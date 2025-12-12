Getty/GOAL
"Dia Itu Bukan Daniel Munoz!" - Ada Kekhawatiran Pada Amad Diallo Di Manchester United Yang Posisi Bermainnya Ibarat 'Kelinci Di Bawah Lampu Sorot'
Sistem Amorim: Sang juru taktik Portugis 'kekeh' dengan formasi 3-4-3
Ruben Amorim terus memilih sistem 3-4-3 selama masa kepemimpinannya di Old Trafford, meskipun menghadapi banyak pertanyaan terkait pendekatan taktis tersebut. United dituduh kekurangan pemain yang memenuhi tuntutan pelatih asal Portugal itu.
Pemain bertahan yang lebih terbiasa mengisi peran sebagai full-back, seperti Diogo Dalot, diharuskan menawarkan lebar dan ancaman menyerang di sayap, sementara pemain sayap alami - seperti Amad - sering diminta untuk mundur ke posisi yang terasa sedikit asing bagi mereka.
Rival di Premier League telah mendapatkan pemain yang cocok dengan peran wing-back, dengan bintang Crystal Palace Munoz dianggap sebagai contoh utama untuk peran tersebut. Pemain internasional Kolombia itu sama nyamannya saat menyerang ke depan maupun membantu di belakang. United masih mencari opsi yang memenuhi kedua kriteria tersebut.
Tanpa Munoz: Amad merasa tidak nyaman dalam peran bek sayap
Juara gelar Liga Premier Parker mengakui hal itu. Mantan bek kanan United tersebut mengatakan kepada GOAL tentang area yang jelas membutuhkan perbaikan di Old Trafford: "Anda melihatnya dan ini bukan hanya tentang satu pemain di Manchester United. Anda, dalam pandangan saya, melihat ke seluruh lini tengah - termasuk pemain sayap, keempat pemain yang berada di area itu. Semua area tersebut saat ini membutuhkan tambahan.
"Ada beberapa hal yang baik, yaitu dengan Amad bermain sebagai pemain sayap - sesuatu yang sangat baik - tetapi masih ada beberapa hal yang membuat khawatir karena dia bukan Munoz. Anda melihat dia di Crystal Palace, dan Amad bukan dia. Dia bisa mengalahkan orang satu lawan satu jauh lebih sering tetapi Anda melihat pada permainan jangka panjang, gambaran yang lebih besar, dan Munoz akan menawarkan Anda lebih banyak secara reguler daripada Amad dalam hal menyerang dan bertahan.
"Anda melihat sisi kiri bersama Dalot, dan Dorgu kurang percaya diri. Dia adalah pemain yang berbeda ketika bermain untuk Denmark, dia terlihat sebagai pemain yang berbeda. Terlalu banyak pemain, kita melihat dua di antaranya di Napoli - tidak terlalu dengan Scott McTominay tetapi Anda melihatnya pada [Rasmus] Hojlund bahwa dia tidak bisa berkembang di Manchester United. Dorgu saat ini seperti kelinci yang terjebak dalam sorotan."
Kekhawatiran Dorgu: Dane masih mencari percikan semangat
Amorim telah mengakui bahwa Dorgu, yang pindah ke Manchester dari Lecce seharga £25 juta ($33m) pada Januari 2025, masih mencari percikan dalam sepak bola Inggris. Dia mengatakan tentang pemain berusia 21 tahun itu: "Ketika saya melihat mereka berlatih, mereka jauh lebih baik daripada saat pertandingan. Kemudian Patrick, ketika saya melihatnya bermain untuk tim nasional, dia mencetak gol hebat melawan Skotlandia, keputusan yang dia buat di bawah tekanan benar-benar berbeda [dengan tenang menyentuh bola ke gawang] dengan keputusan yang dia buat dalam tim kami. Anda bisa merasakan kecemasan setiap kali Patrick menyentuh bola. Saya bisa merasakannya, kecemasan itu."
Amorim juga mengatakan tentang upaya yang dilakukan di jendela transfer untuk mendapatkan lebih banyak pemain: "Kami membutuhkan waktu untuk meningkatkan karakteristik tim. Saya telah mengatakan itu. Karakteristik inilah yang pada waktunya akan kami coba dapatkan untuk menjadi tim yang lebih baik. Apakah kami adalah set-up yang sempurna untuk bermain dengan cara ini, belum. Tetapi seperti tim mana pun, kami membutuhkan waktu untuk memasukkan karakteristik yang tepat ke setiap posisi."
Rencana transfer: Akankah Man Utd belanja lagi pada 2026?
United diharapkan akan berbelanja lagi pada tahun 2026, di bulan Januari dan selama musim panas, dengan kemungkinan mereka akan mencari lebih banyak bek sayap - dengan spesialis dibutuhkan agar potensi penuh dapat dimaksimalkan dalam cetak biru taktis Amorim.
