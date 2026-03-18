Goal.com
Live
Troy ParrottIMAGO
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Dari Inggris - Milan, opsi baru untuk lini serang: Troy Parrott menjadi incaran, harga sudah ditentukan

Mereka membutuhkan pemain nomor 9 untuk musim depan, dan Rossoneri telah memasukkan seorang penyerang baru ke dalam daftar incaran.

Milan terus mencari penyerang tengah menjelang musim depan.

Masalah nomor 9 tetap menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan dalam bursa transfer, dan proses seleksi di klub Via Aldo Rossi sudah dimulai agar siap di garis start sesi transfer musim panas mendatang. Teka-teki ini telah mengungkap berbagai nama dan profil, termasuk Mateo Retegui, Moise Kean, dan Dusan Vlahovic, jika ia tidak mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak dengan Juventus.

Namun, dari Inggris muncul petunjuk baru.

  • PIACE PARROTT

    Menurut laporan TheIndependent dari Inggris, muncul nama baru dan berbeda untuk Rossoneri: yaitu Troy Parrott, yang telah mencetak 32 gol dalam 43 penampilan bersama AZ Alkmaar.

    Sebagai penyerang utama tim nasional Irlandia, ia sedang menunjukkan seluruh bakatnya di musim ini baik di level klub maupun tim nasional.

  • HARGA DAN PERSaINGAN

    Menurut laporan media Inggris, nilai transfer yang ditetapkan oleh klub asal Belanda tersebut dimulai dari 28 juta euro. AZ Alkmaar siap mempertimbangkan semua tawaran yang mungkin masuk selama musim panas ini, menyadari bahwa ada beberapa klub dari Bundesliga, La Liga, dan Liga Premier yang tertarik pada pemain kelahiran 2002 tersebut.

Conference League
Sparta Praha crest
Sparta Praha
SPP
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ
Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
0