Redknapp mengingat insiden khusus sebelum pertandingan melawan Manchester United pada 2010. Dalam wawancara dengan The Times, ia mengatakan: "Saya belum pernah menceritakan ini kepada siapa pun, setidaknya saya tidak berpikir begitu. Tapi Anda ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saya di Tottenham? Kami bermain melawan Man United di Old Trafford, Oktober 2010, kami sedang dalam performa bagus di klasemen.

"Saya sedang dalam perjalanan ke Bandara Stansted untuk terbang ke Manchester, dan saya mendapat telepon dari Daniel. Daniel tidak pernah menelepon saya pada hari Jumat, tidak pernah campur tangan dengan tim. Daniel berkata, 'Halo, Harry. Ini Daniel.' 'Halo, Daniel,' kata saya... ‘Siapa yang akan kamu mainkan di lini depan besok?’ Saya menjawab, ‘Robbie Keane.’ Dia berkata, ‘Robbie Keane?’ Saya menjawab, ‘Ya, Robbie Keane.’ Lalu dia berkata, ‘Mengapa kamu tidak berbicara dengan Rafael van der Vaart tentang siapa yang dia inginkan untuk bermain bersamanya?

"Aku berkata, ‘Apa hubungannya dengan Rafael van der Vaart, Daniel? Aku yang memilih tim, bukan Rafael van der Vaart.’ Dia berkata, ‘Yah, aku pikir akan menarik untuk melihat apa yang dipikirkan Rafa, kan.’ ‘Tidak, tidak benar-benar,’ kataku, ‘Robbie Keane yang akan bermain.’”