Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mourinho pernah menghadapi situasi di Benfica yang menggambarkan bagaimana gaya kepemimpinannya berubah. Saat itu, pemain bernama Šegildirup datang sebagai salah satu talenta muda Eropa yang paling menjanjikan, namun ia gagal menunjukkan performa yang diharapkan.

Alih-alih membiarkannya menghadapi nasibnya sendiri, pelatih asal Portugal itu menyadari bahwa ia harus lebih banyak bekerja dengannya dari segi psikologis, terutama ketika segalanya menjadi sangat rumit bagi sang pemain pada November 2025 setelah ia terlibat dalam kasus pidana terkait penyebaran video berkonten seksual yang melibatkan anak di bawah umur, sebuah insiden yang mirip dengan yang dialami Asensio di Real Madrid.

Pada saat itu, Mourinho memutuskan untuk melindungi pemain tersebut karena menyadari bahwa inilah saat yang paling penting bagi Schieldrop untuk merasakan dukungannya. Di saat yang sama, pelatih tersebut menuntut pemainnya untuk menunjukkan komitmen pertahanan yang lebih besar, agresivitas kompetitif, intensitas tinggi, dan konsistensi agar ia dapat membuktikan kualitasnya kepada semua orang di luar sana, dan hal ini berhasil.

Benfica hampir menjual Shildirob di bursa transfer musim dingin ke Club Brugge asal Belgia dengan harga 10 juta euro, namun Mourinho menentang keputusan tersebut sepenuhnya, dan berhasil mengubah pemain tersebut dari yang terpinggirkan menjadi salah satu bintang terkemuka musim ini, mengakhiri musim dengan mencetak 10 gol (dua di antaranya ke gawang Real Madrid) dan memberikan 7 assist.

Pemain Norwegia itu sendiri juga secara terbuka mengakui bahwa Mourinho lah yang membantunya keluar dari krisis tersebut, dan Benfica baru-baru ini menerima tawaran senilai 70 juta euro untuk melepas jasanya.