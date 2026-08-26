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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Dari Inggris - Milan, Harvey Elliott adalah salah satu target utama Milan. Liverpool mematok harga

AC Milan
Transfers
Liverpool
H. Elliott

Pemain sayap ofensif atau gelandang serang kelahiran 2003 itu akan meninggalkan Liverpool, yang masih terikat kontrak dengannya hingga 2027.

Harvey Elliott juga termasuk di antara pemain yang dipantau Milan untuk lini serang. Menurut yang ditulis hari ini oleh Caughtoffside, winger kelahiran 2003 yang bermain untuk Liverpool itu sudah lama dipantau para pencari bakat Milan, yang disebut telah mengajukan namanya kepada tim transfer. Saat ini masih belum ada negosiasi, tetapi - menurut situs Inggris tersebut - Milan siap beralih dari wacana ke tindakan. Elliott adalah profil yang disukai karena ia bisa bermain baik di belakang penyerang maupun sebagai winger di sepanjang sisi lapangan, dan fakta bahwa ia bukan pilihan utama Iraola bisa mendorongnya pergi dari Anfield.



  • Penilaian Liverpool

    Menurut laporan Caughtoffside Liverpool bersedia melepasnya dengan nilai sekitar 30-35 juta euro, sementara Milan menilai sang pemain di kisaran 20-25 juta euro. Belum ada kontak yang terjalin untuk mencoba mencapai kesepakatan, tetapi negosiasi bisa segera dimulai. Elliott kembali ke Liverpool setelah semusim dipinjamkan ke Aston Villa, tempat ia hanya berperan sebagai figuran: 9 penampilan, dengan total 277 menit bermain, dan hanya mencetak satu gol.

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  • PEMAIN TERBAIK PIALA EROPA U21 2025

    Elliott telah mencatatkan 147 penampilan bersama Liverpool sejak kedatangannya dari Fulham pada 2019. Dianggap sebagai enfant prodige, ia tidak mampu benar-benar meninggalkan jejak di Anfield karena persaingan dan cedera lutut serius. Namun, bakatnya tidak pernah dipertanyakan: pada 2025 ia terpilih sebagai pemain terbaik Piala Eropa U-21, yang dimenangi Inggris di Slovakia dalam final melawan Jerman. Iraola mencoretnya dari lawatan ke markas Newcastle karena alasan bursa transfer: ia tidak masuk dalam rencana dan akan pergi. Kontraknya dengan The Reds berakhir tahun depan, pada 30 Juni 2027.


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