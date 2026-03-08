Getty Images
Daniel Levy dan Joe Lewis dituduh 'mengintervensi' pemilihan tim Tottenham setelah mantan manajer Spurs membuat klaim sensasional
Saran yang tidak diinginkan menjelang pertandingan Manchester United
Redknapp mengingat insiden khusus sebelum pertandingan melawan Manchester United pada 2010. Dalam wawancara dengan The Times, ia mengatakan: "Saya belum pernah menceritakan ini kepada siapa pun, setidaknya saya tidak berpikir begitu. Tapi Anda ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saya di Tottenham? Kami bermain melawan Man United di Old Trafford, Oktober 2010, kami sedang dalam performa bagus di klasemen.
"Saya sedang dalam perjalanan ke Bandara Stansted untuk terbang ke Manchester, dan saya mendapat telepon dari Daniel. Daniel tidak pernah menelepon saya pada hari Jumat, tidak pernah campur tangan dengan tim. Daniel berkata, 'Halo, Harry. Ini Daniel.' 'Halo, Daniel,' kata saya... ‘Siapa yang akan kamu mainkan di lini depan besok?’ Saya menjawab, ‘Robbie Keane.’ Dia berkata, ‘Robbie Keane?’ Saya menjawab, ‘Ya, Robbie Keane.’ Lalu dia berkata, ‘Mengapa kamu tidak berbicara dengan Rafael van der Vaart tentang siapa yang dia inginkan untuk bermain bersamanya?
"Aku berkata, ‘Apa hubungannya dengan Rafael van der Vaart, Daniel? Aku yang memilih tim, bukan Rafael van der Vaart.’ Dia berkata, ‘Yah, aku pikir akan menarik untuk melihat apa yang dipikirkan Rafa, kan.’ ‘Tidak, tidak benar-benar,’ kataku, ‘Robbie Keane yang akan bermain.’”
Ultimatum pemilik Spurs terkait Keane
Interferensi tersebut dilaporkan tidak berhenti pada Levy, karena Redknapp mengklaim bahwa ia kemudian menerima panggilan langsung dari Joe Lewis, yang pada saat itu merupakan pemilik Tottenham. Ia melanjutkan: "[Joe] berkata, ‘Saya suka barisan penyerangmu, [Aaron] Lennon, Van der Vaart, dan [Roman] Pavlyuchenko. Robbie Keane itu tidak berguna.’"
Manajer veteran itu tetap teguh menghadapi tuntutan pemilik klub miliarder. "Saya berkata, ‘Itu pendapatmu, Joe,’ Dia lalu berkata, ‘Kenapa kamu tidak tanya Rafael van der Vaart siapa yang ingin dia mainkan? Saya berkata, ‘Apa hubungannya dengan Rafael van der Vaart? Saya yang memilih tim, bukan Van der Vaart.’ Saya akan memberitahu apa yang Joe katakan kepada saya. ‘Jika Robbie Keane bermain besok, saya bahkan tidak akan menontonnya di televisi.’ Pilihan itu terserah kamu, Joe,’ kata saya. ‘Ya, sialan, itu terserah saya.’"
Awal dari akhir bagi Redknapp
Redknapp yakin bahwa perselisihan seputar pemilihan Robbie Keane akhirnya menyebabkan pemecatannya. "Robbie Keane bekerja keras di Tottenham, dan saya tidak pernah punya masalah dengan Rafa, yang sangat baik untuk Tottenham, tapi saya pikir percakapan itu menjadi akhir bagi saya. Kami finis di posisi keempat di Premier League musim berikutnya, tetapi kehilangan tempat kami di Liga Champions musim berikutnya karena Chelsea, yang finis di posisi keenam, pergi ke Munich untuk final Liga Champions dan mengalahkan Bayern," tambahnya.
Spurs terancam degradasi
Waktu pengungkapan ini datang saat tim Tottenham saat ini menghadapi krisis historis, dengan Redknapp memperingatkan bahwa klub lamanya kini menjadi "favorit untuk terdegradasi" setelah performa buruk di bawah pelatih kepala yang dipecat, Thomas Frank, dan penggantinya, Igor Tudor. Tim London Utara ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi setelah kekalahan 3-1 yang mengecewakan melawan Crystal Palace.
Menyikapi situasi sulit di Tottenham Hotspur Stadium, Redknapp mengungkapkan keterkejutannya melihat sejauh mana klub ini telah jatuh, mengatakan: "Ini adalah bencana lain, maksud saya empat atau lima minggu lalu saya tidak bisa membayangkan Tottenham terlibat dalam pertarungan degradasi, setiap minggu yang berlalu situasinya semakin buruk. Tapi Tottenham kini benar-benar terjerat, dalam masalah, mereka terlihat seperti bisa menjadi favorit untuk terdegradasi, situasinya sudah sangat putus asa."
