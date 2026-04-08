Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
Dari Maroko ke Arab Saudi... Pukulan baru yang menghancurkan impian Mendy di Liga Roshen

Bintang asal Senegal itu kembali mengalami pukulan telak

Kiper asal Senegal, Edouard Mendy, bintang Al-Ahli Jeddah, kembali mengalami kemunduran dalam kariernya pada musim ini, setelah gawangnya kebobolan satu gol saat menghadapi Al-Fayha dalam pertandingan yang digelar Rabu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-29 Liga Roshen Saudi.

Kiper berpengalaman ini bertekad membawa Al-Ahli meraih gelar Liga Roshen setelah absen bertahun-tahun, guna menambah gelar baru dalam kariernya bersama "Al-Raqi".

Namun, musim ini, persaingan memperebutkan gelar juara sangat ketat dengan beberapa klub seperti Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Qadsia, yang membuat misi Al-Ahli menjadi sangat sulit.

  • Kejutan Maroko

    Pukulan pertama yang dialami Mendy pada musim ini adalah keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) untuk mencabut gelar Piala Afrika dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko.

    Hal ini terjadi meskipun Senegal telah dinobatkan sebagai juara di tanah Maroko beberapa bulan lalu, setelah menang 1-0 dalam pertandingan final.

    Namun, penarikan diri Senegal yang kemudian dibatalkan, mendorong Maroko untuk mengajukan protes yang diterima, dan berdasarkan itu gelar tersebut dicabut dari "Singa Teranga".

    Impian Mendi sirna

    Terlepas dari krisis yang melanda Senegal dan Maroko, Mendy bermimpi menjadi kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak dalam satu musim di sejarah Liga Roshen, namun ia harus menelan kekecewaan saat menghadapi Al-Fayha.

    Mendy telah mencatatkan 12 pertandingan tanpa kebobolan, dan ia membutuhkan 7 clean sheet lagi di sisa pertandingan untuk memecahkan rekor historis kiper Brasil, Marcelo Grohe.

    Grohe adalah kiper dengan rekor clean sheet terbanyak dalam satu musim, yang pernah dicapainya bersama Al-Ittihad dengan 18 pertandingan.

    Namun, Mendy memiliki peluang untuk menyamai rekor Grohe jika ia mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam 6 pertandingan berikutnya.

  • Apa saja yang telah dilakukan Mendy bersama Al Ahly?

    Mendy bergabung dengan Al Ahli pada musim panas 2023, datang dari Chelsea, dan berhasil tampil gemilang serta membawa timnya meraih gelar Liga Champions Asia dan Piala Super Nasional.

    Mendy telah tampil dalam 106 pertandingan bersama Al Ahli, kebobolan 103 gol, dan mencatatkan 47 clean sheet.