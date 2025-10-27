Getty Images Sport
Dani Carvajal Absen Tiga Bulan Usai Bentrok Dengan Lamine Yamal Di El Clasico, Real Madrid Rilis Pernyataan Soal Sang Kapten
Carvajal Akan Menjalani Operasi Artroskopi Lutut
Carvajal menghadapi masa pemulihan panjang lainnya setelah Real Madrid mengonfirmasi bahwa kapten mereka menderita cedera lutut kanan saat kemenangan 2-1 atas Barcelona di Santiago Bernabeu. Pemeriksaan medis mengungkapkan adanya 'fragmen lepas' di dalam sendi lutut, yang memerlukan operasi artroskopi untuk mengangkat dan memperbaiki jaringan tersebut.
Dalam pernyataan resmi, Madrid mengatakan: “Menyusul tes yang dilakukan pada kapten kami Dani Carvajal oleh Layanan Medis Real Madrid, ia telah didiagnosis menderita masalah sendi lepas di lutut kanannya. Carvajal akan menjalani artroskopi.”
Bek veteran itu merasakan ketidaknyamanan setelah peluit akhir pada Minggu. Ia masuk sebagai pemain pengganti di akhir laga dalam kemenangan Real Madrid yang disegel oleh gol Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Cedera ini bisa membuatnya absen selama sekitar tiga bulan, berpotensi membuatnya menepi hingga awal 2026 menurut El Partidazo de COPE.
Mimpi Buruk Cedera Carvajal Berlanjut
Kemunduran Carvajal merupakan pukulan besar bagi Real Madrid, yang baru saja menyambut kembali kapten mereka dari cedera betis yang dideritanya saat melawan Atletico Madrid pada September. Masalah terbaru sang bek memengaruhi lutut yang sama di mana ia mengalami robekan ligamen dan tendon pada Oktober tahun lalu, yang memaksanya absen hampir sepanjang musim 2024/25. Masalah yang berulang ini kemungkinan akan memaksa Madrid mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dalam rehabilitasinya untuk menghindari komplikasi lebih lanjut.
Pilihan bek kanan Madrid kini terbatas menjelang fase pertengahan musim. Trent Alexander-Arnold, yang baru saja pulih dari cedera otot, diperkirakan akan turun tangan sebagai pengganti utama, sementara Fede Valverde sekali lagi dapat memberikan perlindungan di posisi itu. Perombakan ini akan menuntut fleksibilitas taktis dari tim asuhan Xabi Alonso, karena baik Alexander-Arnold maupun Valverde secara alami lebih menyukai peran yang lebih maju atau sentral.
Bagi Carvajal secara pribadi, cedera ini menghentikan upayanya untuk mendapatkan kembali performa dan konsistensi setelah periode sulit yang diganggu oleh masalah kebugaran. Setelah mengenakan ban kapten sejak kepergian Nacho Fernandez, pemain internasional Spanyol itu sangat ingin membangun kembali peran kepemimpinannya di skuad yang sedang menjalani transisi. Sebaliknya, absennya dia kali ini membuat Madrid sekali lagi mengandalkan penyesuaian jangka pendek untuk menjaga momentum awal musim mereka.
Cedera Terjadi Setelah Berseteru dengan Yamal
Cedera itu terjadi setelah perseteruannya dengan Yamal: Keterlibatan Carvajal dalam ketegangan pasca-pertandingan telah menambah intrik lebih lanjut pada El Clasico yang sudah eksplosif. Bek kanan itu terlihat bertukar kata-kata panas dengan Yamal beberapa saat setelah laga usai. Media Spanyol melaporkan bahwa dia berkata kepada remaja itu: "Kamu terlalu banyak bicara. Bicaralah sekarang."
Perdebatan itu menyusul pernyataan yang dibuat oleh Yamal beberapa hari sebelum pertandingan, ketika pemain muda itu menyiratkan di Twitch bahwa "Real Madrid mencuri," sebuah komentar yang dilaporkan membuat marah beberapa pemain Los Blancos menjelang pertarungan.
Beberapa bintang Madrid tampak menghadapi Yamal selama keributan itu, dengan Vinicius Junior dan Jude Bellingham juga terseret ke dalam argumen sebelum dipisahkan oleh ofisial. Frenkie de Jong kemudian membela rekan setimnya di Barcelona, menuduh para pemain Madrid bereaksi berlebihan dan "mencoba memprovokasi" penyerang berusia 17 tahun itu.
Meski tidak ada tindakan disipliner yang diumumkan, insiden tersebut telah memicu perdebatan media di Spanyol tentang rasa hormat antara pemain internasional senior dan junior, terutama karena Carvajal dan Yamal berbagi ruang ganti di tim nasional Spanyol.
Terlepas dari kontroversi tersebut, kemenangan 2-1 Real Madrid adalah hasil penting yang memperpanjang keunggulan mereka di puncak LaLiga menjadi lima poin dan mengakhiri empat kekalahan beruntun melawan rival Catalunya mereka. Gol Mbappe dan Bellingham terbukti menentukan, sementara Fermin Lopez mencetak satu-satunya gol Barcelona dari assist Marcus Rashford. Kemenangan itu menunjukkan ketenangan Madrid yang terus berkembang di bawah Alonso, tetapi cedera Carvajal kini membayangi momentum mereka menjelang November.
Real Madrid Kehilangan Kapten Hingga Januari 2026
Fokus utama Real Madrid adalah mengatur tim tanpa kapten mereka melewati jadwal musim dingin yang sibuk, dengan pertandingan yang menumpuk di LaLiga dan Copa del Rey. Alexander-Arnold diperkirakan akan menjadi starter untuk pertama kalinya sejak pulih dari cedera dalam pertandingan liga Madrid berikutnya melawan Valencia pada 1 November, sementara Valverde akan tetap siaga untuk mengisi posisi tersebut sesuai kebutuhan.
Staf medis klub akan mengawasi operasi dan rehabilitasi Carvajal dengan cermat, dengan harapan ia dapat kembali berlatih pada awal 2026 jika pemulihan berjalan lancar.
Bagi Carvajal, bulan-bulan mendatang akan menjadi ujian ketahanan dan kesabaran lainnya saat ia berjuang untuk kembali lebih kuat sekali lagi. Profesionalisme dan pengaruhnya di ruang ganti tetap sangat dihargai, dan tim medis Madrid akan memastikan dia menerima setiap sumber daya untuk menyelesaikan pemulihannya. Sampai saat itu, Los Blancos perlu menghadapi tantangan di depan tanpa pemimpin mereka di lapangan — dan berharap kemunduran terbarunya tidak berlangsung melewati tahun baru.
