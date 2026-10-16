Burn siap bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain inti Newcastle. Kapten klub itu melewatkan awal musim akibat cedera pergelangan kaki, tetapi kini telah pulih sepenuhnya dan ingin berkontribusi.

Ia tampil singkat menjelang akhir laga dalam kekalahan 4-1 dari Coventry City baru-baru ini. Namun, pelatih Jaissle mengatur proses kembalinya Burn menuju kebugaran penuh secara hati-hati berdasarkan data spesifik dari departemen medis.

Burn memahami bahwa statusnya sebagai kapten tidak otomatis menjamin tempat di susunan pemain inti. Mantan bek Brighton itu tahu bahwa ia kini harus membuktikan kemampuannya kepada pelatih baru dalam sesi latihan.