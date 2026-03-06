Getty Images Sport
Daniel Farke dilarang bertanding dan didenda oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) akibat kartu merah yang diberikan kepada Manchester City, sementara manajer Leeds United mengklaim wasit telah "mempermalukan saya di hadapan seluruh dunia."
Pemecatan bersejarah di Elland Road
Setelah kekalahan tipis 1-0 dari City pada 28 Februari, Daniel Farke terlibat dalam kontroversi akibat kehilangan ketenangan yang jarang terjadi. Saat peluit akhir dibunyikan, manajer Leeds United mendekati wasit Peter Bankes, yang mengakibatkan kartu merah pertama dalam karier kepelatihannya. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) kemudian menuduh pria berusia 49 tahun itu melanggar Pasal 12, dengan tuduhan terlibat dalam konfrontasi dengan petugas pertandingan. Farke memilih untuk mengakui tuduhan pelanggaran tersebut secara langsung, yang mengakibatkan sanksi resmi berupa larangan berada di pinggir lapangan selama satu pertandingan dan denda sebesar £8.000. Sebuah gol tunggal dari Antoine Semenyo pada masa injury time babak pertama menghancurkan penampilan disiplin timnya.
Tuduhan penghinaan publik
Farke bersikeras bahwa niatnya damai, menjelaskan bahwa ia hanya ingin klarifikasi mengenai ketidakhadiran waktu tambahan. "Saya berlari ke sana," tegas manajer Leeds. "Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada umpatan atau bahasa kotor. Saya hanya ingin bertanya mengapa dia tidak menambahkan waktu tambahan. Dia tidak berbicara dengan saya dan langsung mengeluarkan kartu merah."
Namun, ketidakhadiran dialog dari wasit membuat manajer tersebut terkejut. Farke mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap beratnya hukuman tersebut, mengatakan: "Menunjukkan kartu merah dan mempermalukan saya di depan seluruh dunia, saya tidak senang. Bahkan asisten wasit pun terkejut kartu merah itu ditunjukkan."
Saling menghormati dan kesalahpahaman
Meskipun jelas marah atas pemecatannya, Farke tetap menegaskan bahwa ia masih menghormati profesi wasit, menyarankan bahwa Bankes hanya membuat kesalahan dalam situasi yang panas. "Saya sangat menghormati wasit. Saya tidak berpikir Peter melakukannya dengan sengaja, dia hanya salah menilai," kata Farke, sebelum menambahkan sentuhan humor kering dengan menyatakan, "Saya tidak akan berlari lagi."
Pernyataan FA mengonfirmasi bahwa hukuman standar diterapkan setelah manajer menerima dakwaan, memperkuat sikap tegas badan pengatur terhadap manajer yang masuk ke lapangan untuk berinteraksi dengan ofisial, terlepas dari bahasa yang digunakan.
Sebuah ketidakhadiran singkat dan kembalinya narasi
Sanksi larangan bertanding berarti Farke akan absen dari bangku cadangan pada laga putaran kelima Piala FA melawan Norwich City pada Minggu mendatang, sebuah pertandingan yang penuh makna karena lawannya adalah klub lamanya. Meskipun ia tidak dapat memimpin timnya di Elland Road, ia akan kembali ke pinggir lapangan untuk pertandingan Premier League melawan Crystal Palace pada 15 Maret. Leeds saat ini berada dalam periode performa yang campur aduk, dan mengelola pertandingan piala tanpa pemimpin mereka melawan tim Championship akan menguji kemandirian skuad. Dengan jeda internasional yang akan datang, Farke akan berusaha memastikan bahwa insiden disiplin ini tidak mengganggu upaya Leeds untuk meraih posisi tengah klasemen yang kuat.
