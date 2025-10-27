Dani Carvajal Absen Tiga Bulan Usai Bentrok Dengan Lamine Yamal Di El Clasico, Real Madrid Rilis Pernyataan Soal Sang Kapten

Cedera itu terjadi setelah perseteruannya dengan Yamal: Keterlibatan Carvajal dalam ketegangan pasca-pertandingan telah menambah intrik lebih lanjut pada El Clasico yang sudah eksplosif. Bek kanan itu terlihat bertukar kata-kata panas dengan Yamal beberapa saat setelah laga usai. Media Spanyol melaporkan bahwa dia berkata kepada remaja itu: "Kamu terlalu banyak bicara. Bicaralah sekarang."

Perdebatan itu menyusul pernyataan yang dibuat oleh Yamal beberapa hari sebelum pertandingan, ketika pemain muda itu menyiratkan di Twitch bahwa "Real Madrid mencuri," sebuah komentar yang dilaporkan membuat marah beberapa pemain Los Blancos menjelang pertarungan.

Beberapa bintang Madrid tampak menghadapi Yamal selama keributan itu, dengan Vinicius Junior dan Jude Bellingham juga terseret ke dalam argumen sebelum dipisahkan oleh ofisial. Frenkie de Jong kemudian membela rekan setimnya di Barcelona, menuduh para pemain Madrid bereaksi berlebihan dan "mencoba memprovokasi" penyerang berusia 17 tahun itu.

Meski tidak ada tindakan disipliner yang diumumkan, insiden tersebut telah memicu perdebatan media di Spanyol tentang rasa hormat antara pemain internasional senior dan junior, terutama karena Carvajal dan Yamal berbagi ruang ganti di tim nasional Spanyol.

Terlepas dari kontroversi tersebut, kemenangan 2-1 Real Madrid adalah hasil penting yang memperpanjang keunggulan mereka di puncak LaLiga menjadi lima poin dan mengakhiri empat kekalahan beruntun melawan rival Catalunya mereka. Gol Mbappe dan Bellingham terbukti menentukan, sementara Fermin Lopez mencetak satu-satunya gol Barcelona dari assist Marcus Rashford. Kemenangan itu menunjukkan ketenangan Madrid yang terus berkembang di bawah Alonso, tetapi cedera Carvajal kini membayangi momentum mereka menjelang November.