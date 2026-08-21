Dari Amerika ke Arab Saudi: Kutukan Yassine Bounou Menghantam Bintang Al Hilal!

Tampaknya pemain asal Belanda Crysencio Summerville masih dibayangi kenangan pahit yang mempertemukannya dengan kiper asal Maroko Yassine Bounou, setelah ia kembali menggagalkan sebuah penalti dengan seragam Al Hilal, saat menghadapi Al Feiha, sehingga mengingatkan kembali pada kejadian serupa yang terjadi beberapa pekan lalu di Piala Dunia 2026.
Al Hilal memenangi laga melawan Al Feiha dengan skor telak tiga gol tanpa balas, Kamis malam, dalam rangkaian pertandingan pekan kedua Liga Roshn, sehingga menambah koleksi poinnya menjadi 6 dan menduduki puncak klasemen untuk sementara. Namun penalti yang gagal dieksekusi Summerville pada menit ke-81 mencuri sebagian sorotan, karena kebetulan aneh yang berkaitan dengan sang kiper asal Maroko itu.