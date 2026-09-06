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Hansi FlickVoetbalzone

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Dari mana datangnya ancaman? Flick lepaskan monster Catalunya lewat duet Lamine-Fermin

FEATURES
Analysis
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
H. Flick
L. Yamal
F. Lopez
Spanyol
Jerman

Dalam pertandingan yang nyaris berjalan sepihak, Barcelona menghancurkan tuan rumah Valencia dengan skor telak 5-0 di Stadion Mestalla. Tim Katalan itu menerapkan dominasi penuh atas jalannya permainan sejak awal hingga peluit panjang, dan tidak memberikan lawan peluang nyata untuk masuk ke dalam irama pertandingan.

Meski hasil akhir sudah cukup lebar dengan lima gol, sebenarnya angka itu masih bisa bertambah lebih banyak lagi, terutama mengingat begitu banyaknya peluang yang disia-siakan para pemain Barcelona, yang seharusnya bisa membuat hasil pertandingan menjadi bersejarah.

Pertandingan tersebut menyaksikan penampilan gemilang dari sebagian besar elemen ofensif dalam susunan pemain Barcelona, tetapi duet Lamine Yamal dan Fermin Lopez menjadi yang paling berpengaruh, setelah keduanya tampil luar biasa dan memperlihatkan besarnya fleksibilitas serta konsep tanpa titik pusat yang menjadi andalan pelatih Hansi Flick dalam membangun sistem serangannya, sehingga tim terus menampilkan diri sebagai salah satu tim terkuat secara ofensif sejak awal musim.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal si Pengganggu: Bara yang Tak Pernah Padam

    Lamine Yamal menjadi pemain yang paling merepotkan lini pertahanan Valencia sepanjang 90 menit, setelah ia berubah menjadi sumber ancaman yang tak henti-henti dari sisi kanan, dan tidak memberi kesempatan bagi para bek lawan untuk bernapas karena pergerakannya yang terus-menerus baik dengan bola maupun tanpa bola, serta kemampuannya untuk menusuk ke jantung pertahanan dan menciptakan bahaya dari berbagai posisi.

    Yamal mencetak dua gol dalam pertandingan itu, dan juga mencetak gol ketiga yang dianulir, selain upaya-upayanya yang terus dilancarkan ke arah gawang serta bola-bola yang ia sajikan untuk rekan-rekannya di dalam kotak penalti, sehingga sekali lagi ia menegaskan bahwa dirinya bukan lagi sekadar pemain berbakat yang menunggu kematangannya, melainkan telah menjadi elemen yang menentukan dan mampu mengubah jalannya pertandingan seorang diri.

    Yang terpenting, Yamal tidak hanya mencari peluang untuk mencetak gol, tetapi ia terus bergerak di antara lini dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Valencia, dan dengan hampir setiap sentuhan, Barcelona tampak mampu menciptakan peluang baru, sehingga ia layak menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tanpa ada yang bisa membantahnya.

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  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-BARCELONAAFP

    Fermin Lopez, Bintang Trik Jitu Flick

    Fermin Lopez menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan oleh filosofi Flick dalam pertandingan ini. Di atas kertas dia adalah seorang gelandang, tetapi perannya di dalam lapangan sama sekali berbeda, karena pelatih asal Jerman itu mengandalkan pergerakan cerdas dan berulang yang membuat Fermin berubah menjadi pemain tambahan di dalam kotak penalti dan di jantung lini serang.

    Salah satu trik taktis yang paling menonjol adalah turunnya Raphinha ke lini tengah pada beberapa fase serangan, bersamaan dengan pergerakan Fermin ke jantung pertahanan sebagai penyerang. Hal ini menciptakan kebingungan yang jelas di antara para bek Valencia, karena mereka tidak menemukan pemain tetap yang bisa dikawal, dan pada saat yang sama terbuka ruang-ruang di depan para pemain Barcelona yang datang dari belakang.

