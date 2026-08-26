Dari Inggris - Milan, Harvey Elliott menjadi salah satu target utama Milan. Liverpool mematok harga

Harvey Elliott juga termasuk di antara pemain yang dipantau AC Milan untuk lini serang. Menurut laporan Caughtoffside hari ini, pemain sayap ofensif kelahiran 2003 yang bermain untuk Liverpool itu sudah lama dipantau para pemandu bakat AC Milan, yang disebut telah mengajukan namanya kepada tim pasar transfer. Untuk saat ini masih belum ada negosiasi, tetapi - menurut situs Inggris tersebut - AC Milan siap beralih dari kata-kata ke tindakan. Elliott adalah profil yang disukai, karena ia bisa bermain baik di belakang penyerang maupun sebagai winger di seluruh sisi lapangan, dan fakta bahwa ia bukan pilihan utama Iraola bisa mendorongnya pergi dari Anfield.







