Dari Mahrez hingga Kessié... Apakah Al-Ahly sudah bosan meraih gelar?

Namun, angka-angka dan kemampuan teknis bukanlah hal utama yang membedakan Mahrez dan Kessie; keduanya berperan sebagai pemimpin tim, terutama di saat-saat sulit, bukan hanya karena usia, tetapi juga berkat pengalaman yang telah terakumulasi serta kepribadian kepemimpinan mereka.

Peran keduanya terlihat jelas pada edisi terakhir Liga Champions Asia, di mana Al-Ahli mengalami kesulitan besar di setiap pertandingan sistem gugur, dan tidak ada yang lebih baik dari keduanya untuk membalikkan keadaan.

Mahrez mencetak gol kemenangan atas Al-Duhail di babak 16 besar, empat menit sebelum akhir perpanjangan waktu dan sebelum dilanjutkan ke adu penalti—adu penalti yang sama yang kemudian menyingkirkan rival abadi Al-Hilal dari Al-Sadd Qatar.

Di perempat final, saat Johor Darul Ta’zim unggul 1-0, di tengah kekurangan pemain Al-Ahli akibat kartu merah yang diterima Ali Majrashi, Kiese muncul dan mencetak gol penyama kedudukan yang mengembalikan tim ke dalam pertandingan.

Peran terpentingnya terjadi di final melawan Machida Zelvia, saat Al-Ahli bermain dengan kekurangan pemain di babak perpanjangan waktu akibat kartu merah yang diterima Zakaria Hawsawi; di situlah Kisse kembali tampil dan menciptakan gol kemenangan yang dicetak oleh Firas Al-Buraikan.

Bahkan pada edisi sebelumnya, Kesse mencetak gol di pertandingan final melawan Kawasaki Frontale dari Jepang, sementara Mahrez menjadi pemain yang paling banyak menciptakan peluang gol di turnamen tersebut.