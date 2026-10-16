Proyek baru dan target yang ditegaskan untuk meraih promosi ke Serie B dalam waktu sesingkat mungkin. Kekecewaan akibat kekalahan dari Ascoli di final play-off pada 7 Juni kini sudah berlalu. Union Brescia, klub yang didirikan pada musim panas 2025 untuk mempertahankan sepak bola profesional di kota di Lombardia itu setelah kebangkrutan klub yang dipimpin Massimo Cellino, ingin segera mencoba lagi. Mereka memulai kembali dengan mempertahankan kesinambungan: Eugenio Corini tetap menjadi pelatih setelah menggantikan Aimo Diana yang dipecat pada Desember (Diana belakangan ini bergabung dengan Perugia).
Dari air mata ke tekad baru untuk promosi: Union Brescia kembali mencoba
Memulai Lagi dengan Sentuhan Corini
Pelatih berusia 56 tahun itu mengakhiri musim lalu di posisi kedua dengan 69 poin, tertinggal 20 poin dari Vicenza di puncak klasemen. Pada babak gugur berikutnya, timnya mengalahkan Casarano dan Salernitana sebelum akhirnya takluk di tangan tim asal Romagna. Direktur olahraga Andrea Ferretti tetap menilai pencapaian itu positif. Karena itu, kedua pihak ingin melanjutkan kerja sama dan membangun skuad yang kompetitif. "Pelatih telah bekerja dengan luar biasa dan kami ingin meningkatkan level tim lebih jauh melalui perekrutan yang tepat sasaran," kata Ferretti pada Juni.
SEBUAH TIM YANG DIBANGUN KEMBALI
Karena itu, pada musim panas manajemen melakukan investasi nyata di bursa transfer dan merombak skuad secara menyeluruh: banyak pemain baru didatangkan untuk Corini, termasuk gelandang serang mantan pemain Cosenza, Andrea Rizzo Pinna (dengan biaya 350 ribu euro), penyerang Valerio Crespi (dibeli permanen dari Avellino seharga 500 ribu euro) dan gelandang Alessandro Mallamo yang dibeli secara permanen dari Sudtirol seharga 120 ribu euro. Tiago Casasola juga tiba di kota ini setelah didatangkan secara gratis dari Catania. Sementara itu, manajemen menuntaskan lebih dari 20 transaksi pemain keluar, menegaskan niat mereka untuk merombak kelompok pemain yang tersedia bagi Corini.
Jalannya pertandingan
Perombakan besar-besaran yang, pada awal musim ini, langsung membuahkan hasil yang diharapkan karena Union (belum terkalahkan sejauh ini) berada di posisi kedua dengan 19 poin, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Cittadella dan unggul satu poin atas Ospitaletto Franciacorta di posisi ketiga. "Saya melihat amarah mereka yang ingin menjuarai liga," kata pelatih Corini seusai kemenangan 2-0 atas Pro Vercelli. Kini, ia membidik laga tandang pada Senin melawan Giana Erminio, tim di posisi kedua dari bawah dengan lima poin yang baru saja mencatatkan lima hasil imbang beruntun.
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