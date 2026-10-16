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Newcastle United v Strasbourg - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Dan Burn beri sinyal kuat soal masa depannya di Newcastle setelah petaka kontra Coventry

D. Burn
Newcastle United
Newcastle United vs Aston Villa
Premier League

Dan Burn mengakui harus berjuang keras untuk merebut kembali tempatnya di susunan pemain utama Newcastle United setelah mengalami cedera pergelangan kaki. Kapten klub itu memuji rekan-rekan setimnya, tetapi tetap bertekad mendapatkan tempat di tim asuhan manajer baru Matthias Jaissle menjelang laga melawan Aston Villa.

  • Burn menargetkan kembali memperkuat Newcastle

    Burn siap bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain inti Newcastle. Kapten klub itu melewatkan awal musim akibat cedera pergelangan kaki, tetapi kini telah pulih sepenuhnya dan ingin berkontribusi.

    Ia tampil singkat menjelang akhir laga dalam kekalahan 4-1 dari Coventry City baru-baru ini. Namun, pelatih Jaissle mengatur proses kembalinya Burn menuju kebugaran penuh secara hati-hati berdasarkan data spesifik dari departemen medis.

    Burn memahami bahwa statusnya sebagai kapten tidak otomatis menjamin tempat di susunan pemain inti. Mantan bek Brighton itu tahu bahwa ia kini harus membuktikan kemampuannya kepada pelatih baru dalam sesi latihan.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Berjuang mengamankan tempatnya

    Jaissle telah membangun duet bek yang solid antara Sven Botman dan Malick Thiaw dalam beberapa pekan terakhir. Burn mengakui performa impresif para pesaingnya di lini pertahanan dan sepenuhnya menerima tantangan yang menantinya.

    "Saya telah bekerja keras untuk kembali bugar, jadi semoga saya mendapat kesempatan pada suatu saat nanti," kata Burn kepada Chronicle Live ketika ditanya soal kemungkinan menjadi starter untuk pertama kalinya dalam laga kompetitif musim ini. "Para pemain yang selama ini tampil bermain sangat baik. Jadi saya harus bekerja keras untuk kembali mendapat tempat."

  • Kepemimpinan penting di ruang ganti

    Meski jarang mendapat menit bermain, Burn tetap menjadi sosok yang sangat berpengaruh di balik layar. Jaissle memandang pemain berusia 34 tahun itu sebagai pemimpin penting di ruang ganti dan bagian kunci dari proyeknya.

    Pelatih asal Jerman itu merombak staf pelatih sebelumnya setelah Eddie Howe hengkang pada musim panas. Karena itu, ia sangat mengandalkan pengetahuan dan pengalaman kapten veterannya untuk menjaga keharmonisan skuad.

    "Kami harus menanganinya dengan sangat hati-hati," kata Jaissle. "Itulah bagian yang sulit karena kami sangat merindukan mereka. Bagi Dan, kemungkinan besar waktunya terlalu singkat untuk mendapatkan tempat sebagai starter."

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    Bangkit saat menghadapi Aston Villa

    Newcastle United akan berusaha melupakan kekecewaan saat menghadapi Coventry ketika mereka bertemu Aston Villa pada laga berikutnya. Tim asuhan Jaissle saat ini menempati peringkat ke-11 klasemen Premier League setelah mengumpulkan delapan poin dari enam pertandingan. Aston Villa mengawali musim ini dengan kesulitan dan baru mengumpulkan lima poin sejauh ini, sehingga Newcastle United akan berupaya meraih tiga poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri.

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