Danilo, mantan bek dan kapten Juventus, berbicara dalam program GNT pada episode Papo de Segunda: "Sering kali kita terlena oleh gagasan indah bahwa ada suatu tempat, atau cara hidup, tempat kebahagiaan kita berada. Namun tidak demikian. Kehidupan itu sendiri, pengalaman menjalani hidup, adalah jalinan nuansa, pergantian terus-menerus antara momen, sensasi, pengalaman. Saya juga memikirkan apa yang disebut efek plateau, keyakinan yang membuat kita berpikir: 'Baiklah, saya akan sampai pada titik tertentu dan, setelah mencapainya, hidup saya akhirnya akan...'. Itulah ilusi terbesar, kebohongan besar".
Danilo pahit: "Saya ingin mengakhiri karier di Juventus"
Danilo melanjutkan, seperti dilaporkan TuttoJuve.com: "Sejujurnya, saya pikir saya akan membangun karier saya dan menuntaskannya dengan bermain di Eropa, lalu mengakhirinya di Juventus, persis seperti yang telah saya rencanakan. Lalu, tiba-tiba, karena persoalan internal, saya berada dalam situasi di mana saya tidak lagi dipandang dengan cara yang sama, tidak lagi mendapat pengakuan yang sama, dan tidak lagi masuk dalam proyek. Dan saya berpikir: 'Sial, sekarang bagaimana? Lalu semua rencana saya?'. Namun, rencana-rencana itu tidak sepenuhnya saya tentukan sendiri. Dan justru inilah kemampuan yang harus kita kembangkan: belajar menari bersama ketidakpastian hidup, beradaptasi dengan apa yang terjadi dan, pada saat yang sama, tetap setia pada keunikan kita".
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