    Fermin berhasil memanfaatkan pergerakan ini dengan sebaik-baiknya, mencetak satu gol dan menciptakan dua gol, menegaskan bahwa desentralisasi yang diandalkan Flick di lini depan memberikan kebebasan besar kepada para pemainnya untuk bertukar posisi, dan menyulitkan pertahanan mana pun untuk menentukan identitas penyerang sejati Barcelona dalam setiap serangan.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri dan Pedri: Harmoni yang Diprediksi

    Pertandingan ini juga menyimpan momen penting dengan tampilnya Rodri sebagai starter untuk kali pertama bersama Barcelona. Meski gelandang asal Spanyol itu ditarik keluar pada menit ke-62, menit-menit yang ia lalui memperlihatkan keselarasan yang jelas dan sesuai harapan dengan Pedri, begitu pula dengan Fermin Lopez dan Lamine Yamal, sesuatu yang sebagian besar dapat dijelaskan lewat kedekatan mereka satu sama lain di timnas Spanyol.

    Kehadiran Rodri di samping Pedri memberikan Barcelona paduan yang ideal di lini tengah, antara pemain yang mampu mengontrol tempo dan mengamankan pembangunan serangan dari belakang, dengan pemain lain yang memiliki kemampuan bergerak di antara lini, membawa bola maju, dan menciptakan solusi ofensif. Dengan keduanya, sistem permainan pun berubah menjadi ruang kebebasan yang lebih luas bagi para pemain lini depan.

    Melihat apa yang tampak pada awal musim, duet Rodri dan Pedri terlihat sangat berpeluang menjadi duet utama di lini tengah Barcelona sepanjang musim, terlebih dengan kemampuan Flick memberikan kebebasan bergerak kepada para pemain di depan mereka, sehingga keselarasan di antara mereka menjadi poin kekuatan tambahan dalam sistem tim.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kelancaran ala Katalan: Serangan Datang dari Segala Penjuru

    Salah satu pemandangan paling menonjol dalam pertandingan ini adalah kelancaran luar biasa dalam cara bermain Barcelona. Umpan-umpan pendek selalu hadir, pergerakan tanpa bola begitu jelas, dan penetrasi datang dari berbagai area lapangan. Hal ini membuat Valencia tak mampu menentukan sumber ancaman atau menutup satu jalur serangan.

    Statistik mencerminkan besarnya dominasi ini dengan sangat jelas. Barcelona melepaskan 25 tembakan ke arah gawang Valencia, 10 di antaranya tepat sasaran, dan mencetak 5 gol dari peluang tersebut. Ini adalah angka-angka ofensif yang luar biasa besar, yang menegaskan bahwa kemenangan lima gol itu bukan hasil dari memanfaatkan sejumlah peluang terbatas, melainkan datang setelah tekanan menyerang yang terus-menerus dan penciptaan peluang secara beruntun.

    Yang mencolok, Barcelona melakukan semua itu tanpa keberadaan penyerang tengah murni. Sepanjang pertandingan, penonton sulit menentukan secara pasti siapa penyerang yang sesungguhnya. Sesekali Raphinha bergerak ke area dalam, di lain kesempatan Fermin maju ke depan, sementara Yamal masuk dari sisi tepi ke jantung permainan. Hal ini mencerminkan besarnya desentralisasi dan fleksibilitas yang diberikan Flick kepada para pemainnya.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia limbung di tengah badai

    Di sisi lain, Valencia tampil sangat kebingungan, terutama di lini belakang yang tidak mampu menghadapi gempuran serangan Barcelona atau membatasi pergerakan para pemainnya. Setiap kali tim berhasil menutup satu ruang, muncul ruang lainnya, dan setiap kali mereka mencoba mengawal seorang pemain, mereka mendapati pemain lain masuk ke ruang yang sama.

    Valencia mencoba mendekati gawang Barcelona dengan malu-malu, tetapi upaya mereka tidak cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Joan Garcia siap mengantisipasi ancaman-ancaman yang datang ke arahnya, sementara Barcelona tetap menjadi pihak yang paling mendominasi dan berbahaya sepanjang laga.

    Dengan lima gol ini, Barcelona bersama Flick melanjutkan awal ofensif yang luar biasa di Liga Spanyol, setelah mencetak 17 gol dalam 4 pertandingan pertama dan hanya kebobolan dua gol. Angka-angka ini mencerminkan kekuatan ofensif yang dahsyat dari tim dan menegaskan bahwa pesan telah sampai lebih awal kepada seluruh pesaing: Barcelona musim ini tidak membutuhkan penyerang tengah murni untuk mengubah setiap pertandingan menjadi pesta gol.

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