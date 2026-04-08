Dari Maroko ke Arab Saudi... Pukulan baru yang menghancurkan impian Mendy di Liga Roshen

Kiper asal Senegal, Edouard Mendy, bintang Al-Ahli Jeddah, kembali mengalami kemunduran dalam kariernya pada musim ini, setelah gawangnya kebobolan satu gol saat menghadapi Al-Fayha dalam pertandingan yang digelar Rabu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-29 Liga Roshen Saudi.

Kiper berpengalaman ini bertekad membawa Al-Ahli meraih gelar Liga Roshen setelah absen bertahun-tahun, guna menambah gelar baru dalam kariernya bersama "Al-Raqi".

Namun, musim ini, persaingan memperebutkan gelar juara sangat ketat dengan beberapa klub seperti Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Qadsia, yang membuat misi Al-Ahli menjadi sangat sulit.