Dari Inggris - Milan, Chelsea membidik Camarda

Hingga saat ini, AC Milan belum mengubah pendiriannya soal masa depan permata mudanya itu dan meski diminati banyak pihak, mereka tidak berniat menjualnya. Keputusan untuk tidak membeli striker lain pada musim panas ini, memang sepenuhnya mengarah pada kepercayaan kepada Camarda yang akan terlihat dalam jangka panjang. Minimnya menit bermain yang ia dapatkan sejauh ini bertepatan dengan kesulitan yang dihadapi Amorim dalam mencari komposisi ideal bagi timnya, tetapi kesempatan untuk pemain kelahiran 2008 itu tidak akan lama lagi datang.