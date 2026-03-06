Daniel Farke dilarang bertanding dan didenda oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) akibat kartu merah yang diberikan kepada Manchester City, sementara manajer Leeds United mengklaim wasit telah "mempermalukan saya di hadapan seluruh dunia."

Farke bersikeras bahwa niatnya damai, menjelaskan bahwa ia hanya ingin klarifikasi mengenai ketidakhadiran waktu tambahan. "Saya berlari ke sana," tegas manajer Leeds. "Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada umpatan atau bahasa kotor. Saya hanya ingin bertanya mengapa dia tidak menambahkan waktu tambahan. Dia tidak berbicara dengan saya dan langsung mengeluarkan kartu merah."

Namun, ketidakhadiran dialog dari wasit membuat manajer tersebut terkejut. Farke mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap beratnya hukuman tersebut, mengatakan: "Menunjukkan kartu merah dan mempermalukan saya di depan seluruh dunia, saya tidak senang. Bahkan asisten wasit pun terkejut kartu merah itu ditunjukkan."