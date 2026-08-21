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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Dari Amerika ke Arab Saudi: Kutukan Yassine Bounou Menghantam Bintang Al Hilal!

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
C. Summerville
Arab Saudi
Maroko
Belanda

Kejutan baru

Tampaknya pemain asal Belanda Crysencio Summerville masih dibayangi kenangan pahit yang mempertemukannya dengan kiper asal Maroko Yassine Bounou, setelah ia kembali menggagalkan sebuah penalti dengan seragam Al Hilal, saat menghadapi Al Feiha, sehingga mengingatkan kembali pada kejadian serupa yang terjadi beberapa pekan lalu di Piala Dunia 2026.

Al Hilal memenangi laga melawan Al Feiha dengan skor telak tiga gol tanpa balas, Kamis malam, dalam rangkaian pertandingan pekan kedua Liga Roshn, sehingga menambah koleksi poinnya menjadi 6 dan menduduki puncak klasemen untuk sementara. Namun penalti yang gagal dieksekusi Summerville pada menit ke-81 mencuri sebagian sorotan, karena kebetulan aneh yang berkaitan dengan sang kiper asal Maroko itu.

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    Bono hadir dalam ingatan Somerville

    Kisah ini berawal sekitar 51 hari lalu, ketika timnas Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026, dalam laga yang berakhir lewat adu penalti setelah waktu normal dan tambahan sama-sama imbang.

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    Selama adu penalti, Yassine Bounou menjadi bintang lapangan setelah dengan gemilang menepis salah satu tendangan yang dieksekusi Somerville, sehingga memberi Maroko keunggulan besar dalam penentuan, sebelum laga berakhir dengan lolosnya Maroko.

    Namun ironisnya, Somerville kembali gagal mengeksekusi penalti setelah itu, dan kali ini dengan seragam Al Hilal saat menghadapi Al Fayha, hingga ia mendapati dirinya berada dalam skenario yang sangat mirip dengan apa yang dialaminya di hadapan Bounou pada gelaran Piala Dunia.

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    Dari menghadapi Bono hingga bermain bersamanya

    Ironi terbesarnya adalah Sommerville pindah ke Al Hilal setelah Piala Dunia, sehingga menjadi rekan setim Bono alih-alih menghadapinya sebagai lawan. Namun, ingatan tentang tendangan penalti itu tak kunjung hilang, setelah pemain tersebut kembali gagal mengeksekusi penalti melawan Al Feiha pada menit ke-81, dalam sebuah adegan yang mengembalikan peristiwa lama itu ke permukaan.

    Meski gagal, hal itu tidak memengaruhi hasil pertandingan, setelah Al Hilal sudah memastikan kemenangan dengan skor telak 3-0, serta melanjutkan awal sempurna mereka di Liga Roshn dengan meraih kemenangan kedua secara beruntun.

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    Demikianlah, tendangan penalti berubah menjadi kisah aneh di awal hubungan Sommerville dengan Al Hilal; beberapa pekan sebelumnya Bono menjadi penyebab kegagalannya mencetak gol dalam adu penalti bersama Belanda, dan hari ini kiper Maroko itu menjadi rekan setimnya dalam satu tim, sementara pemain tersebut terus gagal mengeksekusi penalti dalam sebuah adegan yang mungkin membuka pintu bagi banyak ironi seiring berjalannya musim.

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    Terlepas dari nada pesimistis, ini tetap sekadar ironi statistik yang menarik dalam perjalanan karier Sommerville, namun terulangnya skenario ini dalam waktu singkat menjadikannya salah satu kisah paling menarik di awal musim Al Hilal, terlebih sang pelaku sendiri beralih dari menghadapi Bono menjadi mengandalkannya sebagai rekan setim dan penjaga gawang timnya.

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