akan mengingat momen ini setiap kali mereka melihat atau mendengar nama Kinsky. Setidaknya kamu harus membiarkannya bermain sampai babak pertama berakhir. Dengan begitu, kariernya benar-benar hancur. Aku benar-benar bersimpati padanya," kata legenda kiper Peter Schmeichel.
Kinsky telah bergabung dengan Tottenham sejak awal 2025, setelah pindah dari Slavia Praha ke London dengan nilai transfer 16,5 juta euro. Namun, dia tidak bisa menggeser posisi kiper utama Guglielmo Vicario. Secara keseluruhan, dia telah bermain dalam 13 pertandingan.
