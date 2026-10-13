Kebijakan remunerasi baru ini menjadi sangat relevan mengingat perjanjian yang ditandatangani dengan Giovanni Carnevali, yang ditunjuk sebagai Direktur Utama dan Direktur Umum pada 12 Juni 2026, serta Frederic Massara, yang sejak 7 Juli 2026 dipercaya menjabat Chief Football Officer dengan tanggung jawab mengelola dan mengembangkan bidang olahraga putra hingga akhir musim 2027/28.





Untuk Carnevali, perjanjian tersebut menetapkan gaji tetap sebesar 1,75 juta euro bruto per tahun, lebih tinggi dari angka 1 juta euro yang semula tercantum dalam kebijakan remunerasi 2025/26 untuk jabatan Direktur Umum. Menurut laporan tersebut, jumlah itu sama dengan yang ditetapkan dalam kebijakan baru 2026/27 untuk Direktur Utama dan Direktur Umum, yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan rapat pemegang saham.





Di luar gaji tetap itu, ada bonus khusus sebesar 1 juta euro dengan syarat Carnevali tetap berada di klub hingga 30 Juni 2027. Pembayarannya dijadwalkan pada Juli 2027, dengan klausul yang memungkinkan Juventus meminta pengembalian bonus tersebut dalam keadaan tertentu. Untuk Massara, laporan itu tidak merinci gaji tetapnya, tetapi mengungkapkan adanya bonus satu kali sebesar 600.000 euro bruto, yang akan dibayarkan sekaligus paling lambat 30 November 2026.





Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa bonus tahunan yang mungkin menjadi hak Massara pada tahun buku 2026/27 akan diperhitungkan terhadap bonus khusus yang telah diterimanya, hingga batas maksimal 600.000 euro. Dengan kata lain, kedua bonus itu tidak dapat dijumlahkan, sehingga jumlah yang sama tidak dibayarkan dua kali.



