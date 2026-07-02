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Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Dari Mahrez hingga Kessié... Apakah Al-Ahly sudah bosan meraih gelar?

FEATURES
Al Ahli
R. Mahrez
F. Kessie
Saudi Pro League
AFC Champions League Elite
Super Cup
Arab Saudi
Aljazair
Côte d’Ivoire

"Al-Raqi" meraih 3 gelar dalam dua musim terakhir

Klub Al-Ahli Saudi saat ini sedang mengalami masa-masa yang penuh ketidakpastian, atau lebih tepatnya, para pendukungnya yang mengalaminya, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan tim pada musim depan.

Al-Ahli akan memasuki musim baru dengan target memperebutkan empat gelar, yaitu Liga Roshen, Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin, Piala Super Saudi, dan Liga Champions Asia.

  • Kepergian Para Bintang

    Namun, apa yang terjadi di klub Saudi tersebut tidak menunjukkan adanya peluang untuk bersaing memperebutkan gelar apa pun, terutama mengingat cara penanganan skuad tim tersebut.

    Al-Ahli mengumumkan, Rabu kemarin, bahwa gelandang asal Pantai Gading, Frank Kessié, telah hengkang dari tim secara gratis, setelah kontraknya berakhir pada akhir musim lalu.

    Hal ini terjadi di tengah banyaknya laporan media yang menegaskan bahwa Al-Ahli telah memberitahukan kepada bintang Aljazairnya, Riyad Mahrez, tentang pemutusan kontraknya secara sepihak, berdasarkan klausul yang mengizinkannya melakukan hal tersebut sebelum 30 Juni lalu, dengan kompensasi sebesar 15 juta dolar.

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  • Prestasi yang Abadi

    Dengan demikian, Al-Ahly akan kehilangan dua pemain yang paling berpengaruh dalam perjalanan klub selama tiga tahun terakhir, tepatnya sejak musim panas 2023, ketika Mahrez bergabung dari Manchester City dan Kessie dari Barcelona.

    Sejak saat itu, kedua bintang tersebut menampilkan performa yang sangat impresif; Mahrez tampil dalam 122 pertandingan, mencetak 37 gol, dan memberikan 50 assist.

    Pada periode yang sama, Kessie tampil bersama “Al-Raqi” dalam 119 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 26 gol serta memberikan 15 assist.

    Penampilan gemilang ini membantu Al-Ahli meraih tiga gelar juara, terutama Liga Champions Asia yang diraih untuk pertama kalinya dalam sejarah klub pada tahun 2025, sebelum mengulangi prestasi tersebut pada tahun ini, serta Piala Super Arab Saudi yang tidak pernah diraih sejak 2016.

  • Lebih dari sekadar pemain

    Namun, angka-angka dan kemampuan teknis bukanlah hal utama yang membedakan Mahrez dan Kessie; keduanya berperan sebagai pemimpin tim, terutama di saat-saat sulit, bukan hanya karena usia, tetapi juga berkat pengalaman yang telah terakumulasi serta kepribadian kepemimpinan mereka.

    Peran keduanya terlihat jelas pada edisi terakhir Liga Champions Asia, di mana Al-Ahli mengalami kesulitan besar di setiap pertandingan sistem gugur, dan tidak ada yang lebih baik dari keduanya untuk membalikkan keadaan.

    Mahrez mencetak gol kemenangan atas Al-Duhail di babak 16 besar, empat menit sebelum akhir perpanjangan waktu dan sebelum dilanjutkan ke adu penalti—adu penalti yang sama yang kemudian menyingkirkan rival abadi Al-Hilal dari Al-Sadd Qatar.

    Di perempat final, saat Johor Darul Ta’zim unggul 1-0, di tengah kekurangan pemain Al-Ahli akibat kartu merah yang diterima Ali Majrashi, Kiese muncul dan mencetak gol penyama kedudukan yang mengembalikan tim ke dalam pertandingan.

    Peran terpentingnya terjadi di final melawan Machida Zelvia, saat Al-Ahli bermain dengan kekurangan pemain di babak perpanjangan waktu akibat kartu merah yang diterima Zakaria Hawsawi; di situlah Kisse kembali tampil dan menciptakan gol kemenangan yang dicetak oleh Firas Al-Buraikan.

    Bahkan pada edisi sebelumnya, Kesse mencetak gol di pertandingan final melawan Kawasaki Frontale dari Jepang, sementara Mahrez menjadi pemain yang paling banyak menciptakan peluang gol di turnamen tersebut.

  • Pemain cadangan yang belum berpengalaman

    Kepergian Kiseh membuat lini tengah Al-Ahly kehilangan pemimpin sejati, di mana saat ini terdapat duo pemain lokal Eid Al-Mawlid dan Ziad Al-Juhani, serta dua pemain Prancis Enzo Milot dan Valentin Atangana, yang semuanya tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin posisi penting ini.

    Adapun Mahrez, ia telah menyerahkan posisinya kepada Abu Al-Shamat, namun yang terakhir ini dikenal memiliki kondisi fisik yang lemah dan tingkat cedera yang tinggi, yang berpotensi menempatkan tim dalam kesulitan pada pertandingan-pertandingan berat, belum lagi kurangnya pengalamannya.

    Memang benar bahwa Al-Ahli telah merekrut pemain sayap Mishaal Al-Mutairi dari Abha, namun ia tentu tidak akan mampu memikul beban lini tersebut setelah kepergian Mahrez, mengingat kurangnya pengalamannya juga, mengingat ia sebelumnya bermain di Liga Yelo Divisi Utama.

  • Apakah era kejuaraan sudah berakhir?

    Kondisi yang tidak menentu ini membuat para pendukung Al-Ahli cemas, terutama karena mereka sempat berharap bisa meraih gelar Liga Saudi yang sudah 10 tahun lamanya tak pernah mereka raih.

    Kini, ambisi tersebut tampaknya sulit terwujud, dan impian mereka kini adalah agar roda gelar juara terus berputar, setelah meraih tiga gelar dalam dua musim terakhir.