Seluruh gaji para petinggi Juventus. Calcio e Finanza, dalam sebuah artikel di situsnya, mengungkap besaran kompensasi untuk tahun buku 2025/26 dan kebijakan remunerasi klub untuk tahun buku 2026/27: skema yang mencakup gaji tetap, bonus tahunan, serta insentif yang terkait dengan pencapaian target jangka panjang. Model ini bertujuan mengaitkan sebagian remunerasi para petinggi utama dengan kinerja keuangan dan prestasi olahraga klub, serta penciptaan nilai bagi para pemegang saham.
Dari Carnevali hingga Massara, gaji semua petinggi Juventus
GAJI CARNEVALI DAN MASSARA
Kebijakan remunerasi baru ini menjadi sangat relevan mengingat perjanjian yang ditandatangani dengan Giovanni Carnevali, yang ditunjuk sebagai Direktur Utama dan Direktur Umum pada 12 Juni 2026, serta Frederic Massara, yang sejak 7 Juli 2026 dipercaya menjabat Chief Football Officer dengan tanggung jawab mengelola dan mengembangkan bidang olahraga putra hingga akhir musim 2027/28.
Untuk Carnevali, perjanjian tersebut menetapkan gaji tetap sebesar 1,75 juta euro bruto per tahun, lebih tinggi dari angka 1 juta euro yang semula tercantum dalam kebijakan remunerasi 2025/26 untuk jabatan Direktur Umum. Menurut laporan tersebut, jumlah itu sama dengan yang ditetapkan dalam kebijakan baru 2026/27 untuk Direktur Utama dan Direktur Umum, yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan rapat pemegang saham.
Di luar gaji tetap itu, ada bonus khusus sebesar 1 juta euro dengan syarat Carnevali tetap berada di klub hingga 30 Juni 2027. Pembayarannya dijadwalkan pada Juli 2027, dengan klausul yang memungkinkan Juventus meminta pengembalian bonus tersebut dalam keadaan tertentu. Untuk Massara, laporan itu tidak merinci gaji tetapnya, tetapi mengungkapkan adanya bonus satu kali sebesar 600.000 euro bruto, yang akan dibayarkan sekaligus paling lambat 30 November 2026.
Perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa bonus tahunan yang mungkin menjadi hak Massara pada tahun buku 2026/27 akan diperhitungkan terhadap bonus khusus yang telah diterimanya, hingga batas maksimal 600.000 euro. Dengan kata lain, kedua bonus itu tidak dapat dijumlahkan, sehingga jumlah yang sama tidak dibayarkan dua kali.
FERRERO DAN PARA PENGURUS LAINNYA
Jumlah tersebut merupakan nilai bruto, dihitung berdasarkan masa jabatan yang sebenarnya selama tahun buku, dan tidak selalu mencerminkan remunerasi untuk dua belas bulan.
Gianluca Ferrero (Presiden): 416.604 euro, terdiri atas 400.000 euro untuk jabatan presiden, 10.604 euro dalam bentuk tunjangan nonmoneter, dan 6.000 euro untuk suatu jabatan di J Medical.
Giovanni Carnevali (Direktur Utama dan Direktur Umum): 101.778 euro, terdiri atas 101.643 euro sebagai remunerasi tetap dan 135 euro dalam bentuk tunjangan nonmoneter, untuk periode 12 hingga 30 Juni 2026.
Laura Cappiello: 68.733 euro, terdiri atas 40.000 euro untuk jabatan sebagai anggota dewan direksi dan 28.733 euro untuk keikutsertaan dalam komite.
Fioranna Vittoria Negri: 68.733 euro, terdiri atas 40.000 euro untuk jabatan sebagai anggota dewan direksi dan 28.733 euro untuk keikutsertaan dalam komite.
Antonio Belloni: 42.027 euro, terdiri atas 25.863 euro untuk jabatan sebagai anggota dewan direksi dan 16.164 euro untuk keikutsertaan dalam komite.
Guido de Boer: 38.795 euro, terdiri atas 25.863 euro untuk jabatan sebagai anggota dewan direksi dan 12.932 euro untuk keikutsertaan dalam komite.
Diva Moriani: 32.329 euro, terdiri atas 25.863 euro untuk jabatan sebagai anggota dewan direksi dan 6.466 euro untuk keikutsertaan dalam komite.
Francesco Garino: 25.863 euro, seluruhnya untuk jabatan sebagai anggota dewan direksi.
Bagaimana Cara Kerja Bonus STI
Selain komponen gaji tetap, Juventus menerapkan sistem bonus tahunan berdasarkan hasil yang dicapai, yang disebut Short Term Incentive (STI). Pada dasarnya, ini merupakan bonus tunai yang dapat diterima para eksekutif jika mereka mencapai target tertentu selama musim berjalan. Target tersebut ditetapkan klub berdasarkan prioritasnya.
Untuk tahun buku 2026/27, skema ini mempertimbangkan tiga aspek: hasil keuangan, hasil olahraga, dan pencapaian target manajerial. Bobot setiap aspek berbeda sesuai dengan tanggung jawab masing-masing eksekutif. Besaran bonus bergantung pada hasil yang benar-benar dicapai, mulai dari nol hingga 150% dari bonus acuan. Bagi Direktur Utama dan Direktur Jenderal, bonus acuan tersebut setara dengan 100% gaji tetap bruto tahunan, sedangkan bagi eksekutif strategis lainnya sebesar 50%.
Dalam kasus Carnevali, dengan gaji tetap sebesar 1,75 juta euro, bonus tahunannya dapat mencapai 1,75 juta euro jika seluruh target terpenuhi, dan hingga 2,625 juta euro jika hasilnya melampaui ekspektasi. Tentu saja, angka-angka tersebut merupakan potensi bonus, bukan jumlah yang dijamin.
Bagaimana Cara Kerja Bonus LTI
Selain bonus tahunan, Juventus telah menyiapkan sistem insentif kedua yang disebut Long Term Incentive (LTI). Berikut perinciannya di situs Calcio e Finanza.
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