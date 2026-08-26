Harvey Elliott juga termasuk di antara pemain yang dipantau Milan untuk lini serang. Menurut yang ditulis hari ini oleh Caughtoffside, winger kelahiran 2003 yang bermain untuk Liverpool itu sudah lama dipantau para pencari bakat Milan, yang disebut telah mengajukan namanya kepada tim transfer. Saat ini masih belum ada negosiasi, tetapi - menurut situs Inggris tersebut - Milan siap beralih dari wacana ke tindakan. Elliott adalah profil yang disukai karena ia bisa bermain baik di belakang penyerang maupun sebagai winger di sepanjang sisi lapangan, dan fakta bahwa ia bukan pilihan utama Iraola bisa mendorongnya pergi dari Anfield.







