"Dia Itu Bukan Daniel Munoz!" - Ada Kekhawatiran Pada Amad Diallo Di Manchester United Yang Posisi Bermainnya Ibarat 'Kelinci Di Bawah Lampu Sorot'

Juara gelar Liga Premier Parker mengakui hal itu. Mantan bek kanan United tersebut mengatakan kepada GOAL tentang area yang jelas membutuhkan perbaikan di Old Trafford: "Anda melihatnya dan ini bukan hanya tentang satu pemain di Manchester United. Anda, dalam pandangan saya, melihat ke seluruh lini tengah - termasuk pemain sayap, keempat pemain yang berada di area itu. Semua area tersebut saat ini membutuhkan tambahan.

"Ada beberapa hal yang baik, yaitu dengan Amad bermain sebagai pemain sayap - sesuatu yang sangat baik - tetapi masih ada beberapa hal yang membuat khawatir karena dia bukan Munoz. Anda melihat dia di Crystal Palace, dan Amad bukan dia. Dia bisa mengalahkan orang satu lawan satu jauh lebih sering tetapi Anda melihat pada permainan jangka panjang, gambaran yang lebih besar, dan Munoz akan menawarkan Anda lebih banyak secara reguler daripada Amad dalam hal menyerang dan bertahan.

"Anda melihat sisi kiri bersama Dalot, dan Dorgu kurang percaya diri. Dia adalah pemain yang berbeda ketika bermain untuk Denmark, dia terlihat sebagai pemain yang berbeda. Terlalu banyak pemain, kita melihat dua di antaranya di Napoli - tidak terlalu dengan Scott McTominay tetapi Anda melihatnya pada [Rasmus] Hojlund bahwa dia tidak bisa berkembang di Manchester United. Dorgu saat ini seperti kelinci yang terjebak dalam sorotan."