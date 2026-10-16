Perombakan besar-besaran yang, pada awal musim ini, langsung membuahkan hasil yang diharapkan karena Union (belum terkalahkan sejauh ini) berada di posisi kedua dengan 19 poin, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Cittadella dan unggul satu poin atas Ospitaletto Franciacorta di posisi ketiga. "Saya melihat amarah mereka yang ingin menjuarai liga," kata pelatih Corini seusai kemenangan 2-0 atas Pro Vercelli. Kini, ia membidik laga tandang pada Senin melawan Giana Erminio, tim di posisi kedua dari bawah dengan lima poin yang baru saja mencatatkan lima hasil imbang beruntun.