Dalam pertandingan yang nyaris berjalan sepihak, Barcelona menghancurkan tuan rumah Valencia dengan skor telak 5-0 di Stadion Mestalla. Tim Katalan itu menerapkan dominasi penuh atas jalannya permainan sejak awal hingga peluit panjang, dan tidak memberikan lawan peluang nyata untuk masuk ke dalam irama pertandingan.

Meski hasil akhir sudah cukup lebar dengan lima gol, sebenarnya angka itu masih bisa bertambah lebih banyak lagi, terutama mengingat begitu banyaknya peluang yang disia-siakan para pemain Barcelona, yang seharusnya bisa membuat hasil pertandingan menjadi bersejarah.

Pertandingan tersebut menyaksikan penampilan gemilang dari sebagian besar elemen ofensif dalam susunan pemain Barcelona, tetapi duet Lamine Yamal dan Fermin Lopez menjadi yang paling berpengaruh, setelah keduanya tampil luar biasa dan memperlihatkan besarnya fleksibilitas serta konsep tanpa titik pusat yang menjadi andalan pelatih Hansi Flick dalam membangun sistem serangannya, sehingga tim terus menampilkan diri sebagai salah satu tim terkuat secara ofensif sejak awal musim.

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