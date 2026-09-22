Danilo melanjutkan, seperti dilaporkan TuttoJuve.com: "Sejujurnya, saya pikir saya akan membangun karier saya dan menuntaskannya dengan bermain di Eropa, lalu mengakhirinya di Juventus, persis seperti yang telah saya rencanakan. Lalu, tiba-tiba, karena persoalan internal, saya berada dalam situasi di mana saya tidak lagi dipandang dengan cara yang sama, tidak lagi mendapat pengakuan yang sama, dan tidak lagi masuk dalam proyek. Dan saya berpikir: 'Sial, sekarang bagaimana? Lalu semua rencana saya?'. Namun, rencana-rencana itu tidak sepenuhnya saya tentukan sendiri. Dan justru inilah kemampuan yang harus kita kembangkan: belajar menari bersama ketidakpastian hidup, beradaptasi dengan apa yang terjadi dan, pada saat yang sama, tetap setia pada keunikan kita".







