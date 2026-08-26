Harvey Elliott juga termasuk di antara pemain yang dipantau AC Milan untuk lini serang. Menurut laporan Caughtoffside hari ini, pemain sayap ofensif kelahiran 2003 yang bermain untuk Liverpool itu sudah lama dipantau para pemandu bakat AC Milan, yang disebut telah mengajukan namanya kepada tim pasar transfer. Untuk saat ini masih belum ada negosiasi, tetapi - menurut situs Inggris tersebut - AC Milan siap beralih dari kata-kata ke tindakan. Elliott adalah profil yang disukai, karena ia bisa bermain baik di belakang penyerang maupun sebagai winger di seluruh sisi lapangan, dan fakta bahwa ia bukan pilihan utama Iraola bisa mendorongnya pergi dari Anfield.
Diterjemahkan oleh
Dari Inggris - Milan, Harvey Elliott menjadi salah satu target utama Milan. Liverpool mematok harga
Penilaian Liverpool
Menurut laporan Caughtoffside Liverpool bersedia melepasnya dengan angka sekitar 30-35 juta euro, sementara AC Milan menilai nilai transfernya di kisaran 20-25 juta euro. Belum ada kontak yang dilakukan untuk mencoba mencapai kesepakatan, tetapi negosiasi bisa segera dimulai. Elliott telah kembali ke Liverpool setelah semusim dipinjamkan ke Aston Villa, di mana ia hanya berperan sebagai figuran: 9 penampilan, dengan total 277 menit bermain, dan hanya mencetak satu gol.
Pemain Terbaik Piala Eropa U-21 2025
Elliott telah mencatatkan 147 penampilan bersama Liverpool sejak kedatangannya dari Fulham pada 2019. Dianggap sebagai enfant prodige, ia tidak berhasil benar-benar meninggalkan jejak di Anfield akibat persaingan dan cedera lutut serius. Namun, talentanya tidak pernah diragukan: pada 2025 ia terpilih sebagai pemain terbaik Euro U-21, yang dimenangi Inggris di Slovakia dalam final melawan Jerman. Iraola mencoretnya dari lawatan ke markas Newcastle karena alasan bursa transfer: ia tidak masuk dalam rencana dan akan pergi. Kontraknya dengan The Reds berakhir tahun depan, pada 30 Juni 2027.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami