Daftar pesepakbola Italia yang terikat kontrak dengan Chelsea bisa segera bertambah panjang. Setelah Marco Palestra dan Honest Ahanor, klub Inggris itu membidik talenta muda Italia lainnya. Menurut TeamTalk di Inggris, pemain tersebut adalah Francesco Camarda, penyerang kelahiran 2008 milik Milan yang bersama AC Milan pada awal musim ini masih minim mendapat menit bermain.
Dari Inggris - Milan, Chelsea membidik Camarda
Chelsea memantaunya dengan saksama
Sang penyerang, yang di Italia telah memecahkan banyak rekor, minim bermain bersama Amorim meski ia adalah satu-satunya alternatif nyata untuk Goncalo Ramos yang ada di skuad. Karena itu, petinggi Chelsea, yang sangat memperhatikan pasar transfer Inggris, menjadikan Camarda sebagai target dan tengah mengikuti perkembangannya dengan saksama pada awal musim ini.
Antrean di Premier
Chelsea bukan satu-satunya klub yang memasukkan Camarda ke dalam daftar pendek target prioritas mereka. Manchester City, Liverpool, dan Brentford juga menganggap pemain kelahiran 2008 itu sebagai investasi potensial dengan level tinggi.
Milan tidak menjualnya
Hingga saat ini, AC Milan belum mengubah pendiriannya soal masa depan permata mudanya itu dan meski diminati banyak pihak, mereka tidak berniat menjualnya. Keputusan untuk tidak membeli striker lain pada musim panas ini, memang sepenuhnya mengarah pada kepercayaan kepada Camarda yang akan terlihat dalam jangka panjang. Minimnya menit bermain yang ia dapatkan sejauh ini bertepatan dengan kesulitan yang dihadapi Amorim dalam mencari komposisi ideal bagi timnya, tetapi kesempatan untuk pemain kelahiran 2008 itu tidak akan lama lagi datang.
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