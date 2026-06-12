Perubahan mendasar dalam gaya kepemimpinan dan manajemen teknis diperkenalkan oleh pelatih asal Portugal, José Mourinho, dalam petualangan barunya bersama Real Madrid. Ia kini meninggalkan gaya permainan yang agresif dan konfrontatif, dan lebih mengutamakan pembangunan serangan serta pengendalian lawan secara cerdas, yang merupakan versi yang jauh lebih matang dibandingkan dengan gaya yang ditinggalkannya di ibu kota Spanyol 13 tahun lalu.
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Dari kemarahan hingga pengendalian diri... Bagaimana Mourinho melepaskan diri dari obsesi akan pertarungan?
Karakter baru
Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mourinho pernah menghadapi situasi di Benfica yang menggambarkan bagaimana gaya kepemimpinannya berubah. Saat itu, pemain bernama Šegildirup datang sebagai salah satu talenta muda Eropa yang paling menjanjikan, namun ia gagal menunjukkan performa yang diharapkan.
Alih-alih membiarkannya menghadapi nasibnya sendiri, pelatih asal Portugal itu menyadari bahwa ia harus lebih banyak bekerja dengannya dari segi psikologis, terutama ketika segalanya menjadi sangat rumit bagi sang pemain pada November 2025 setelah ia terlibat dalam kasus pidana terkait penyebaran video berkonten seksual yang melibatkan anak di bawah umur, sebuah insiden yang mirip dengan yang dialami Asensio di Real Madrid.
Pada saat itu, Mourinho memutuskan untuk melindungi pemain tersebut karena menyadari bahwa inilah saat yang paling penting bagi Schieldrop untuk merasakan dukungannya. Di saat yang sama, pelatih tersebut menuntut pemainnya untuk menunjukkan komitmen pertahanan yang lebih besar, agresivitas kompetitif, intensitas tinggi, dan konsistensi agar ia dapat membuktikan kualitasnya kepada semua orang di luar sana, dan hal ini berhasil.
Benfica hampir menjual Shildirob di bursa transfer musim dingin ke Club Brugge asal Belgia dengan harga 10 juta euro, namun Mourinho menentang keputusan tersebut sepenuhnya, dan berhasil mengubah pemain tersebut dari yang terpinggirkan menjadi salah satu bintang terkemuka musim ini, mengakhiri musim dengan mencetak 10 gol (dua di antaranya ke gawang Real Madrid) dan memberikan 7 assist.
Pemain Norwegia itu sendiri juga secara terbuka mengakui bahwa Mourinho lah yang membantunya keluar dari krisis tersebut, dan Benfica baru-baru ini menerima tawaran senilai 70 juta euro untuk melepas jasanya.
- AFP
Pahlawan Pertempuran
Hari-hari mendatang akan membuktikan kebenaran perubahan ini, karena Mourinho yang tiba di Madrid kini tampak sangat berbeda dari pelatih yang meninggalkan ibu kota 13 tahun lalu. Pelatih asal Portugal itu kini bukan lagi sosok yang duduk dengan marah dan geram di depan mikrofon setelah kekalahan untuk melontarkan kritik tajam kepada para pemainnya, malah Mourinho saat ini berhasil beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern.
Mourinho kini sepenuhnya menyadari bahwa para pemain mewakili entitas mandiri yang berdiri sendiri, dan ia mulai berinteraksi dengan mereka dengan cerdas dan tenang, serta mengelilingi dirinya dengan tim kerja yang tidak membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan, baik dalam aspek media dan komunikasi, maupun dalam strategi yang diterapkan di platform media sosial, atau bahkan dalam sifat pesan yang disampaikan, di mana setiap detail diukur dengan sangat teliti.
Model kepemimpinan baru yang diterapkan oleh pelatih asal Portugal ini, di mana Mourinho telah mengubah gaya kepemimpinannya dan hubungannya yang dekat dengan para pemain secara signifikan dibandingkan dengan situasi selama masa kepelatihannya yang pertama bersama Real Madrid. Versi baru "The Special One" kini berkembang melalui pembentukan hubungan dengan para pemain alih-alih terlibat dalam konflik dan pertentangan, yang menjamin kelangsungan proyek-proyeknya untuk periode yang lebih lama.
Perubahan ini merupakan perkembangan alami setelah ia menghabiskan 27 musim melatih di level elit, terutama karena hal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan media sosial terhadap cara para pemain sepak bola mengelola karier profesional mereka.
Meskipun gaya kerja Mourinho tetap mempertahankan pilar-pilar dasarnya yang berupa ambisi, obsesi untuk meraih kemenangan, dan tuntutan kerja keras harian yang ketat, gaya kepemimpinannya kini menjadi lebih matang dan strategis, serta berorientasi pada pembangunan struktur yang berkelanjutan di dalam timnya. Mourinho saat ini lebih mengandalkan meyakinkan dan membimbing para pemain daripada memaksakan pendapatnya, dengan tujuan menonjolkan tanggung jawab individu setiap pemain dalam tim.
Ruang Suci
Ruang ganti tim tetap menjadi hal yang sakral dan tak tersentuh bagi pelatih asal Portugal ini, sebuah naluri teknis yang tak pernah hilang darinya. Melindungi tim tetap menjadi hal yang tak bisa ditawar, dan sang pelatih terus menempatkan dirinya sebagai perisai untuk melindungi para pemainnya saat terjadi krisis atau kesulitan apa pun.
Oleh karena itu, Mourinho selalu membutuhkan asisten pelatih dari dalam klub yang memiliki posisi dan penghargaan di dalam tim, namun pada saat yang sama tahu cara tetap berada di belakang layar, karena bagaimanapun juga, dan terlepas dari hasilnya, Mourinho lah yang menerima pukulan untuk melindungi anak buahnya, dan tekanan eksternal ditujukan kepadanya secara pribadi, sehingga para pemainnya dapat sepenuhnya fokus pada performa olahraga di lapangan.
Mourinho yang diingat para penggemar adalah sosok yang tenggelam dalam ribuan pertempuran, baik melawan wasit, jadwal pertandingan, Valdano, maupun media. Namun, pengalaman dan keahlian telah mengarahkan Mourinho yang baru untuk memilih pertempuran yang harus dijalani dengan cermat dan hati-hati, dan fokus saat ini sepenuhnya tertuju pada hal-hal yang memberikan nilai tambah nyata bagi proyek olahraga dan berkontribusi pada penguatan serta kekompakan tim.
Ada hal-hal yang tidak berubah dalam kepribadian manajer asal Portugal ini, seperti ambisi, kesetiaan kepada tim, obsesi akan kemenangan, dan tuntutan untuk memberikan usaha maksimal, namun cara dan gayanya dalam bekerja telah berkembang secara signifikan, di mana Mourinho saat ini berupaya membangun melalui penguatan tanggung jawab, pembentukan kepercayaan, dan mengandalkan kekuatan identitas kolektif tim yang kokoh, untuk menyatakan kepada semua orang bahwa ia kini adalah Mourinho yang benar-benar berbeda.